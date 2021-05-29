https://ria.ru/20210529/lotereya-1734689740.html

Многодетная россиянка выиграла квартиру и тут же ее лишилась

Многодетная россиянка выиграла квартиру и тут же ее лишилась - РИА Новости, 29.05.2021

Многодетная россиянка выиграла квартиру и тут же ее лишилась

В Барнауле многодетная мать выиграла квартиру, но она досталась другому участнику розыгрыша, сообщает местный портал "Толк". РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T02:41

2021-05-29T02:41

2021-05-29T02:41

жилье

барнаул

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/151964/38/1519643852_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f959adacd3599614fa52fe3a5b3f65be.jpg

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. В Барнауле многодетная мать выиграла квартиру, но она досталась другому участнику розыгрыша, сообщает местный портал "Толк".Инцидент произошел в ходе розыгрыша призов в рамках второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. В нем принимали участие гости спортивного мероприятия, которые приобрели сувениры стоимостью не менее 500 рублей. Вручение главного приза — квартиры — проводилось очно: победитель должен был подняться на сцену в течение трех минут после объявления результатов розыгрыша. Как пишет "Толк", обладателем счастливого билета, вытащенного из лототрона, оказалась жительница Барнаула. Однако победительницы не оказалось на месте, поскольку, по ее собственным словам, из-за начавшегося дождя она была вынуждена уехать, чтобы отвезти домой детей.В итоге розыгрыш провели повторно, и квартира досталась 26-летнему местному жителю.Сама участница розыгрыша заявила в беседе с порталом, что ее не предупреждали о необходимости личного присутствия во время объявления результатов, хотя в правилах акции данный пункт есть, и потребовала вернуть ей выигранную квартиру.

https://ria.ru/20210514/lotereya-1732312078.html

барнаул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, барнаул, общество