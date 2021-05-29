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Многодетная россиянка выиграла квартиру и тут же ее лишилась
Многодетная россиянка выиграла квартиру и тут же ее лишилась - РИА Новости, 29.05.2021
Многодетная россиянка выиграла квартиру и тут же ее лишилась
В Барнауле многодетная мать выиграла квартиру, но она досталась другому участнику розыгрыша, сообщает местный портал "Толк". РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T02:41
2021-05-29T02:41
жилье
барнаул
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. В Барнауле многодетная мать выиграла квартиру, но она досталась другому участнику розыгрыша, сообщает местный портал "Толк".Инцидент произошел в ходе розыгрыша призов в рамках второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. В нем принимали участие гости спортивного мероприятия, которые приобрели сувениры стоимостью не менее 500 рублей. Вручение главного приза — квартиры — проводилось очно: победитель должен был подняться на сцену в течение трех минут после объявления результатов розыгрыша. Как пишет "Толк", обладателем счастливого билета, вытащенного из лототрона, оказалась жительница Барнаула. Однако победительницы не оказалось на месте, поскольку, по ее собственным словам, из-за начавшегося дождя она была вынуждена уехать, чтобы отвезти домой детей.В итоге розыгрыш провели повторно, и квартира досталась 26-летнему местному жителю.Сама участница розыгрыша заявила в беседе с порталом, что ее не предупреждали о необходимости личного присутствия во время объявления результатов, хотя в правилах акции данный пункт есть, и потребовала вернуть ей выигранную квартиру.
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жилье, барнаул, общество

Многодетная россиянка выиграла квартиру и тут же ее лишилась

02:41 29.05.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкКвартира
Квартира - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. В Барнауле многодетная мать выиграла квартиру, но она досталась другому участнику розыгрыша, сообщает местный портал "Толк".
Инцидент произошел в ходе розыгрыша призов в рамках второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. В нем принимали участие гости спортивного мероприятия, которые приобрели сувениры стоимостью не менее 500 рублей.
Вручение главного приза — квартиры — проводилось очно: победитель должен был подняться на сцену в течение трех минут после объявления результатов розыгрыша.
Как пишет "Толк", обладателем счастливого билета, вытащенного из лототрона, оказалась жительница Барнаула. Однако победительницы не оказалось на месте, поскольку, по ее собственным словам, из-за начавшегося дождя она была вынуждена уехать, чтобы отвезти домой детей.
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В итоге розыгрыш провели повторно, и квартира досталась 26-летнему местному жителю.
Сама участница розыгрыша заявила в беседе с порталом, что ее не предупреждали о необходимости личного присутствия во время объявления результатов, хотя в правилах акции данный пункт есть, и потребовала вернуть ей выигранную квартиру.
 
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