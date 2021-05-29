https://ria.ru/20210529/koronavirus-1734707988.html

В Москве за сутки госпитализировали 993 человека с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 993 человека с COVID-19 - РИА Новости, 29.05.2021

В Москве за сутки госпитализировали 993 человека с COVID-19

Менее тысячи человек госпитализированы с коронавирусом в Москве за сутки, сообщили в оперативном штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T11:25

2021-05-29T11:25

2021-05-29T11:25

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Менее тысячи человек госпитализированы с коронавирусом в Москве за сутки, сообщили в оперативном штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Ранее сообщалось, что что в столице выздоровели ещё 2911 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 058 041."В Москве выявлен 3241 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 993 человека", — говорится в сообщении.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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