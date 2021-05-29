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В Москве за сутки госпитализировали 993 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 993 человека с COVID-19 - РИА Новости, 29.05.2021
В Москве за сутки госпитализировали 993 человека с COVID-19
Менее тысячи человек госпитализированы с коронавирусом в Москве за сутки, сообщили в оперативном штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T11:25
2021-05-29T11:25
2021-05-29T11:25
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здоровье - общество
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Менее тысячи человек госпитализированы с коронавирусом в Москве за сутки, сообщили в оперативном штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Ранее сообщалось, что что в столице выздоровели ещё 2911 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 058 041."В Москве выявлен 3241 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 993 человека", — говорится в сообщении.
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