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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210529/koronavirus-1734706128.html
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Москве
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Москве - РИА Новости, 29.05.2021
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Москве
Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 3241, Санкт-Петербурге - 846, Подмосковье - 750, сообщили журналистам в... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T11:04
2021-05-29T11:04
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 3241, Санкт-Петербурге - 846, Подмосковье - 750, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 3241; 2. Санкт-Петербург - 846; 3. Московская область - 750", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев COVID-19 в Ненецком автономном округе, Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области - по одному.
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коронавирус в россии, россия, москва, московская область (подмосковье), общество

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Москве

11:04 29.05.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи у приемного отделения городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова
Машина скорой помощи у приемного отделения городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 3241, Санкт-Петербурге - 846, Подмосковье - 750, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 3241; 2. Санкт-Петербург - 846; 3. Московская область - 750", - говорится в сообщении.
Вакцинация от COVID-19 вакциной AstraZeneca в бывшем берлинском аэропорту Тегель - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
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Ученые предупредили о скором приходе третьей волны коронавируса в Европу
Наименьшее число новых случаев COVID-19 в Ненецком автономном округе, Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области - по одному.
 
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