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Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Москве
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Москве - РИА Новости, 29.05.2021
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Москве
Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 3241, Санкт-Петербурге - 846, Подмосковье - 750, сообщили журналистам в... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T11:04
2021-05-29T11:04
2021-05-29T11:04
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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общество
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 3241, Санкт-Петербурге - 846, Подмосковье - 750, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 3241; 2. Санкт-Петербург - 846; 3. Московская область - 750", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев COVID-19 в Ненецком автономном округе, Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области - по одному.
https://radiosputnik.ria.ru/20210310/kovid-1600663541.html
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коронавирус в россии, россия, москва, московская область (подмосковье), общество