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В России выявили 9289 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 9289 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 29.05.2021
В России выявили 9289 новых случаев заражения коронавирусом
Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 9289, до 5 053 748, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T11:02
2021-05-29T11:02
2021-05-29T14:49
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 9289, до 5 053 748, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 9289 в 85 регионах", — говорится в сообщении.Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 053 748 случаев заболевания. Темп прироста COVID-19 составляет 0,18%.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество