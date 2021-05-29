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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210529/koronavirus-1734705585.html
В России выявили 9289 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 9289 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 29.05.2021
В России выявили 9289 новых случаев заражения коронавирусом
Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 9289, до 5 053 748, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T11:02
2021-05-29T14:49
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 9289, до 5 053 748, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 9289 в 85 регионах", — говорится в сообщении.Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 053 748 случаев заболевания. Темп прироста COVID-19 составляет 0,18%.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество

В России выявили 9289 новых случаев заражения коронавирусом

11:02 29.05.2021 (обновлено: 14:49 29.05.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаботник скорой помощи и пациент у больницы в Коммунарке
Работник скорой помощи и пациент у больницы в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 9289, до 5 053 748, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 9289 в 85 регионах", — говорится в сообщении.
Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 053 748 случаев заболевания. Темп прироста COVID-19 составляет 0,18%.
 
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