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В России выявили 9289 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 9289 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 29.05.2021

В России выявили 9289 новых случаев заражения коронавирусом

Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 9289, до 5 053 748, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T11:02

2021-05-29T11:02

2021-05-29T14:49

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 9289, до 5 053 748, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 9289 в 85 регионах", — говорится в сообщении.Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 053 748 случаев заболевания. Темп прироста COVID-19 составляет 0,18%.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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