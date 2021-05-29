https://ria.ru/20210529/koronavirus-1734692573.html

СМИ: Британия и США расследуют версию лабораторного появления COVID-19

СМИ: Британия и США расследуют версию лабораторного появления COVID-19 - РИА Новости, 29.05.2021

СМИ: Британия и США расследуют версию лабораторного появления COVID-19

Спецслужбы Великобритании сотрудничают с США в расследовании лабораторной версии происхождения коронавируса, сообщает издание Telegraph со ссылкой на... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T05:03

2021-05-29T05:03

2021-05-29T05:03

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

великобритания

китай

сша

в мире

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Спецслужбы Великобритании сотрудничают с США в расследовании лабораторной версии происхождения коронавируса, сообщает издание Telegraph со ссылкой на высокопоставленный официальный источник.Ранее Белый дом распространил релиз, согласно которому версия распространения коронавируса из-за аварии в научной лаборатории пока не исключается. В сообщении были приведены слова президента США Джо Байдена о том, что разведсообщество страны допускает две версии происхождения вируса - при передаче человеку от животного и из лаборатории; в течение 90 дней разведка должна с удвоенными усилиями продолжать сбор и анализ информации, а после информировать президента.Представители британской разведки провели собственное расследование начала пандемии после появления заявлений о том, что коронавирус мог появиться из лаборатории в Китае, пишет издание.По словам источника, сотрудники британской разведки помогают американским коллегам с новым расследованием в попытке "установить правду о пандемии".Отмечается, что Великобритания придерживается позиции, что нельзя сбрасывать со счетов версию о том, что коронавирус мог просочиться из уханьской лаборатории.ВОЗ в марте опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в город Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором те назвали утечку COVID-19 из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения COVID – прямую передачу человеку от животного – эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию возникновения COVID через охлажденные продукты.США и еще 13 стран опубликовали совместное заявление, в котором выразили озабоченность выводами, содержащимися в докладе ВОЗ по итогам поездки группы международных экспертов, и подчеркнули необходимость проведения "прозрачного и независимого" расследования происхождения COVID-19.Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя намерение США опубликовать доклад о происхождении COVID-19, назвал это политической игрой и попыткой свалить вину на других. По его словам, то, что США пытаются позволить разведслужбам сделать научные выводы, лишь говорит о том, что США не интересует правда.

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, великобритания, китай, сша, в мире