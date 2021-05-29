СМИ: Британия и США расследуют версию лабораторного появления COVID-19
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Спецслужбы Великобритании сотрудничают с США в расследовании лабораторной версии происхождения коронавируса, сообщает издание Telegraph со ссылкой на высокопоставленный официальный источник.
Ранее Белый дом распространил релиз, согласно которому версия распространения коронавируса из-за аварии в научной лаборатории пока не исключается. В сообщении были приведены слова президента США Джо Байдена о том, что разведсообщество страны допускает две версии происхождения вируса - при передаче человеку от животного и из лаборатории; в течение 90 дней разведка должна с удвоенными усилиями продолжать сбор и анализ информации, а после информировать президента.
Представители британской разведки провели собственное расследование начала пандемии после появления заявлений о том, что коронавирус мог появиться из лаборатории в Китае, пишет издание.
По словам источника, сотрудники британской разведки помогают американским коллегам с новым расследованием в попытке "установить правду о пандемии".
"Мы предоставляем те разведданные, которые у нас есть по Уханю, а также предлагаем помощь американцам с тем, чтобы подкрепить и проанализировать все имеющиеся у них разведданные, с которыми мы можем помочь", - заявил источник газеты.
Отмечается, что Великобритания придерживается позиции, что нельзя сбрасывать со счетов версию о том, что коронавирус мог просочиться из уханьской лаборатории.
ВОЗ в марте опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в город Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором те назвали утечку COVID-19 из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения COVID – прямую передачу человеку от животного – эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию возникновения COVID через охлажденные продукты.
США и еще 13 стран опубликовали совместное заявление, в котором выразили озабоченность выводами, содержащимися в докладе ВОЗ по итогам поездки группы международных экспертов, и подчеркнули необходимость проведения "прозрачного и независимого" расследования происхождения COVID-19.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя намерение США опубликовать доклад о происхождении COVID-19, назвал это политической игрой и попыткой свалить вину на других. По его словам, то, что США пытаются позволить разведслужбам сделать научные выводы, лишь говорит о том, что США не интересует правда.