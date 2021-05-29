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Катер на подводных крыльях "Комета" возобновил перевозки
Катер на подводных крыльях "Комета" возобновил перевозки - РИА Новости, 30.05.2021
Катер на подводных крыльях "Комета" возобновил перевозки
Катер на подводных крыльях "Комета-120М" возобновляет перевозки между Севастополем и Ялтой с 1 июня, сообщила пресс-служба правительства Севастополя. РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-29T00:58
2021-05-30T00:09
ялта
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Катер на подводных крыльях "Комета-120М" возобновляет перевозки между Севастополем и Ялтой с 1 июня, сообщила пресс-служба правительства Севастополя."Пассажирские перевозки на "Комете" по маршруту Севастополь – Ялта возобновляются с 1 июня. В 2021 году "Комета" будет совершать два рейса ежедневно: в 08.00 из Севастополя и в 17.00 из Ялты", - говорится в сообщении.Стоимость путешествия составит 700 рублей (в прошлые годы – 500) для взрослых, 350 рублей для детей. За места комфорт-класса надо будет заплатить 1 тысячу рублей.Первый рейс "Кометы-120М" по маршруту Севастополь - Ялта состоялся 1 августа 2018 года. В 2020 году за июль-сентябрь было перевезено более 16 тысяч пассажиров. Средняя загрузка стандартного класса составила 92%, комфорт-класса – 95%. Вместимость судна составляет 120 человек плюс пять членов экипажа.
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ялта, севастополь

Катер на подводных крыльях "Комета" возобновил перевозки

00:58 29.05.2021 (обновлено: 00:09 30.05.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКатер на воздушной подушке МЧС России
Катер на воздушной подушке МЧС России - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Катер на подводных крыльях "Комета-120М" возобновляет перевозки между Севастополем и Ялтой с 1 июня, сообщила пресс-служба правительства Севастополя.
"Пассажирские перевозки на "Комете" по маршруту Севастополь – Ялта возобновляются с 1 июня. В 2021 году "Комета" будет совершать два рейса ежедневно: в 08.00 из Севастополя и в 17.00 из Ялты", - говорится в сообщении.
Стоимость путешествия составит 700 рублей (в прошлые годы – 500) для взрослых, 350 рублей для детей. За места комфорт-класса надо будет заплатить 1 тысячу рублей.
Первый рейс "Кометы-120М" по маршруту Севастополь - Ялта состоялся 1 августа 2018 года. В 2020 году за июль-сентябрь было перевезено более 16 тысяч пассажиров. Средняя загрузка стандартного класса составила 92%, комфорт-класса – 95%. Вместимость судна составляет 120 человек плюс пять членов экипажа.
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