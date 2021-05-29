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Инспектора по делам несовершеннолетних заподозрили в избиении подростка
Инспектора по делам несовершеннолетних заподозрили в избиении подростка - РИА Новости, 29.05.2021
Инспектора по делам несовершеннолетних заподозрили в избиении подростка
Инспектора по делам несовершеннолетних города Батайска Ростовской области отстранили от службы на время проверки из-за того, что ее подозревают в избиении... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T14:24
2021-05-29T16:03
батайск
ростовская область
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 29 мая – РИА Новости. Инспектора по делам несовершеннолетних города Батайска Ростовской области отстранили от службы на время проверки из-за того, что ее подозревают в избиении подростка, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.Ранее в соцсетях появилась информация о том, что 23 мая возле отдела полиции Батайска, куда доставили разыскиваемую 15-летнюю девочку, между подростком и одной из сотрудниц полиции возник конфликт. Утверждается, что полицейская схватила девушку за волосы и потянула на себя, школьница упала, повредив руку."Сотрудниками Отдела МВД России по городу Батайску проводится служебная проверка в отношении сотрудника ПДН по факту возможного причинения ссадин несовершеннолетнему. Полицейский отстранен от исполнения служебных обязанностей на время проверки", - сообщили РИА Новости в полиции. По словам собеседника агентства, подросток состоит на профилактическом учете.Отмечается, что если факты подтвердятся, то сотрудник будет уволен из органов.
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батайск, ростовская область, происшествия

Инспектора по делам несовершеннолетних заподозрили в избиении подростка

14:24 29.05.2021 (обновлено: 16:03 29.05.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции едет по дороге
Автомобиль полиции едет по дороге - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВОЛГОГРАД, 29 мая – РИА Новости. Инспектора по делам несовершеннолетних города Батайска Ростовской области отстранили от службы на время проверки из-за того, что ее подозревают в избиении подростка, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что 23 мая возле отдела полиции Батайска, куда доставили разыскиваемую 15-летнюю девочку, между подростком и одной из сотрудниц полиции возник конфликт. Утверждается, что полицейская схватила девушку за волосы и потянула на себя, школьница упала, повредив руку.
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"Сотрудниками Отдела МВД России по городу Батайску проводится служебная проверка в отношении сотрудника ПДН по факту возможного причинения ссадин несовершеннолетнему. Полицейский отстранен от исполнения служебных обязанностей на время проверки", - сообщили РИА Новости в полиции. По словам собеседника агентства, подросток состоит на профилактическом учете.
Отмечается, что если факты подтвердятся, то сотрудник будет уволен из органов.
 
БатайскРостовская областьПроисшествия
 
 
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