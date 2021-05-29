https://ria.ru/20210529/izbienie-1734722752.html

Инспектора по делам несовершеннолетних заподозрили в избиении подростка

Инспектора по делам несовершеннолетних заподозрили в избиении подростка - РИА Новости, 29.05.2021

Инспектора по делам несовершеннолетних заподозрили в избиении подростка

Инспектора по делам несовершеннолетних города Батайска Ростовской области отстранили от службы на время проверки из-за того, что ее подозревают в избиении... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T14:24

2021-05-29T14:24

2021-05-29T16:03

батайск

ростовская область

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 29 мая – РИА Новости. Инспектора по делам несовершеннолетних города Батайска Ростовской области отстранили от службы на время проверки из-за того, что ее подозревают в избиении подростка, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.Ранее в соцсетях появилась информация о том, что 23 мая возле отдела полиции Батайска, куда доставили разыскиваемую 15-летнюю девочку, между подростком и одной из сотрудниц полиции возник конфликт. Утверждается, что полицейская схватила девушку за волосы и потянула на себя, школьница упала, повредив руку."Сотрудниками Отдела МВД России по городу Батайску проводится служебная проверка в отношении сотрудника ПДН по факту возможного причинения ссадин несовершеннолетнему. Полицейский отстранен от исполнения служебных обязанностей на время проверки", - сообщили РИА Новости в полиции. По словам собеседника агентства, подросток состоит на профилактическом учете.Отмечается, что если факты подтвердятся, то сотрудник будет уволен из органов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210527/dps-1734384051.html

батайск

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

батайск, ростовская область, происшествия