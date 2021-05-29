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МЧС предупредило москвичей о сильном дожде, грозе и ветре
МЧС предупредило москвичей о сильном дожде, грозе и ветре - РИА Новости, 29.05.2021
МЧС предупредило москвичей о сильном дожде, грозе и ветре
Столичный главк МЧС предупредил москвичей и гостей столицы о сильном дожде, грозе и ветре, экстренное предупреждение опубликовано на сайте ведомства. РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T11:46
2021-05-29T11:46
2021-05-29T11:46
погода
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
общество
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Столичный главк МЧС предупредил москвичей и гостей столицы о сильном дожде, грозе и ветре, экстренное предупреждение опубликовано на сайте ведомства."По прогнозам синоптиков Росгидромет: в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 29 мая местами по Москве ожидается дождь, гроза, при грозе усиление ветра с порывами 12-17 метров в секунду", - говорится в сообщении.МЧС рекомендует при управлении автотранспортом значительно снизить скорость, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать обгонов и перестроений. Кроме того, парковать автомобили необходимо вдали от деревьев. Ведомство призывает не оставлять детей без присмотра."Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. При движении по краю проезжей части пешеходу необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде", - добавляется в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20210527/pogoda-1734499844.html
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погода, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество