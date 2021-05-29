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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20210529/gazprom-1734755060.html
Югра и "Газпром" актуализируют соглашение о газоснабжении региона
Югра и "Газпром" актуализируют соглашение о газоснабжении региона - РИА Новости, 29.05.2021
Югра и "Газпром" актуализируют соглашение о газоснабжении региона
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа и компания "Газпром" актуализируют соглашение о газоснабжении региона с учетом соответствующих поручений... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T20:20
2021-05-29T20:20
ханты-мансийский автономный округ
россия
ханты-мансийский автономный округ
газпром
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
наталья комарова
владимир путин
сургут
экономика
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 мая - РИА Новости. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа и компания "Газпром" актуализируют соглашение о газоснабжении региона с учетом соответствующих поручений президента РФ Владимира Путина, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова.В ходе оглашения послания Федеральному Собранию Путин поручил правительству РФ совместно с регионами разработать четкий план газификации домохозяйств. Глава государства отметил, что "за подводку газа непосредственно до границы земельных участков в населенном пункте люди платить не должны".Вопросы догазификации домовладений в Югре с учетом реализации поручений президента Комарова обсудила в субботу в Сургуте (ХМАО) с замглавы Минэнерго РФ Павлом Сорокиным. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей округа. Губернатор региона подчеркнула, что для Югры эта тема крайне важна."К примеру, у нас есть Кондинский район, который вообще не газифицирован, так как расположен вдали от единой системы газоснабжения. Мы не можем оставить это без внимания", - пояснила она.Комарова также подчеркнула, что регион подписал с "Газпромом" соглашение о газоснабжении Югры до 2025 года, однако оно не учитывает Кондинский район и догазификацию. "Сейчас его нужно до конца года актуализировать и запускать", - добавила глава региона.Сорокин в свою очередь отметил, что вопрос, связанный с газификацией Кондинского района с точки зрения экономического эффекта, необходимо проработать со Свердловской областью, с которой граничит указанное муниципальное образование.Согласно данным региональных властей, уровень газификации Югры составляет 82,3%, это на 12,2% выше среднероссийского. Газифицированы в автономном округе 82 населенных пункта, в основном - попутным нефтяным газом.
https://ria.ru/20210527/yugra-1734461350.html
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россия, ханты-мансийский автономный округ, газпром, министерство энергетики рф (минэнерго россии), наталья комарова, владимир путин, сургут, экономика

Югра и "Газпром" актуализируют соглашение о газоснабжении региона

20:20 29.05.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГубернатор ХМАО-Югра Наталья Комарова
Губернатор ХМАО-Югра Наталья Комарова - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 мая - РИА Новости. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа и компания "Газпром" актуализируют соглашение о газоснабжении региона с учетом соответствующих поручений президента РФ Владимира Путина, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова.
В ходе оглашения послания Федеральному Собранию Путин поручил правительству РФ совместно с регионами разработать четкий план газификации домохозяйств. Глава государства отметил, что "за подводку газа непосредственно до границы земельных участков в населенном пункте люди платить не должны".
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Вопросы догазификации домовладений в Югре с учетом реализации поручений президента Комарова обсудила в субботу в Сургуте (ХМАО) с замглавы Минэнерго РФ Павлом Сорокиным. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей округа. Губернатор региона подчеркнула, что для Югры эта тема крайне важна.
"К примеру, у нас есть Кондинский район, который вообще не газифицирован, так как расположен вдали от единой системы газоснабжения. Мы не можем оставить это без внимания", - пояснила она.
Комарова также подчеркнула, что регион подписал с "Газпромом" соглашение о газоснабжении Югры до 2025 года, однако оно не учитывает Кондинский район и догазификацию. "Сейчас его нужно до конца года актуализировать и запускать", - добавила глава региона.
Сорокин в свою очередь отметил, что вопрос, связанный с газификацией Кондинского района с точки зрения экономического эффекта, необходимо проработать со Свердловской областью, с которой граничит указанное муниципальное образование.
Согласно данным региональных властей, уровень газификации Югры составляет 82,3%, это на 12,2% выше среднероссийского. Газифицированы в автономном округе 82 населенных пункта, в основном - попутным нефтяным газом.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругРоссияХанты-Мансийский автономный округГазпромМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Наталья КомароваВладимир ПутинСургутЭкономика
 
 
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