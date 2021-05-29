https://ria.ru/20210529/evakuatsiya-1734690405.html

В МЧС рассказали, в каком случае россиян будут эвакуировать самосвалами

В МЧС рассказали, в каком случае россиян будут эвакуировать самосвалами - РИА Новости, 29.05.2021

В МЧС рассказали, в каком случае россиян будут эвакуировать самосвалами

Обычные грузовые вагоны и даже самосвалы могут использоваться для эвакуации населения в России при военных конфликтах и масштабных чрезвычайных ситуациях,... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T03:04

2021-05-29T03:04

2021-05-29T05:34

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Обычные грузовые вагоны и даже самосвалы могут использоваться для эвакуации населения в России при военных конфликтах и масштабных чрезвычайных ситуациях, рассказали РИА Новости в МЧС.С 1 июня 2021 года в России начнет действовать национальный стандарт (ГОСТ), который содержит требования по планированию эвакуации при угрозе и возникновении различных чрезвычайных ситуаций. В частности, в нем указаны время развертывания и сроки возведения пунктов временного размещения в зависимости от их вместимости. К примеру, для ПВР средней вместимости, рассчитанных от 125 до 250 человек, на это отводится не более двух суток.Как следует из предоставленных РИА Новости ведомством нормативных требований при планировании эвакуационных мероприятий, норма посадки в грузовой четырехосный вагон составляет до 100 человек, в грузовой самосвал – до 15 человек. Для перевозки людей также могут использоваться пассажирские вагоны открытого типа (до 150 человек) и даже купейные, рассчитанные на 100-128 человек.Эвакуация также предусматривается пешими колоннами не более 500-1000 человек. Расстояние между ними должно составлять порядка 500 метров. Малый привал для отдыха планируется через 1-1,5 часа движения продолжительностью 10-15 минут, а большой – не более 1,5 часов в начале второй половины суточного перехода.В соответствии с требованиями, норма выделяемой жилой площади в безопасном районе должна составлять не менее 2,5 квадратных метра на человека. На тысячу человек там необходимо иметь десять койко-мест в больнице и семь мест в бане.Одним из важных требований нового ГОСТа является создание резервов продуктов и бутилированной питьевой воды. В системе водоснабжения ПВР должны предусматриваться резервные емкости запаса технической воды с общим объемом на двое суток из расчета 50 литров на человека в сутки. ГОСТ также определяет нормативы резервов материальных ресурсов и выдачи продовольствия, одежды, белья и обуви, предметов первой необходимости размещаемому населению.Согласно стандарту, для эвакуации людей при угрозе и возникновении разных чрезвычайных ситуаций можно будет использовать электромобили и метрополитен. В ГОСТе также описаны этапы подготовки планов эвакуации, приема и размещения людей, содержатся способы эвакуации в зависимости от источника чрезвычайной ситуации, в том числе при радиоактивном и химическом заражении местности, землетрясении, сходе снежной лавины, селя, наводнениях и других ЧС.

https://ria.ru/20210523/zinichev-1733519164.html

https://ria.ru/20210423/lodka-1729566066.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество