Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210529/evakuatsiya-1734690405.html
В МЧС рассказали, в каком случае россиян будут эвакуировать самосвалами
В МЧС рассказали, в каком случае россиян будут эвакуировать самосвалами - РИА Новости, 29.05.2021
В МЧС рассказали, в каком случае россиян будут эвакуировать самосвалами
Обычные грузовые вагоны и даже самосвалы могут использоваться для эвакуации населения в России при военных конфликтах и масштабных чрезвычайных ситуациях,... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T03:04
2021-05-29T05:34
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/100804/78/1008047817_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2cefa55c38d9b309fce9044b8cee8641.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Обычные грузовые вагоны и даже самосвалы могут использоваться для эвакуации населения в России при военных конфликтах и масштабных чрезвычайных ситуациях, рассказали РИА Новости в МЧС.С 1 июня 2021 года в России начнет действовать национальный стандарт (ГОСТ), который содержит требования по планированию эвакуации при угрозе и возникновении различных чрезвычайных ситуаций. В частности, в нем указаны время развертывания и сроки возведения пунктов временного размещения в зависимости от их вместимости. К примеру, для ПВР средней вместимости, рассчитанных от 125 до 250 человек, на это отводится не более двух суток.Как следует из предоставленных РИА Новости ведомством нормативных требований при планировании эвакуационных мероприятий, норма посадки в грузовой четырехосный вагон составляет до 100 человек, в грузовой самосвал – до 15 человек. Для перевозки людей также могут использоваться пассажирские вагоны открытого типа (до 150 человек) и даже купейные, рассчитанные на 100-128 человек.Эвакуация также предусматривается пешими колоннами не более 500-1000 человек. Расстояние между ними должно составлять порядка 500 метров. Малый привал для отдыха планируется через 1-1,5 часа движения продолжительностью 10-15 минут, а большой – не более 1,5 часов в начале второй половины суточного перехода.В соответствии с требованиями, норма выделяемой жилой площади в безопасном районе должна составлять не менее 2,5 квадратных метра на человека. На тысячу человек там необходимо иметь десять койко-мест в больнице и семь мест в бане.Одним из важных требований нового ГОСТа является создание резервов продуктов и бутилированной питьевой воды. В системе водоснабжения ПВР должны предусматриваться резервные емкости запаса технической воды с общим объемом на двое суток из расчета 50 литров на человека в сутки. ГОСТ также определяет нормативы резервов материальных ресурсов и выдачи продовольствия, одежды, белья и обуви, предметов первой необходимости размещаемому населению.Согласно стандарту, для эвакуации людей при угрозе и возникновении разных чрезвычайных ситуаций можно будет использовать электромобили и метрополитен. В ГОСТе также описаны этапы подготовки планов эвакуации, приема и размещения людей, содержатся способы эвакуации в зависимости от источника чрезвычайной ситуации, в том числе при радиоактивном и химическом заражении местности, землетрясении, сходе снежной лавины, селя, наводнениях и других ЧС.
https://ria.ru/20210523/zinichev-1733519164.html
https://ria.ru/20210423/lodka-1729566066.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/100804/78/1008047817_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ddc9f9a6da569ae83da280b7ed1c137f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество

В МЧС рассказали, в каком случае россиян будут эвакуировать самосвалами

03:04 29.05.2021 (обновлено: 05:34 29.05.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС России
Сотрудники МЧС России - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Обычные грузовые вагоны и даже самосвалы могут использоваться для эвакуации населения в России при военных конфликтах и масштабных чрезвычайных ситуациях, рассказали РИА Новости в МЧС.
С 1 июня 2021 года в России начнет действовать национальный стандарт (ГОСТ), который содержит требования по планированию эвакуации при угрозе и возникновении различных чрезвычайных ситуаций. В частности, в нем указаны время развертывания и сроки возведения пунктов временного размещения в зависимости от их вместимости. К примеру, для ПВР средней вместимости, рассчитанных от 125 до 250 человек, на это отводится не более двух суток.
Как следует из предоставленных РИА Новости ведомством нормативных требований при планировании эвакуационных мероприятий, норма посадки в грузовой четырехосный вагон составляет до 100 человек, в грузовой самосвал – до 15 человек. Для перевозки людей также могут использоваться пассажирские вагоны открытого типа (до 150 человек) и даже купейные, рассчитанные на 100-128 человек.
Эвакуация также предусматривается пешими колоннами не более 500-1000 человек. Расстояние между ними должно составлять порядка 500 метров. Малый привал для отдыха планируется через 1-1,5 часа движения продолжительностью 10-15 минут, а большой – не более 1,5 часов в начале второй половины суточного перехода.
Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
23 мая, 12:00
Глава МЧС доложил Путину о борьбе с природными пожарами и паводками
В соответствии с требованиями, норма выделяемой жилой площади в безопасном районе должна составлять не менее 2,5 квадратных метра на человека. На тысячу человек там необходимо иметь десять койко-мест в больнице и семь мест в бане.
"При этом вывоз населения в безопасные районы осуществляется всеми видами транспорта независимо от форм собственности, привлекаемого в соответствии с законодательством РФ, с одновременным выводом части населения пешим порядком", - говорится в ответе МЧС РФ на соответствующий запрос РИА Новости.
Одним из важных требований нового ГОСТа является создание резервов продуктов и бутилированной питьевой воды. В системе водоснабжения ПВР должны предусматриваться резервные емкости запаса технической воды с общим объемом на двое суток из расчета 50 литров на человека в сутки. ГОСТ также определяет нормативы резервов материальных ресурсов и выдачи продовольствия, одежды, белья и обуви, предметов первой необходимости размещаемому населению.
Согласно стандарту, для эвакуации людей при угрозе и возникновении разных чрезвычайных ситуаций можно будет использовать электромобили и метрополитен. В ГОСТе также описаны этапы подготовки планов эвакуации, приема и размещения людей, содержатся способы эвакуации в зависимости от источника чрезвычайной ситуации, в том числе при радиоактивном и химическом заражении местности, землетрясении, сходе снежной лавины, селя, наводнениях и других ЧС.
Сотрудники МЧС РФ во время учений - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
23 апреля, 06:14
В МЧС рассказали, как спастись из тонущей лодки
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:30В Новосибирской области полицейский ранил нарушителя случайным выстрелом
10:18В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки
10:18Эксперты составили продуктовую корзину школьника перед экзаменами
09:53МЧС предупредило жителей Алтая о возможном подтоплении
09:52В Испании два человека пропали без вести при опрокидывании судна
09:35В Московском зоопарке родились ягнята редких пород
09:28Исследование выявило отношение работодателей к курящим сотрудникам
09:20Глава Забайкалья рассказал, на что ему жалуются люди в TikTok
09:09СК проверит информацию о нападении на съемочную группу НТВ под Омском
09:09В Японии отреагировали на задержание в России рыболовецкого судна
09:04Аналитик оценил влияние вакцинации на российскую экономику
09:00В России изменится порядок выдачи загранпаспортов
08:57Горные стрелки ЦВО выиграли "Конный марафон" в Туве
08:51Власти рассказали о мужчине, устроившем стрельбу в Калифорнии
08:26Иран впервые с ноября 1991 года экспортировал нефть в США
08:14Эксперт рассказал, стоит ли ожидать "комариного пика" в Москве
08:11Эксперт оценил ситуацию вокруг "Белавиа"
08:10Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
08:00"К черту этих русских". Чешскому посольству грозит серьезное испытание
08:00Меньше, да не лучше. Светит ли россиянам четырехдневная рабочая неделя
Лента новостейМолния