https://ria.ru/20210529/eda-1734702882.html
Эксперты составили продуктовую корзину школьника перед экзаменами
Эксперты составили продуктовую корзину школьника перед экзаменами - РИА Новости, 29.05.2021
Эксперты составили продуктовую корзину школьника перед экзаменами
Школьникам перед экзаменами необходимо добавить в свой рацион такие продукты, как сыр, творог, натуральный йогурт, черный шоколад, в целом корзина для... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T10:18
2021-05-29T10:18
2021-05-29T10:18
сбермаркет
единый государственный экзамен (егэ)
образование - общество
общество
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Школьникам перед экзаменами необходимо добавить в свой рацион такие продукты, как сыр, творог, натуральный йогурт, черный шоколад, в целом корзина для выпускника на неделю обойдется в 2104 рубля, следует из исследования сервисов "СберЗдоровье" и "СберМаркет"."По данным онлайн-сервиса "СберМаркет" корзина для выпускника на неделю обойдется в 2104 рубля при заказе доставки из гипермаркетов. В нее вошли продукты на неделю: геркулес, яйца, хлеб, хлебцы, авокадо, орехи, фрукты, морская рыба, сыр и сливочное масло. В эту цену также включен классический набор перекуса на экзамен: плитка горького шоколада, банан и бутылка негазированной воды", - говорится в сообщении.Диетолог сервиса "СберЗдоровье" Маргарита Макуха, слова которой приводятся в сообщении, отметила, что во время подготовки к экзаменам рациону школьника стоит уделить особое внимание, питание должно быть полноценным, питательным и разнообразным, то есть включать продукты, богатые витаминами, микроэлементами и фитонутриентами."Завтрак перед экзаменом должен быть максимально полноценным, тогда он сможет обеспечить ребенка энергией и силами на длительное время. Первый прием пищи должен включать в себя медленные углеводы (каши средней и долгой варки, цельнозерновой хлеб), легко усваиваемый белок (яйцо, творог, сыр), жиры с насыщенными и ненасыщенными кислотами (сливочное масло, авокадо, орехи, морская рыба)", - добавила она.На перекус, по ее словам, подойдут такие продукты, как натуральный йогурт, фрукты и ягоды, немного черного шоколада, бутерброды с сыром, орехи, хлебцы. Необходимо также уделять особое внимание питьевому режиму - как отмечает Макуха, лучшая жидкость во время экзамена - это обычная вода."Кроме того, перед экзаменом стоит избегать продуктов, которые могут усилить брожение в кишечнике и вздутие живота - это бобовые, капуста, выпечка из белой муки высшего сорта. Не рекомендуется употребление продуктов с высоким содержанием сахара (конфеты, печенья, другие сладости) - эти продукты обеспечат кратковременный приток энергии с последующим упадком сил", - отметила также эксперт.
https://sn.ria.ru/20210528/ege-1734532465.html
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сбермаркет, единый государственный экзамен (егэ), образование - общество, общество
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости.
Школьникам перед экзаменами необходимо добавить в свой рацион такие продукты, как сыр, творог, натуральный йогурт, черный шоколад, в целом корзина для выпускника на неделю обойдется в 2104 рубля, следует из исследования сервисов "СберЗдоровье" и "СберМаркет
".
"По данным онлайн-сервиса "СберМаркет" корзина для выпускника на неделю обойдется в 2104 рубля при заказе доставки из гипермаркетов. В нее вошли продукты на неделю: геркулес, яйца, хлеб, хлебцы, авокадо, орехи, фрукты, морская рыба, сыр и сливочное масло. В эту цену также включен классический набор перекуса на экзамен: плитка горького шоколада, банан и бутылка негазированной воды", - говорится в сообщении.
Диетолог сервиса "СберЗдоровье" Маргарита Макуха, слова которой приводятся в сообщении, отметила, что во время подготовки к экзаменам рациону школьника стоит уделить особое внимание, питание должно быть полноценным, питательным и разнообразным, то есть включать продукты, богатые витаминами, микроэлементами и фитонутриентами.
"Завтрак перед экзаменом должен быть максимально полноценным, тогда он сможет обеспечить ребенка энергией и силами на длительное время. Первый прием пищи должен включать в себя медленные углеводы (каши средней и долгой варки, цельнозерновой хлеб), легко усваиваемый белок (яйцо, творог, сыр), жиры с насыщенными и ненасыщенными кислотами (сливочное масло, авокадо, орехи, морская рыба)", - добавила она.
На перекус, по ее словам, подойдут такие продукты, как натуральный йогурт, фрукты и ягоды, немного черного шоколада, бутерброды с сыром, орехи, хлебцы. Необходимо также уделять особое внимание питьевому режиму - как отмечает Макуха, лучшая жидкость во время экзамена - это обычная вода.
"Кроме того, перед экзаменом стоит избегать продуктов, которые могут усилить брожение в кишечнике и вздутие живота - это бобовые, капуста, выпечка из белой муки высшего сорта. Не рекомендуется употребление продуктов с высоким содержанием сахара (конфеты, печенья, другие сладости) - эти продукты обеспечат кратковременный приток энергии с последующим упадком сил", - отметила также эксперт.