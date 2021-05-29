Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210529/eda-1734702882.html
Эксперты составили продуктовую корзину школьника перед экзаменами
Эксперты составили продуктовую корзину школьника перед экзаменами - РИА Новости, 29.05.2021
Эксперты составили продуктовую корзину школьника перед экзаменами
Школьникам перед экзаменами необходимо добавить в свой рацион такие продукты, как сыр, творог, натуральный йогурт, черный шоколад, в целом корзина для... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T10:18
2021-05-29T10:18
сбермаркет
единый государственный экзамен (егэ)
образование - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732126595_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_df59eaca0761c34890c16bbd4078f441.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Школьникам перед экзаменами необходимо добавить в свой рацион такие продукты, как сыр, творог, натуральный йогурт, черный шоколад, в целом корзина для выпускника на неделю обойдется в 2104 рубля, следует из исследования сервисов "СберЗдоровье" и "СберМаркет"."По данным онлайн-сервиса "СберМаркет" корзина для выпускника на неделю обойдется в 2104 рубля при заказе доставки из гипермаркетов. В нее вошли продукты на неделю: геркулес, яйца, хлеб, хлебцы, авокадо, орехи, фрукты, морская рыба, сыр и сливочное масло. В эту цену также включен классический набор перекуса на экзамен: плитка горького шоколада, банан и бутылка негазированной воды", - говорится в сообщении.Диетолог сервиса "СберЗдоровье" Маргарита Макуха, слова которой приводятся в сообщении, отметила, что во время подготовки к экзаменам рациону школьника стоит уделить особое внимание, питание должно быть полноценным, питательным и разнообразным, то есть включать продукты, богатые витаминами, микроэлементами и фитонутриентами."Завтрак перед экзаменом должен быть максимально полноценным, тогда он сможет обеспечить ребенка энергией и силами на длительное время. Первый прием пищи должен включать в себя медленные углеводы (каши средней и долгой варки, цельнозерновой хлеб), легко усваиваемый белок (яйцо, творог, сыр), жиры с насыщенными и ненасыщенными кислотами (сливочное масло, авокадо, орехи, морская рыба)", - добавила она.На перекус, по ее словам, подойдут такие продукты, как натуральный йогурт, фрукты и ягоды, немного черного шоколада, бутерброды с сыром, орехи, хлебцы. Необходимо также уделять особое внимание питьевому режиму - как отмечает Макуха, лучшая жидкость во время экзамена - это обычная вода."Кроме того, перед экзаменом стоит избегать продуктов, которые могут усилить брожение в кишечнике и вздутие живота - это бобовые, капуста, выпечка из белой муки высшего сорта. Не рекомендуется употребление продуктов с высоким содержанием сахара (конфеты, печенья, другие сладости) - эти продукты обеспечат кратковременный приток энергии с последующим упадком сил", - отметила также эксперт.
https://sn.ria.ru/20210528/ege-1734532465.html
https://ria.ru/20210405/frukty-1604336766.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732126595_0:0:1707:1280_1920x0_80_0_0_3be4ee25b5fd40bcf35a227f13ef1af7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сбермаркет, единый государственный экзамен (егэ), образование - общество, общество

Эксперты составили продуктовую корзину школьника перед экзаменами

10:18 29.05.2021
 
© Pixabay / ponce_photographyЙогурт
Йогурт - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© Pixabay / ponce_photography
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Школьникам перед экзаменами необходимо добавить в свой рацион такие продукты, как сыр, творог, натуральный йогурт, черный шоколад, в целом корзина для выпускника на неделю обойдется в 2104 рубля, следует из исследования сервисов "СберЗдоровье" и "СберМаркет".
"По данным онлайн-сервиса "СберМаркет" корзина для выпускника на неделю обойдется в 2104 рубля при заказе доставки из гипермаркетов. В нее вошли продукты на неделю: геркулес, яйца, хлеб, хлебцы, авокадо, орехи, фрукты, морская рыба, сыр и сливочное масло. В эту цену также включен классический набор перекуса на экзамен: плитка горького шоколада, банан и бутылка негазированной воды", - говорится в сообщении.
Учащиеся гимназии №94 пишут обязательное итоговое сочинение по литературе, являющееся допуском к ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
Вчера, 09:55
Пятачок в башмачок: каким приметам будут следовать школьники на ЕГЭ
Диетолог сервиса "СберЗдоровье" Маргарита Макуха, слова которой приводятся в сообщении, отметила, что во время подготовки к экзаменам рациону школьника стоит уделить особое внимание, питание должно быть полноценным, питательным и разнообразным, то есть включать продукты, богатые витаминами, микроэлементами и фитонутриентами.
"Завтрак перед экзаменом должен быть максимально полноценным, тогда он сможет обеспечить ребенка энергией и силами на длительное время. Первый прием пищи должен включать в себя медленные углеводы (каши средней и долгой варки, цельнозерновой хлеб), легко усваиваемый белок (яйцо, творог, сыр), жиры с насыщенными и ненасыщенными кислотами (сливочное масло, авокадо, орехи, морская рыба)", - добавила она.
Корзина с фруктами - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 18:22
Против лишнего веса и депрессии: полезные свойства фруктов
На перекус, по ее словам, подойдут такие продукты, как натуральный йогурт, фрукты и ягоды, немного черного шоколада, бутерброды с сыром, орехи, хлебцы. Необходимо также уделять особое внимание питьевому режиму - как отмечает Макуха, лучшая жидкость во время экзамена - это обычная вода.
"Кроме того, перед экзаменом стоит избегать продуктов, которые могут усилить брожение в кишечнике и вздутие живота - это бобовые, капуста, выпечка из белой муки высшего сорта. Не рекомендуется употребление продуктов с высоким содержанием сахара (конфеты, печенья, другие сладости) - эти продукты обеспечат кратковременный приток энергии с последующим упадком сил", - отметила также эксперт.
 
СбермаркетЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Образование - ОбществоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:30В Новосибирской области полицейский ранил нарушителя случайным выстрелом
10:18В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки
10:18Эксперты составили продуктовую корзину школьника перед экзаменами
09:53МЧС предупредило жителей Алтая о возможном подтоплении
09:52В Испании два человека пропали без вести при опрокидывании судна
09:35В Московском зоопарке родились ягнята редких пород
09:28Исследование выявило отношение работодателей к курящим сотрудникам
09:20Глава Забайкалья рассказал, на что ему жалуются люди в TikTok
09:09СК проверит информацию о нападении на съемочную группу НТВ под Омском
09:09В Японии отреагировали на задержание в России рыболовецкого судна
09:04Аналитик оценил влияние вакцинации на российскую экономику
09:00В России изменится порядок выдачи загранпаспортов
08:57Горные стрелки ЦВО выиграли "Конный марафон" в Туве
08:51Власти рассказали о мужчине, устроившем стрельбу в Калифорнии
08:26Иран впервые с ноября 1991 года экспортировал нефть в США
08:14Эксперт рассказал, стоит ли ожидать "комариного пика" в Москве
08:11Эксперт оценил ситуацию вокруг "Белавиа"
08:10Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
08:00"К черту этих русских". Чешскому посольству грозит серьезное испытание
08:00Меньше, да не лучше. Светит ли россиянам четырехдневная рабочая неделя
Лента новостейМолния