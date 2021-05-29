https://ria.ru/20210529/dtp-1734692440.html
В Зеленограде мотоцикл столкнулся с такси
В Зеленограде мотоцикл столкнулся с такси - РИА Новости, 29.05.2021
В Зеленограде мотоцикл столкнулся с такси
Мотоцикл столкнулся с такси в Зеленоградском административном округе Москвы, два человека получили травмы, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T04:53
2021-05-29T04:53
2021-05-29T09:54
зеленоград
происшествия
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Мотоцикл столкнулся с такси в Зеленоградском административном округе Москвы, два человека получили травмы, сообщает столичный департамент транспорта."В Зеленограде, на перекрёстке улицы Генерала Алексеева и улицы Николая Злобина произошло столкновение мотоцикла с автомобилем такси", - сообщается в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно".Отмечается, что по предварительной информации, два человека получили травмы средней тяжести.
https://ria.ru/20210518/moskva-1732863498.html
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Мотоцикл столкнулся с такси в Зеленограде. Кадры ДТП
Мотоцикл столкнулся с такси в Зеленоградском административном округе Москвы, два человека получили травмы, сообщает столичный департамент транспорта.
2021-05-29T04:53
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PT0M14S
РИА Новости
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РИА Новости
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зеленоград, происшествия