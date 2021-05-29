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В Зеленограде мотоцикл столкнулся с такси
В Зеленограде мотоцикл столкнулся с такси - РИА Новости, 29.05.2021
В Зеленограде мотоцикл столкнулся с такси
Мотоцикл столкнулся с такси в Зеленоградском административном округе Москвы, два человека получили травмы, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 29.05.2021
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зеленоград
происшествия
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Мотоцикл столкнулся с такси в Зеленоградском административном округе Москвы, два человека получили травмы, сообщает столичный департамент транспорта."В Зеленограде, на перекрёстке улицы Генерала Алексеева и улицы Николая Злобина произошло столкновение мотоцикла с автомобилем такси", - сообщается в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно".Отмечается, что по предварительной информации, два человека получили травмы средней тяжести.
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Мотоцикл столкнулся с такси в Зеленограде. Кадры ДТП
Мотоцикл столкнулся с такси в Зеленоградском административном округе Москвы, два человека получили травмы, сообщает столичный департамент транспорта.
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зеленоград, происшествия

В Зеленограде мотоцикл столкнулся с такси

04:53 29.05.2021 (обновлено: 09:54 29.05.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Мотоцикл столкнулся с такси в Зеленоградском административном округе Москвы, два человека получили травмы, сообщает столичный департамент транспорта.
Зеленограде, на перекрёстке улицы Генерала Алексеева и улицы Николая Злобина произошло столкновение мотоцикла с автомобилем такси", - сообщается в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно".
Отмечается, что по предварительной информации, два человека получили травмы средней тяжести.
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