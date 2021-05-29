https://ria.ru/20210529/dtp-1734692440.html

В Зеленограде мотоцикл столкнулся с такси

В Зеленограде мотоцикл столкнулся с такси - РИА Новости, 29.05.2021

В Зеленограде мотоцикл столкнулся с такси

Мотоцикл столкнулся с такси в Зеленоградском административном округе Москвы, два человека получили травмы, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T04:53

2021-05-29T04:53

2021-05-29T09:54

зеленоград

происшествия

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Мотоцикл столкнулся с такси в Зеленоградском административном округе Москвы, два человека получили травмы, сообщает столичный департамент транспорта."В Зеленограде, на перекрёстке улицы Генерала Алексеева и улицы Николая Злобина произошло столкновение мотоцикла с автомобилем такси", - сообщается в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно".Отмечается, что по предварительной информации, два человека получили травмы средней тяжести.

https://ria.ru/20210518/moskva-1732863498.html

зеленоград

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Мотоцикл столкнулся с такси в Зеленограде. Кадры ДТП Мотоцикл столкнулся с такси в Зеленоградском административном округе Москвы, два человека получили травмы, сообщает столичный департамент транспорта. 2021-05-29T04:53 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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зеленоград, происшествия