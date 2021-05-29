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ВСУ оборудуют позиции у линии соприкосновения, заявили в ЛНР
ВСУ оборудуют позиции у линии соприкосновения, заявили в ЛНР - РИА Новости, 29.05.2021
ВСУ оборудуют позиции у линии соприкосновения, заявили в ЛНР
Украинские силовики оборудуют позиции у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T17:09
2021-05-29T17:09
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
оон
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 29 мая - РИА Новости. Украинские силовики оборудуют позиции у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко."Пользуясь договорённостями о перемирии, командующий Операцией объединенных сил (ВС Украины - ред.) Владимир Кравченко отдал указания подчинённым соединениям на дооборудование фортификационных сооружений на боевых позициях подразделений, а также на продолжение минирования местности на подконтрольной территории", - заявил Филипоненко.По его словам, разведка ЛНР зафиксировала работу роты инженерного обеспечения 59-й бригады украинских силовиков по оборудованию позиций в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Светлодарск у линии соприкосновения в Донбассе."Кроме того, в зоне ответственности 59-й бригады установлены факты минирования местности в районах (подконтрольных Киеву - ред.) населенных пунктов Мироновский, Луганское и окраине Троцкого", - дополнил офицер пресс-службы.Он уточнил, что командование Народной милиции призывает всех жителей подконтрольных Киеву территорий Донбасса быть внимательными, избегая местности, расположенной в непосредственной близости к местам дислокации ВС Украины.С 27 июля в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210529/donbass-1734704369.html
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, оон, украина, в мире

ВСУ оборудуют позиции у линии соприкосновения, заявили в ЛНР

17:09 29.05.2021
 
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
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ЛУГАНСК, 29 мая - РИА Новости. Украинские силовики оборудуют позиции у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
"Пользуясь договорённостями о перемирии, командующий Операцией объединенных сил (ВС Украины - ред.) Владимир Кравченко отдал указания подчинённым соединениям на дооборудование фортификационных сооружений на боевых позициях подразделений, а также на продолжение минирования местности на подконтрольной территории", - заявил Филипоненко.
Военнослужащий ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
10:42
В ЛНР выявили комплексы РЭБ силовиков у трех населенных пунктов
По его словам, разведка ЛНР зафиксировала работу роты инженерного обеспечения 59-й бригады украинских силовиков по оборудованию позиций в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Светлодарск у линии соприкосновения в Донбассе.
"Кроме того, в зоне ответственности 59-й бригады установлены факты минирования местности в районах (подконтрольных Киеву - ред.) населенных пунктов Мироновский, Луганское и окраине Троцкого", - дополнил офицер пресс-службы.
Он уточнил, что командование Народной милиции призывает всех жителей подконтрольных Киеву территорий Донбасса быть внимательными, избегая местности, расположенной в непосредственной близости к местам дислокации ВС Украины.
С 27 июля в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Представители мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли на место обстрела в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
10:18
В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки
 
Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныООНУкраинаВ мире
 
 
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