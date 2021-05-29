https://ria.ru/20210529/donbass-1734739105.html

ВСУ оборудуют позиции у линии соприкосновения, заявили в ЛНР

ВСУ оборудуют позиции у линии соприкосновения, заявили в ЛНР - РИА Новости, 29.05.2021

ВСУ оборудуют позиции у линии соприкосновения, заявили в ЛНР

Украинские силовики оборудуют позиции у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T17:09

2021-05-29T17:09

2021-05-29T17:09

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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украина

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ЛУГАНСК, 29 мая - РИА Новости. Украинские силовики оборудуют позиции у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко."Пользуясь договорённостями о перемирии, командующий Операцией объединенных сил (ВС Украины - ред.) Владимир Кравченко отдал указания подчинённым соединениям на дооборудование фортификационных сооружений на боевых позициях подразделений, а также на продолжение минирования местности на подконтрольной территории", - заявил Филипоненко.По его словам, разведка ЛНР зафиксировала работу роты инженерного обеспечения 59-й бригады украинских силовиков по оборудованию позиций в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Светлодарск у линии соприкосновения в Донбассе."Кроме того, в зоне ответственности 59-й бригады установлены факты минирования местности в районах (подконтрольных Киеву - ред.) населенных пунктов Мироновский, Луганское и окраине Троцкого", - дополнил офицер пресс-службы.Он уточнил, что командование Народной милиции призывает всех жителей подконтрольных Киеву территорий Донбасса быть внимательными, избегая местности, расположенной в непосредственной близости к местам дислокации ВС Украины.С 27 июля в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210529/donbass-1734704369.html

https://ria.ru/20210529/donbass-1734703025.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, оон, украина, в мире