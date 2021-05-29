https://ria.ru/20210529/donbass-1734704369.html

В ЛНР выявили комплексы РЭБ силовиков у трех населенных пунктов

В ЛНР выявили комплексы РЭБ силовиков у трех населенных пунктов - РИА Новости, 29.05.2021

В ЛНР выявили комплексы РЭБ силовиков у трех населенных пунктов

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T10:42

2021-05-29T10:42

2021-05-29T10:42

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ЛУГАНСК, 29 мая - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Новотошковское и Новоалександровка и частично подконтрольного украинским силовикам Золотого у линии соприкосновения в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями. В среду Народная милиция заявила, что зафиксировала работу станций РЭБ украинских силовиков в районе подконтрольных Киеву Боброво, Муратово и Станица Луганская."В зоне ответственности ... ВСУ с целью подавления сигналов управления БПЛА СММ ОБСЕ вблизи населенных пунктов Новоалекандровка, Золотое, Новотошковское зафиксировано применение станций РЭБ "Буковель-АД", - заявил представитель пресс-службы.Он уточнил, что подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий перемирия, и готовы по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210527/obstrely-1734509561.html

https://ria.ru/20210529/donbass-1734703025.html

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ситуация в днр и лнр, смм обсе, обсе, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, в мире