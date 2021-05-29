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"Эхо войны": саперы обезвреживают боеприпасы в Крыму
"Эхо войны": саперы обезвреживают боеприпасы в Крыму - РИА Новости, 29.05.2021
"Эхо войны": саперы обезвреживают боеприпасы в Крыму
С середины мая саперы МЧС обезвреживают захоронения крупных боеприпасов времен Великой Отечественной войны на территории Керченской крепости в Крыму. Разминированием занимаются пиротехники Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер".
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На спецполегон уже вывезли и уничтожили около 40 боеприпасов, в том числе две фугасные авиационные бомбы весом по 1000 килограммов и 12 авиабомб весом по 500 килограммов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
"Эхо войны": саперы обезвреживают боеприпасы в Крыму
С середины мая саперы МЧС обезвреживают захоронения крупных боеприпасов времен Великой Отечественной войны на территории Керченской крепости в Крыму. Разминированием занимаются пиротехники Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер". На спецполегон уже вывезли и уничтожили около 40 боеприпасов, в том числе две фугасные авиационные бомбы весом по 1000 килограммов и 12 авиабомб весом по 500 килограммов.
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видео, видео
"Эхо войны": саперы обезвреживают боеприпасы в Крыму
С середины мая саперы МЧС обезвреживают захоронения крупных боеприпасов времен Великой Отечественной войны на территории Керченской крепости в Крыму. Разминированием занимаются пиротехники Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер".
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"Эхо войны": саперы обезвреживают боеприпасы в Крыму

13:49 29.05.2021
 
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С середины мая саперы МЧС обезвреживают захоронения крупных боеприпасов времен Великой Отечественной войны на территории Керченской крепости в Крыму. Разминированием занимаются пиротехники Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер".
На спецполегон уже вывезли и уничтожили около 40 боеприпасов, в том числе две фугасные авиационные бомбы весом по 1000 килограммов и 12 авиабомб весом по 500 килограммов.
 
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