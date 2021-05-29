https://ria.ru/20210529/boepripasy-1734720289.html

"Эхо войны": саперы обезвреживают боеприпасы в Крыму

"Эхо войны": саперы обезвреживают боеприпасы в Крыму - РИА Новости, 29.05.2021

"Эхо войны": саперы обезвреживают боеприпасы в Крыму

С середины мая саперы МЧС обезвреживают захоронения крупных боеприпасов времен Великой Отечественной войны на территории Керченской крепости в Крыму. Разминированием занимаются пиротехники Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер".

2021-05-29T13:49

2021-05-29T13:49

2021-05-29T13:49

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На спецполегон уже вывезли и уничтожили около 40 боеприпасов, в том числе две фугасные авиационные бомбы весом по 1000 килограммов и 12 авиабомб весом по 500 килограммов.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Эхо войны": саперы обезвреживают боеприпасы в Крыму С середины мая саперы МЧС обезвреживают захоронения крупных боеприпасов времен Великой Отечественной войны на территории Керченской крепости в Крыму. Разминированием занимаются пиротехники Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер". На спецполегон уже вывезли и уничтожили около 40 боеприпасов, в том числе две фугасные авиационные бомбы весом по 1000 килограммов и 12 авиабомб весом по 500 килограммов. 2021-05-29T13:49 true PT1M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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