https://ria.ru/20210529/boepripasy-1734720289.html
"Эхо войны": саперы обезвреживают боеприпасы в Крыму
"Эхо войны": саперы обезвреживают боеприпасы в Крыму - РИА Новости, 29.05.2021
"Эхо войны": саперы обезвреживают боеприпасы в Крыму
С середины мая саперы МЧС обезвреживают захоронения крупных боеприпасов времен Великой Отечественной войны на территории Керченской крепости в Крыму. Разминированием занимаются пиротехники Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер".
2021-05-29T13:49
2021-05-29T13:49
2021-05-29T13:49
видео
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На спецполегон уже вывезли и уничтожили около 40 боеприпасов, в том числе две фугасные авиационные бомбы весом по 1000 килограммов и 12 авиабомб весом по 500 килограммов.
РИА Новости
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РИА Новости
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"Эхо войны": саперы обезвреживают боеприпасы в Крыму
С середины мая саперы МЧС обезвреживают захоронения крупных боеприпасов времен Великой Отечественной войны на территории Керченской крепости в Крыму. Разминированием занимаются пиротехники Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер". На спецполегон уже вывезли и уничтожили около 40 боеприпасов, в том числе две фугасные авиационные бомбы весом по 1000 килограммов и 12 авиабомб весом по 500 килограммов.
2021-05-29T13:49
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PT1M57S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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видео, видео
"Эхо войны": саперы обезвреживают боеприпасы в Крыму
С середины мая саперы МЧС обезвреживают захоронения крупных боеприпасов времен Великой Отечественной войны на территории Керченской крепости в Крыму. Разминированием занимаются пиротехники Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер".
2021-05-29T13:49
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PT1M57S
"Эхо войны": саперы обезвреживают боеприпасы в Крыму
С середины мая саперы МЧС обезвреживают захоронения крупных боеприпасов времен Великой Отечественной войны на территории Керченской крепости в Крыму. Разминированием занимаются пиротехники Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер".