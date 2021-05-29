https://ria.ru/20210529/belorussiya-1734739537.html

Норвежцы обвинили страны НАТО в двойных стандартах из-за Белоруссии

Норвежцы обвинили страны НАТО в двойных стандартах из-за Белоруссии - РИА Новости, 29.05.2021

Норвежцы обвинили страны НАТО в двойных стандартах из-за Белоруссии

Читатели норвежского издания Resett прокомментировали статью журналиста Бьёрна Нистада об инциденте с самолетом Ryanair в Белоруссии. В числе прочего он отметил РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T17:10

2021-05-29T17:10

2021-05-29T17:10

задержание основателя telegram-канала nexta

эдвард сноуден

эво моралес

нато

белоруссия

вильнюс

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733773977_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_ff4c790b760bf9668f4380f9efb58491.jpg

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Читатели норвежского издания Resett прокомментировали статью журналиста Бьёрна Нистада об инциденте с самолетом Ryanair в Белоруссии. В числе прочего он отметил "бескомпромиссный подход" Лукашенко к оппозиции, а также раскритиковал позицию Запада по Минску.Многие из пользователей поддержали точку зрения автора, напомнив о схожих происшествиях, инициированных странами НАТО."Что меня поразило, так это дружное осуждение. А ведь когда то же самое сделали США, никто даже не пикнул", — отметил один из читателей. Другой пользователь выступил в защиту Белоруссии, отметив, что "арестовали террориста, а затем отпустили самолет к месту назначения"."Этот человек тесно сотрудничал с нацистами на Украине, и это отлично задокументировано", — высказался Andres об арестованном основателе телеграм-канала Nexta Романе Протасевиче."Печально, что народ до сих пор не вычислил этих "борцов за смену режима", — резюмировали читатели.Двадцать третьего мая следовавший из Афин в Вильнюс лайнер сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Этим рейсом летел проживающий в Польше Роман Протасевич — основатель телеграм-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов его задержали. Против журналиста возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.Западные страны раскритиковали произошедшее. Они заявили, что Минск принудил борт приземлиться под выдуманным предлогом, хотя белорусская сторона с этим не согласна и утверждает, что командир экипажа сам принял решение совершить посадку. Позже авиационные власти обнародовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз в адрес экипажа.Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Так, в июле 2013 года "по просьбе" США в Вене заставили приземлиться лайнер президента Боливии Эво Моралеса. Причиной стали слухи о том, что на борту находится экс-агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый американцами в разглашении гостайны.

https://ria.ru/20210529/otvet-1734723472.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210527/belorussiya-1734469938.html

https://ria.ru/20210529/zapad-1734644604.html

белоруссия

вильнюс

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, эдвард сноуден, эво моралес, нато, белоруссия, вильнюс, сша, в мире