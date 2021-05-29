Норвежцы обвинили страны НАТО в двойных стандартах из-за Белоруссии
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Читатели норвежского издания Resett прокомментировали статью журналиста Бьёрна Нистада об инциденте с самолетом Ryanair в Белоруссии. В числе прочего он отметил "бескомпромиссный подход" Лукашенко к оппозиции, а также раскритиковал позицию Запада по Минску.
Многие из пользователей поддержали точку зрения автора, напомнив о схожих происшествиях, инициированных странами НАТО.
"Что меня поразило, так это дружное осуждение. А ведь когда то же самое сделали США, никто даже не пикнул", — отметил один из читателей. Другой пользователь выступил в защиту Белоруссии, отметив, что "арестовали террориста, а затем отпустили самолет к месту назначения".
"Этот человек тесно сотрудничал с нацистами на Украине, и это отлично задокументировано", — высказался Andres об арестованном основателе телеграм-канала Nexta Романе Протасевиче.
"Печально, что народ до сих пор не вычислил этих "борцов за смену режима", — резюмировали читатели.
Двадцать третьего мая следовавший из Афин в Вильнюс лайнер сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Этим рейсом летел проживающий в Польше Роман Протасевич — основатель телеграм-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов его задержали. Против журналиста возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Западные страны раскритиковали произошедшее. Они заявили, что Минск принудил борт приземлиться под выдуманным предлогом, хотя белорусская сторона с этим не согласна и утверждает, что командир экипажа сам принял решение совершить посадку. Позже авиационные власти обнародовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз в адрес экипажа.
Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Так, в июле 2013 года "по просьбе" США в Вене заставили приземлиться лайнер президента Боливии Эво Моралеса. Причиной стали слухи о том, что на борту находится экс-агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый американцами в разглашении гостайны.