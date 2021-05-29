Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210529/armeniya-1734712249.html
Армения готова отвести войска от границы с Азербайджаном, заявил Пашинян
Армения готова отвести войска от границы с Азербайджаном, заявил Пашинян - РИА Новости, 29.05.2021
Армения готова отвести войска от границы с Азербайджаном, заявил Пашинян
Армения готова отвести войска от границы с Азербайджаном с целью деэскалации сложившейся там ситуации, заявил в субботу и.о. премьер-министра страны Никол... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T12:26
2021-05-29T12:26
россия
никол пашинян
минобороны азербайджана
минобороны армении
одкб
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0a/1731682064_0:0:1798:1012_1920x0_80_0_0_d5bfaceae63b22727a5445e197321a54.jpg
ЕРЕВАН, 29 мая – РИА Новости. Армения готова отвести войска от границы с Азербайджаном с целью деэскалации сложившейся там ситуации, заявил в субботу и.о. премьер-министра страны Никол Пашинян, комментируя заявление Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию.В пятницу сопредседатели призвали стороны немедленно предпринять шаги, включая перемещение войск, для деэскалации ситуации и начать переговоры с целью делимитации и демаркации границы мирным путем. Сопредседатели готовы оказать содействие продвижению этого процесса. Ранее Пашинян предложил отвести войска Армении и Азербайджана от границы и разместить там международных наблюдателей с последующим уточнение границы."Я приветствую заявление сопредседателей МГ ОБСЕ, логика представленных там шагов принципиально приемлема для нас… Мы готовы в любой момент начать отвод войск и ждем достижения Минской группой ОБСЕ договоренности с Азербайджаном, чтобы начать такой отвод", - сказал Пашинян на встрече с жителями ереванского района Норк-Мараш, напомнив, что речь идет об участке Сотк-Хознавар.Он добавил, что Ереван готов при содействии МГ ОБСЕ провести работы по уточнению границ, демаркации и делимитации, а также возобновить под ее эгидой переговорный процесс по Карабаху.Ранее минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Минобороны Армении заявило, что шестеро военных были взяты в плен, "когда проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении тогда сообщило, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. И.о. премьера Армении Никол Пашинян сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном.
https://radiosputnik.ria.ru/20210527/armeniya-1734475100.html
россия
азербайджан
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0a/1731682064_203:0:1798:1196_1920x0_80_0_0_3d5a99d562552d0ac43d41b7ebef633a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, никол пашинян, минобороны азербайджана, минобороны армении, одкб, азербайджан, армения, в мире

Армения готова отвести войска от границы с Азербайджаном, заявил Пашинян

12:26 29.05.2021
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк Никол Пашинян на заседании в парламенте Армении
 Никол Пашинян на заседании в парламенте Армении - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 29 мая – РИА Новости. Армения готова отвести войска от границы с Азербайджаном с целью деэскалации сложившейся там ситуации, заявил в субботу и.о. премьер-министра страны Никол Пашинян, комментируя заявление Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию.
В пятницу сопредседатели призвали стороны немедленно предпринять шаги, включая перемещение войск, для деэскалации ситуации и начать переговоры с целью делимитации и демаркации границы мирным путем. Сопредседатели готовы оказать содействие продвижению этого процесса. Ранее Пашинян предложил отвести войска Армении и Азербайджана от границы и разместить там международных наблюдателей с последующим уточнение границы.
"Я приветствую заявление сопредседателей МГ ОБСЕ, логика представленных там шагов принципиально приемлема для нас… Мы готовы в любой момент начать отвод войск и ждем достижения Минской группой ОБСЕ договоренности с Азербайджаном, чтобы начать такой отвод", - сказал Пашинян на встрече с жителями ереванского района Норк-Мараш, напомнив, что речь идет об участке Сотк-Хознавар.
Он добавил, что Ереван готов при содействии МГ ОБСЕ провести работы по уточнению границ, демаркации и делимитации, а также возобновить под ее эгидой переговорный процесс по Карабаху.
Военнослужащие армии Армении - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
27 мая, 17:57В мире
В Армении возбудили уголовное дело после задержания военных на границе
Ранее минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Минобороны Армении заявило, что шестеро военных были взяты в плен, "когда проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.
Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении тогда сообщило, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. И.о. премьера Армении Никол Пашинян сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном.
 
РоссияНикол ПашинянМинобороны АзербайджанаМинобороны АрменииОДКБАзербайджанАрменияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04Британцев встревожило "эксцентричное" высказывание Байдена о девочке
01:29Bloomberg: ЕС предложил США ответить на "враждебные действия" России
00:50Владимира Спивакова посвятили в мушкетеры
00:44Пушков назвал главную опасность США
00:34Вильфанд предупредил о заморозках в ряде регионов Европейской России
00:29Китайский грузовик состыковался с базовым модулем орбитальной станции
00:23Вильфанд рассказал, когда потеплеет в центре Европейской России
00:13В РВИО рассказали новые подробности об исходе "Ледового побоища"
00:07В России изменился регламент выдачи загранпаспортов
23:40В Индонезии загорелся паром, на котором было почти 200 человек
23:31В Египте начали расследовать гибель бывшего главы украинской разведки
23:19В МВД объяснили правила получения загранпаспортов за рубежом
23:02В Идлибе боевики не пропустили школьников на экзамены
22:53Волгоградцы возмутились "неадекватным" концертом Бузовой
22:38Онищенко оценил версию создания коронавируса в лаборатории
22:30В центре Москвы спасли тонущую в реке собаку
22:18В Тегеране более 30 госучреждений остались без электричества
22:12Борис Джонсон тайно женился на Кэрри Саймондс
22:04Май в Москве стал одним из самых дождливых в 21-м веке
21:57В Вологодской области спасли семь пассажиров затонувшего катера
Лента новостейМолния