https://ria.ru/20210529/armeniya-1734712249.html

Армения готова отвести войска от границы с Азербайджаном, заявил Пашинян

Армения готова отвести войска от границы с Азербайджаном, заявил Пашинян - РИА Новости, 29.05.2021

Армения готова отвести войска от границы с Азербайджаном, заявил Пашинян

Армения готова отвести войска от границы с Азербайджаном с целью деэскалации сложившейся там ситуации, заявил в субботу и.о. премьер-министра страны Никол... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T12:26

2021-05-29T12:26

2021-05-29T12:26

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ЕРЕВАН, 29 мая – РИА Новости. Армения готова отвести войска от границы с Азербайджаном с целью деэскалации сложившейся там ситуации, заявил в субботу и.о. премьер-министра страны Никол Пашинян, комментируя заявление Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию.В пятницу сопредседатели призвали стороны немедленно предпринять шаги, включая перемещение войск, для деэскалации ситуации и начать переговоры с целью делимитации и демаркации границы мирным путем. Сопредседатели готовы оказать содействие продвижению этого процесса. Ранее Пашинян предложил отвести войска Армении и Азербайджана от границы и разместить там международных наблюдателей с последующим уточнение границы."Я приветствую заявление сопредседателей МГ ОБСЕ, логика представленных там шагов принципиально приемлема для нас… Мы готовы в любой момент начать отвод войск и ждем достижения Минской группой ОБСЕ договоренности с Азербайджаном, чтобы начать такой отвод", - сказал Пашинян на встрече с жителями ереванского района Норк-Мараш, напомнив, что речь идет об участке Сотк-Хознавар.Он добавил, что Ереван готов при содействии МГ ОБСЕ провести работы по уточнению границ, демаркации и делимитации, а также возобновить под ее эгидой переговорный процесс по Карабаху.Ранее минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Минобороны Армении заявило, что шестеро военных были взяты в плен, "когда проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении тогда сообщило, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. И.о. премьера Армении Никол Пашинян сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном.

https://radiosputnik.ria.ru/20210527/armeniya-1734475100.html

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