https://ria.ru/20210529/altaya-1734702098.html

МЧС предупредило жителей Алтая о возможном подтоплении

МЧС предупредило жителей Алтая о возможном подтоплении - РИА Новости, 29.05.2021

МЧС предупредило жителей Алтая о возможном подтоплении

Повышение уровня воды в Телецком озере и реке Бия до критических отметок и подтопление участков и дорог прогнозируют в Республике Алтай, сообщают в региональном РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T09:53

2021-05-29T09:53

2021-05-29T09:53

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика алтай

происшествия

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БАРНАУЛ, 29 мая - РИА Новости. Повышение уровня воды в Телецком озере и реке Бия до критических отметок и подтопление участков и дорог прогнозируют в Республике Алтай, сообщают в региональном МЧС."Двадцать девятого мая в озере Телецкое продолжится повышение уровня воды и может достигнуть критических отметок. Об этом сообщает центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Повышение уровня воды в озере будет отмечаться в районе селя Яйлю и на реке Бия в районе села Кебезень. Возможно достижение опасных отметок 480 и 606 сантиметров, подтопление прибрежных низменных участков местности, выход воды на дорогу", - говорится в сообщении.Проживающим в зонах возможного подтопления спасатели советуют принять меры по защите своего имущества, подготовиться к возможному ухудшению обстановки и эвакуации."Приготовьте теплые вещи, продукты питания, документы, запас питьевой воды. Заранее позаботьтесь о домашних животных, отгоните их в безопасные места. В случае необходимости в экстренной помощи звоните по телефонам "112" и "101", - уточняют в МЧС.

https://ria.ru/20210520/pavodok-1733177130.html

республика алтай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика алтай, происшествия