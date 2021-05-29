https://ria.ru/20210529/altaya-1734702098.html
МЧС предупредило жителей Алтая о возможном подтоплении
МЧС предупредило жителей Алтая о возможном подтоплении - РИА Новости, 29.05.2021
МЧС предупредило жителей Алтая о возможном подтоплении
Повышение уровня воды в Телецком озере и реке Бия до критических отметок и подтопление участков и дорог прогнозируют в Республике Алтай, сообщают в региональном РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T09:53
2021-05-29T09:53
2021-05-29T09:53
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика алтай
происшествия
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БАРНАУЛ, 29 мая - РИА Новости. Повышение уровня воды в Телецком озере и реке Бия до критических отметок и подтопление участков и дорог прогнозируют в Республике Алтай, сообщают в региональном МЧС."Двадцать девятого мая в озере Телецкое продолжится повышение уровня воды и может достигнуть критических отметок. Об этом сообщает центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Повышение уровня воды в озере будет отмечаться в районе селя Яйлю и на реке Бия в районе села Кебезень. Возможно достижение опасных отметок 480 и 606 сантиметров, подтопление прибрежных низменных участков местности, выход воды на дорогу", - говорится в сообщении.Проживающим в зонах возможного подтопления спасатели советуют принять меры по защите своего имущества, подготовиться к возможному ухудшению обстановки и эвакуации."Приготовьте теплые вещи, продукты питания, документы, запас питьевой воды. Заранее позаботьтесь о домашних животных, отгоните их в безопасные места. В случае необходимости в экстренной помощи звоните по телефонам "112" и "101", - уточняют в МЧС.
https://ria.ru/20210520/pavodok-1733177130.html
республика алтай
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика алтай, происшествия
БАРНАУЛ, 29 мая - РИА Новости.
Повышение уровня воды в Телецком озере и реке Бия до критических отметок и подтопление участков и дорог прогнозируют в Республике Алтай
, сообщают в региональном МЧС
.
"Двадцать девятого мая в озере Телецкое продолжится повышение уровня воды и может достигнуть критических отметок. Об этом сообщает центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Повышение уровня воды в озере будет отмечаться в районе селя Яйлю и на реке Бия в районе села Кебезень. Возможно достижение опасных отметок 480 и 606 сантиметров, подтопление прибрежных низменных участков местности, выход воды на дорогу", - говорится в сообщении.
Проживающим в зонах возможного подтопления спасатели советуют принять меры по защите своего имущества, подготовиться к возможному ухудшению обстановки и эвакуации.
"Приготовьте теплые вещи, продукты питания, документы, запас питьевой воды. Заранее позаботьтесь о домашних животных, отгоните их в безопасные места. В случае необходимости в экстренной помощи звоните по телефонам "112" и "101", - уточняют в МЧС.