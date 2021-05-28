https://ria.ru/20210528/zelenskiy-1734625676.html
СМИ: Зеленский хочет поговорить с Байденом перед его встречей с Путиным
СМИ: Зеленский хочет поговорить с Байденом перед его встречей с Путиным - РИА Новости, 28.05.2021
СМИ: Зеленский хочет поговорить с Байденом перед его встречей с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский хочет поговорить по телефону с президентом США Джо Байденом перед его встречей с российским лидером Владимиром Путиным в... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T16:53
2021-05-28T16:53
2021-05-28T16:53
россия
владимир зеленский
джо байден
владимир путин
сша
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733133120_79:0:2992:1638_1920x0_80_0_0_e9ef74c6ac63792d01fffc1535f17287.jpg
КИЕВ, 28 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский хочет поговорить по телефону с президентом США Джо Байденом перед его встречей с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве, сообщает украинское издание "Зеркало недели" в пятницу.Саммит лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена запланирован на 16 июня в Женеве. Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что Байден на встрече с российским коллегой обсудит стратегическую стабильность, Украину и Белоруссию."Украинская и американская стороны прорабатывают телефонный звонок между президентами Джо Байденом и Владимиром Зеленским перед саммитом лидеров США и России в Женеве, где Байден встретится с Владимиром Путиным", - сообщает издание со ссылкой на свои источники в кабмине Украины. О темах разговора издание не сообщает.
https://ria.ru/20210528/ukraina-1734468220.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733133120_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_9d748810a3cbdbc12da2d1d4db929527.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир зеленский, джо байден, владимир путин, сша, украина, в мире