Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210528/zelenskiy-1734625676.html
СМИ: Зеленский хочет поговорить с Байденом перед его встречей с Путиным
СМИ: Зеленский хочет поговорить с Байденом перед его встречей с Путиным - РИА Новости, 28.05.2021
СМИ: Зеленский хочет поговорить с Байденом перед его встречей с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский хочет поговорить по телефону с президентом США Джо Байденом перед его встречей с российским лидером Владимиром Путиным в... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T16:53
2021-05-28T16:53
россия
владимир зеленский
джо байден
владимир путин
сша
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733133120_79:0:2992:1638_1920x0_80_0_0_e9ef74c6ac63792d01fffc1535f17287.jpg
КИЕВ, 28 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский хочет поговорить по телефону с президентом США Джо Байденом перед его встречей с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве, сообщает украинское издание "Зеркало недели" в пятницу.Саммит лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена запланирован на 16 июня в Женеве. Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что Байден на встрече с российским коллегой обсудит стратегическую стабильность, Украину и Белоруссию."Украинская и американская стороны прорабатывают телефонный звонок между президентами Джо Байденом и Владимиром Зеленским перед саммитом лидеров США и России в Женеве, где Байден встретится с Владимиром Путиным", - сообщает издание со ссылкой на свои источники в кабмине Украины. О темах разговора издание не сообщает.
https://ria.ru/20210528/ukraina-1734468220.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733133120_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_9d748810a3cbdbc12da2d1d4db929527.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир зеленский, джо байден, владимир путин, сша, украина, в мире

СМИ: Зеленский хочет поговорить с Байденом перед его встречей с Путиным

16:53 28.05.2021
 
© REUTERS / Gleb GaranichПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам второго года своей работы на авиазаводе "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам второго года своей работы на авиазаводе Антонов - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© REUTERS / Gleb Garanich
Читать ria.ru в
КИЕВ, 28 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский хочет поговорить по телефону с президентом США Джо Байденом перед его встречей с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве, сообщает украинское издание "Зеркало недели" в пятницу.
Саммит лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена запланирован на 16 июня в Женеве. Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что Байден на встрече с российским коллегой обсудит стратегическую стабильность, Украину и Белоруссию.
"Украинская и американская стороны прорабатывают телефонный звонок между президентами Джо Байденом и Владимиром Зеленским перед саммитом лидеров США и России в Женеве, где Байден встретится с Владимиром Путиным", - сообщает издание со ссылкой на свои источники в кабмине Украины. О темах разговора издание не сообщает.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с сопредседателем немецкой партии Союз 90/Зеленые Робертом Хабеком - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
Вчера, 08:00
Украина обвинила Германию в предательстве: ее сдали Кремлю
 
РоссияВладимир ЗеленскийДжо БайденВладимир ПутинСШАУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:04В МЧС рассказали об эвакуации россиян при военных конфликтах и ЧС
03:01К берегам Тринидада и Тобаго прибило судно с разлагающимися телами
02:41Многодетная россиянка выиграла квартиру и тут же ее лишилась
02:17Специалист научил, как распознать лекарство-пустышку
01:53В Сочи потушили пожар в торговых павильонах
01:52Назван размер ущерба, нанесенного США "королем мошенников" из России
01:27Россия установила рекорд по числу безаварийных космических пусков подряд
01:25Все спутники OneWeb выведены на целевые орбиты
01:16Россиян научили проверять деньги на подлинность дома
01:15В Сочи загорелись торговые павильоны
00:58На Украине испугались перспектив превращения в нищую страну третьего мира
00:57Мэр Риги назвал возбуждение против него дела Минском "безумием режима"
00:37Минск опубликовал список попавших под лицензирование украинских товаров
00:14Глава НАСА назвал Россию жизненно важным партнером по МКС
00:11В Москве откроется новый железнодорожный вокзал Восточный
23:58НАСА не будет покупать места для астронавтов на "Союзах"
23:56Под Саратовом школьника насмерть придавила стена
23:45Байден представил проект бюджета на рекордные шесть триллионов долларов
23:39США призвали проявлять повышенную осторожность, пролетая над Белоруссией
23:29OneWeb сможет предоставлять услуги связи в России в конце года
Лента новостейМолния