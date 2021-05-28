https://ria.ru/20210528/zelenskiy-1734625676.html

СМИ: Зеленский хочет поговорить с Байденом перед его встречей с Путиным

СМИ: Зеленский хочет поговорить с Байденом перед его встречей с Путиным - РИА Новости, 28.05.2021

СМИ: Зеленский хочет поговорить с Байденом перед его встречей с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский хочет поговорить по телефону с президентом США Джо Байденом перед его встречей с российским лидером Владимиром Путиным в... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T16:53

2021-05-28T16:53

2021-05-28T16:53

россия

владимир зеленский

джо байден

владимир путин

сша

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в мире

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КИЕВ, 28 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский хочет поговорить по телефону с президентом США Джо Байденом перед его встречей с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве, сообщает украинское издание "Зеркало недели" в пятницу.Саммит лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена запланирован на 16 июня в Женеве. Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что Байден на встрече с российским коллегой обсудит стратегическую стабильность, Украину и Белоруссию."Украинская и американская стороны прорабатывают телефонный звонок между президентами Джо Байденом и Владимиром Зеленским перед саммитом лидеров США и России в Женеве, где Байден встретится с Владимиром Путиным", - сообщает издание со ссылкой на свои источники в кабмине Украины. О темах разговора издание не сообщает.

https://ria.ru/20210528/ukraina-1734468220.html

россия

сша

украина

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россия, владимир зеленский, джо байден, владимир путин, сша, украина, в мире