https://ria.ru/20210528/zanyatost-1734545272.html

Ситуация с COVID-19 сказалась на занятости в четырех регионах

Ситуация с COVID-19 сказалась на занятости в четырех регионах - РИА Новости, 28.05.2021

Ситуация с COVID-19 сказалась на занятости в четырех регионах

Одна из причин снижения числа работающих в Дагестане, Псковской, Кировской областях и ЕАО — ситуация с COVID-19, сообщили журналистам в секретариате... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T11:03

2021-05-28T11:03

2021-05-28T11:03

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

татьяна голикова

кировская область

псковская область

общество

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Одна из причин снижения числа работающих в Дагестане, Псковской, Кировской областях и ЕАО — ситуация с COVID-19, сообщили журналистам в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.Голикова провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда. В рамках ранее данных поручений Минтруд представил анализ причин снижения численности занятого населения в Республике Дагестан, Псковской, Кировской областях и Еврейской автономной области."Среди причин такого снижения - ситуация с распространением COVID-19. В частности, режим самоизоляции для граждан старших возрастов привел к сокращению их численности среди занятого населения", - говорится в сообщении.В частности, в Псковской области это сокращение за 2020 год составило 13,2%. Также произошло "проседание" в 2020 году отдельных секторов экономики. В Псковской же области, численность работающих в начале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась: в деятельности гостиниц и общепита – на 18,3%, деятельности торговых центров - на 17,9%, в торговле – на 11,9%."Также в указанных регионах ежегодно сохраняется устойчивая тенденция снижения численности занятого населения в I квартале в сравнении с IV кварталами предыдущих годов. В последующих кварталах традиционно происходит рост численности занятого населения", - добавляется в сообщении.Уточняется, что такое проявление сезонности связано с существенной долей в структуре экономики всех четырех регионов сельского и лесного хозяйства.

https://ria.ru/20210526/zanyatost-1734308755.html

https://ria.ru/20210528/golikova-1734541711.html

россия

кировская область

псковская область

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