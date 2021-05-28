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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
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Ситуация с COVID-19 сказалась на занятости в четырех регионах
Ситуация с COVID-19 сказалась на занятости в четырех регионах - РИА Новости, 28.05.2021
Ситуация с COVID-19 сказалась на занятости в четырех регионах
Одна из причин снижения числа работающих в Дагестане, Псковской, Кировской областях и ЕАО — ситуация с COVID-19, сообщили журналистам в секретариате... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T11:03
2021-05-28T11:03
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
кировская область
псковская область
общество
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Одна из причин снижения числа работающих в Дагестане, Псковской, Кировской областях и ЕАО — ситуация с COVID-19, сообщили журналистам в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.Голикова провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда. В рамках ранее данных поручений Минтруд представил анализ причин снижения численности занятого населения в Республике Дагестан, Псковской, Кировской областях и Еврейской автономной области."Среди причин такого снижения - ситуация с распространением COVID-19. В частности, режим самоизоляции для граждан старших возрастов привел к сокращению их численности среди занятого населения", - говорится в сообщении.В частности, в Псковской области это сокращение за 2020 год составило 13,2%. Также произошло "проседание" в 2020 году отдельных секторов экономики. В Псковской же области, численность работающих в начале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась: в деятельности гостиниц и общепита – на 18,3%, деятельности торговых центров - на 17,9%, в торговле – на 11,9%."Также в указанных регионах ежегодно сохраняется устойчивая тенденция снижения численности занятого населения в I квартале в сравнении с IV кварталами предыдущих годов. В последующих кварталах традиционно происходит рост численности занятого населения", - добавляется в сообщении.Уточняется, что такое проявление сезонности связано с существенной долей в структуре экономики всех четырех регионов сельского и лесного хозяйства.
https://ria.ru/20210526/zanyatost-1734308755.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова, кировская область, псковская область, общество

Ситуация с COVID-19 сказалась на занятости в четырех регионах

11:03 28.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПосетитель и сотрудница в центре занятости населения "Моя работа" на улице Щепкина в Москве
Посетитель и сотрудница в центре занятости населения Моя работа на улице Щепкина в Москве - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Одна из причин снижения числа работающих в Дагестане, Псковской, Кировской областях и ЕАО — ситуация с COVID-19, сообщили журналистам в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
Голикова провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда. В рамках ранее данных поручений Минтруд представил анализ причин снижения численности занятого населения в Республике Дагестан, Псковской, Кировской областях и Еврейской автономной области.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
26 мая, 18:13
Путин призвал увеличить уровень занятости
"Среди причин такого снижения - ситуация с распространением COVID-19. В частности, режим самоизоляции для граждан старших возрастов привел к сокращению их численности среди занятого населения", - говорится в сообщении.
В частности, в Псковской области это сокращение за 2020 год составило 13,2%. Также произошло "проседание" в 2020 году отдельных секторов экономики. В Псковской же области, численность работающих в начале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась: в деятельности гостиниц и общепита – на 18,3%, деятельности торговых центров - на 17,9%, в торговле – на 11,9%.
"Также в указанных регионах ежегодно сохраняется устойчивая тенденция снижения численности занятого населения в I квартале в сравнении с IV кварталами предыдущих годов. В последующих кварталах традиционно происходит рост численности занятого населения", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что такое проявление сезонности связано с существенной долей в структуре экономики всех четырех регионов сельского и лесного хозяйства.
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