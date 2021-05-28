https://ria.ru/20210528/zakharova-1734576372.html

Захарова рассказала о методах борьбы с фейк-ньюс

Захарова рассказала о методах борьбы с фейк-ньюс - РИА Новости, 28.05.2021

Захарова рассказала о методах борьбы с фейк-ньюс

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, какие методы использует Россия для борьбы с фейк-ньюс. РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T13:04

2021-05-28T13:04

2021-05-28T13:04

россия

мария захарова

в мире

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730626649_0:252:3193:2048_1920x0_80_0_0_3a4add1fe0ffb340b90d0817fc893ee1.jpg

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, какие методы использует Россия для борьбы с фейк-ньюс."За последние годы мир стал жертвой... дезинформационных кампаний. Как говорят наши западные партнеры, "фейк-ньюс", но у этого есть русский аналог - лжи", - сказала Захарова в эфире канала "Россия 24".Она отметила, что у этого есть "противоядие". "Многоплановое, разное. Инструментарий создан: это, безусловно, опровержение, это все, что связано с ответными реакциями, оперативной, фактологической. Мне кажется, даже и острой. Потому что когда эта реакция намеренно смягчается... это приводит к совершенно ненужному эффекту ощущения вседозволенности", - уточнила представитель МИД.Захарова добавила, что должна быть и профилактика. "И она реализуется собственной информационной политикой в ряде магистральных направлений, связанных с международными отношениями, историей, двусторонними отношениями, что мы, по-моему, и делаем. Это все, что связано с фактологической информацией, но не в качестве реакции, а в качестве информационной политики", - уточнила представитель министерства.При этом, по словам Захаровой, реакция России всегда была более чем терпеливой. "И, на мой взгляд, очень достойной, потому что мы всегда подчеркивали, что мы всегда будем отвечать. И при этом мы всегда отмечали приоритет взаимодействия, сотрудничества. Правда, добавляли, что оно должно быть взаимовыгодным, взаимоуважительным, основанным на международном праве, что является альфой и омегой международных отношений", - пояснила представитель МИД.

https://ria.ru/20210521/peskov-1733245696.html

https://ria.ru/20210527/zakharova-1734435121.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, в мире, политика