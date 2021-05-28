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Захарова рассказала о методах борьбы с фейк-ньюс
Захарова рассказала о методах борьбы с фейк-ньюс - РИА Новости, 28.05.2021
Захарова рассказала о методах борьбы с фейк-ньюс
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, какие методы использует Россия для борьбы с фейк-ньюс. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T13:04
2021-05-28T13:04
россия
мария захарова
в мире
политика
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, какие методы использует Россия для борьбы с фейк-ньюс."За последние годы мир стал жертвой... дезинформационных кампаний. Как говорят наши западные партнеры, "фейк-ньюс", но у этого есть русский аналог - лжи", - сказала Захарова в эфире канала "Россия 24".Она отметила, что у этого есть "противоядие". "Многоплановое, разное. Инструментарий создан: это, безусловно, опровержение, это все, что связано с ответными реакциями, оперативной, фактологической. Мне кажется, даже и острой. Потому что когда эта реакция намеренно смягчается... это приводит к совершенно ненужному эффекту ощущения вседозволенности", - уточнила представитель МИД.Захарова добавила, что должна быть и профилактика. "И она реализуется собственной информационной политикой в ряде магистральных направлений, связанных с международными отношениями, историей, двусторонними отношениями, что мы, по-моему, и делаем. Это все, что связано с фактологической информацией, но не в качестве реакции, а в качестве информационной политики", - уточнила представитель министерства.При этом, по словам Захаровой, реакция России всегда была более чем терпеливой. "И, на мой взгляд, очень достойной, потому что мы всегда подчеркивали, что мы всегда будем отвечать. И при этом мы всегда отмечали приоритет взаимодействия, сотрудничества. Правда, добавляли, что оно должно быть взаимовыгодным, взаимоуважительным, основанным на международном праве, что является альфой и омегой международных отношений", - пояснила представитель МИД.
https://ria.ru/20210521/peskov-1733245696.html
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россия, мария захарова, в мире, политика

Захарова рассказала о методах борьбы с фейк-ньюс

13:04 28.05.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, какие методы использует Россия для борьбы с фейк-ньюс.
"За последние годы мир стал жертвой... дезинформационных кампаний. Как говорят наши западные партнеры, "фейк-ньюс", но у этого есть русский аналог - лжи", - сказала Захарова в эфире канала "Россия 24".
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Она отметила, что у этого есть "противоядие". "Многоплановое, разное. Инструментарий создан: это, безусловно, опровержение, это все, что связано с ответными реакциями, оперативной, фактологической. Мне кажется, даже и острой. Потому что когда эта реакция намеренно смягчается... это приводит к совершенно ненужному эффекту ощущения вседозволенности", - уточнила представитель МИД.
Захарова добавила, что должна быть и профилактика. "И она реализуется собственной информационной политикой в ряде магистральных направлений, связанных с международными отношениями, историей, двусторонними отношениями, что мы, по-моему, и делаем. Это все, что связано с фактологической информацией, но не в качестве реакции, а в качестве информационной политики", - уточнила представитель министерства.
При этом, по словам Захаровой, реакция России всегда была более чем терпеливой. "И, на мой взгляд, очень достойной, потому что мы всегда подчеркивали, что мы всегда будем отвечать. И при этом мы всегда отмечали приоритет взаимодействия, сотрудничества. Правда, добавляли, что оно должно быть взаимовыгодным, взаимоуважительным, основанным на международном праве, что является альфой и омегой международных отношений", - пояснила представитель МИД.
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