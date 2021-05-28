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В ручье у бухты Стеклянная в Приморье выявили загрязнение ртутью
В ручье у бухты Стеклянная в Приморье выявили загрязнение ртутью - РИА Новости, 28.05.2021
В ручье у бухты Стеклянная в Приморье выявили загрязнение ртутью
Специалисты выявили экстремально высокое загрязнение марганцем и ртутью ручья в пригороде Владивостока, который берет начало от полигона ТБО и впадает в море у... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T09:40
2021-05-28T09:40
примгидромет
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 28 мая – РИА Новости. Специалисты выявили экстремально высокое загрязнение марганцем и ртутью ручья в пригороде Владивостока, который берет начало от полигона ТБО и впадает в море у популярной среди туристов бухте Стеклянная, сообщает Примгидромет.Специалисты Центра мониторинга окружающей среды Примгидромета отобрали пробы воды из ручья Безымянный на основные гидрохимические показатели, а также на изотопный состав."Предварительные результаты исследования отобранных проб показали превышение порога экстремально высокого загрязнения природной воды по марганцу и ртути. В точке впадения ручья в Уссурийский залив высокого загрязнения морской воды не выявлено, но зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций по марганцу в 30 раз", - говорится в сообщении.Информацию о превышении экстремально высоких уровней загрязнения в ручье специалисты направили в надзорные органы.Ручей Безымянный начинает свой путь от полигона для сбора ТБО в пригороде Владивостока. Протекая через лес, впадает в бухту Десантную по соседству с популярной бухтой Стеклянной.Бухта Стеклянная – популярное среди местных жителей и туристов место. Пляж покрыт обкатанными разноцветными стекляшками, и туристы из Китая ранее массово вывозили их в качестве сувениров. Стекла появились в бухте с возникновением неподалеку в конце 60-х - начале 70-х годов прошлого века полигона твердых бытовых отходов, его рекультивировали около 10 лет назад.
https://ria.ru/20210526/ozero-1734334964.html
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примгидромет, владивосток, общество

В ручье у бухты Стеклянная в Приморье выявили загрязнение ртутью

09:40 28.05.2021
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСтеклянная бухта во Владивостоке
Стеклянная бухта во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 28 мая – РИА Новости. Специалисты выявили экстремально высокое загрязнение марганцем и ртутью ручья в пригороде Владивостока, который берет начало от полигона ТБО и впадает в море у популярной среди туристов бухте Стеклянная, сообщает Примгидромет.
Специалисты Центра мониторинга окружающей среды Примгидромета отобрали пробы воды из ручья Безымянный на основные гидрохимические показатели, а также на изотопный состав.
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"Предварительные результаты исследования отобранных проб показали превышение порога экстремально высокого загрязнения природной воды по марганцу и ртути. В точке впадения ручья в Уссурийский залив высокого загрязнения морской воды не выявлено, но зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций по марганцу в 30 раз", - говорится в сообщении.
Информацию о превышении экстремально высоких уровней загрязнения в ручье специалисты направили в надзорные органы.
Ручей Безымянный начинает свой путь от полигона для сбора ТБО в пригороде Владивостока. Протекая через лес, впадает в бухту Десантную по соседству с популярной бухтой Стеклянной.
Бухта Стеклянная – популярное среди местных жителей и туристов место. Пляж покрыт обкатанными разноцветными стекляшками, и туристы из Китая ранее массово вывозили их в качестве сувениров. Стекла появились в бухте с возникновением неподалеку в конце 60-х - начале 70-х годов прошлого века полигона твердых бытовых отходов, его рекультивировали около 10 лет назад.
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