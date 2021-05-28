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IT-компании недовольны предложением "Яндекса" по обогащенным ответам
IT-компании недовольны предложением "Яндекса" по обогащенным ответам - РИА Новости, 28.05.2021
IT-компании недовольны предложением "Яндекса" по обогащенным ответам
Заявление "Яндекса" о найденном решении по обеспечению равных возможностей в онлайн-поиске для компаний-партнеров является преждевременным, сообщили РИА Новости РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T17:27
2021-05-28T19:58
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
общество
яндекс
технологии
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Заявление "Яндекса" о найденном решении по обеспечению равных возможностей в онлайн-поиске для компаний-партнеров является преждевременным, сообщили РИА Новости представители IT-отрасли.Сегодня корпорация опубликовала шесть принципов для попадания в сложные обогащенные ответы."На сегодня мы не получали предложения, позволяющего решить проблему эксклюзивности использования "колдунщиков" для всего рынка и в полной мере соответствующего принципам честного онлайн-поиска", — заявил исполнительный директор IТ-коалиции Игорь Наймушин.По его словам, предыдущие предложения от "Яндекса" были направлены на то, чтобы сохранить эксклюзивные форматы выдачи за владельцем поисковой системы.Важно, как отметил эксперт, чтобы новое решение не стало очередной попыткой закрыть вопрос "на словах", при этом сохранив дискриминацию конкурентов по условиям продвижения в поисковике.Заявление в блоге "Яндекса", как отметили в пресс-службе "Авито", требует серьезного анализа для того, чтобы дать содержательные комментарии. Однако в компании считают, что условия вряд ли будут выполнимы для отрасли."Например, требования о передаче "Яндексу" всех данных сторонних ресурсов, обязательному использованию счетчиков и платежных сервисов "Яндекса". В настоящее время дискриминация конкурентов в поиске "Яндекса" по прежнему продолжается, ежедневно десятки и сотни российских интернет-ресурсов теряют трафик, который за счет "колдунщиков" присваивается сервисами "Яндекса", — заявили там.В "Авито" также подчеркнули, что с момента возникновения "колдунщиков" сервис не получал от "Яндекса" предложений, которые бы позволили решить проблему эксклюзивности использования этой технологии для всего рынка и в полной мере соответствующего принципам честного онлайн-поиска.Позднее в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) рассказали РИА Новости, что пока не получали от "Яндекса" предложений по равным возможностям в поисковой системе для компаний-партнеров.В марте 20 российских компаний, недовольных отсутствием конкуренции, выступили за установление равных возможностей в онлайн-поиске и подписали соответствующее открытое письмо. Среди них — "Авито", "Дром", "Кассир.ру", "Туту.ру", ЦИАН, Ivi, 2ГИС, Profi.ru, YouDo.com и другие. Они призвали "Яндекс" выполнить требования ФАС.По мнению ведомства, IT-корпорация пытается нарушить принцип равенства условий: она контролирует поисковую систему и во многих категориях товаров и услуг предоставляет собственным сервисам преимущества перед конкурентами. То есть потребитель видит в первую очередь сервис "Яндекс".Антимонопольная служба возбудила дело в отношении корпорации за дискриминацию сторонних сервисов в поиске. Компании может грозить оборотный штраф.
https://ria.ru/20210414/yandeks-1728255185.html
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россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), общество, яндекс, технологии

IT-компании недовольны предложением "Яндекса" по обогащенным ответам

17:27 28.05.2021 (обновлено: 19:58 28.05.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Заявление "Яндекса" о найденном решении по обеспечению равных возможностей в онлайн-поиске для компаний-партнеров является преждевременным, сообщили РИА Новости представители IT-отрасли.
Сегодня корпорация опубликовала шесть принципов для попадания в сложные обогащенные ответы.
"На сегодня мы не получали предложения, позволяющего решить проблему эксклюзивности использования "колдунщиков" для всего рынка и в полной мере соответствующего принципам честного онлайн-поиска", — заявил исполнительный директор IТ-коалиции Игорь Наймушин.
По его словам, предыдущие предложения от "Яндекса" были направлены на то, чтобы сохранить эксклюзивные форматы выдачи за владельцем поисковой системы.
Важно, как отметил эксперт, чтобы новое решение не стало очередной попыткой закрыть вопрос "на словах", при этом сохранив дискриминацию конкурентов по условиям продвижения в поисковике.
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Заявление в блоге "Яндекса", как отметили в пресс-службе "Авито", требует серьезного анализа для того, чтобы дать содержательные комментарии. Однако в компании считают, что условия вряд ли будут выполнимы для отрасли.
"Например, требования о передаче "Яндексу" всех данных сторонних ресурсов, обязательному использованию счетчиков и платежных сервисов "Яндекса". В настоящее время дискриминация конкурентов в поиске "Яндекса" по прежнему продолжается, ежедневно десятки и сотни российских интернет-ресурсов теряют трафик, который за счет "колдунщиков" присваивается сервисами "Яндекса", — заявили там.
В "Авито" также подчеркнули, что с момента возникновения "колдунщиков" сервис не получал от "Яндекса" предложений, которые бы позволили решить проблему эксклюзивности использования этой технологии для всего рынка и в полной мере соответствующего принципам честного онлайн-поиска.
Позднее в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) рассказали РИА Новости, что пока не получали от "Яндекса" предложений по равным возможностям в поисковой системе для компаний-партнеров.
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В марте 20 российских компаний, недовольных отсутствием конкуренции, выступили за установление равных возможностей в онлайн-поиске и подписали соответствующее открытое письмо. Среди них — "Авито", "Дром", "Кассир.ру", "Туту.ру", ЦИАН, Ivi, 2ГИС, Profi.ru, YouDo.com и другие. Они призвали "Яндекс" выполнить требования ФАС.
По мнению ведомства, IT-корпорация пытается нарушить принцип равенства условий: она контролирует поисковую систему и во многих категориях товаров и услуг предоставляет собственным сервисам преимущества перед конкурентами. То есть потребитель видит в первую очередь сервис "Яндекс".
Антимонопольная служба возбудила дело в отношении корпорации за дискриминацию сторонних сервисов в поиске. Компании может грозить оборотный штраф.
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РоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)ОбществоЯндексТехнологии
 
 
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