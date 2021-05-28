https://ria.ru/20210528/vystavka-1734580911.html

Выставка племенных животных "Звезды Подмосковья — 2021" состоится 11 июня

Выставка племенных животных "Звезды Подмосковья — 2021" состоится 11 июня - РИА Новости, 28.05.2021

Выставка племенных животных "Звезды Подмосковья — 2021" состоится 11 июня

Выставка племенных сельскохозяйственных животных "Звезды Подмосковья – 2021" пройдет 11 июня в деревне Орлово Ленинского городского округа Подмосковья, сообщает РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T13:25

2021-05-28T13:25

2021-05-28T13:47

новости подмосковья

россия

московская область (подмосковье)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578051286_0:0:2843:1599_1920x0_80_0_0_107060728007ddc49242d301c13400b8.jpg

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Выставка племенных сельскохозяйственных животных "Звезды Подмосковья – 2021" пройдет 11 июня в деревне Орлово Ленинского городского округа Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.Отмечается, что коровы, отобранные на выставку, должны обладать определенными параметрами: они должны быть типичными для породы, красивыми, крепкими, имеющими правильно поставленные конечности. Высота коровы в крестце – не менее 140 см, для айрширов – не менее 132 см. Для коров черно-пестрой, голштинской и холмогорской пород допускается наличие красно-пестрой масти.На выставке также будет демонстрироваться молочное оборудование, кормовые добавки, инструментарий для искусственного осеменения сельскохозяйственных животных, бирки для идентификации животных, ветеринарные препараты и многое другое, поделились в ведомстве.

https://radiosputnik.ria.ru/20210528/zhile-1734540198.html

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, московская область (подмосковье), экономика