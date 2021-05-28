https://ria.ru/20210528/vystavka-1734580911.html
Выставка племенных животных "Звезды Подмосковья — 2021" состоится 11 июня
Выставка племенных животных "Звезды Подмосковья — 2021" состоится 11 июня - РИА Новости, 28.05.2021
Выставка племенных животных "Звезды Подмосковья — 2021" состоится 11 июня
Выставка племенных сельскохозяйственных животных "Звезды Подмосковья – 2021" пройдет 11 июня в деревне Орлово Ленинского городского округа Подмосковья, сообщает РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T13:25
2021-05-28T13:25
2021-05-28T13:47
новости подмосковья
россия
московская область (подмосковье)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578051286_0:0:2843:1599_1920x0_80_0_0_107060728007ddc49242d301c13400b8.jpg
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Выставка племенных сельскохозяйственных животных "Звезды Подмосковья – 2021" пройдет 11 июня в деревне Орлово Ленинского городского округа Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.Отмечается, что коровы, отобранные на выставку, должны обладать определенными параметрами: они должны быть типичными для породы, красивыми, крепкими, имеющими правильно поставленные конечности. Высота коровы в крестце – не менее 140 см, для айрширов – не менее 132 см. Для коров черно-пестрой, голштинской и холмогорской пород допускается наличие красно-пестрой масти.На выставке также будет демонстрироваться молочное оборудование, кормовые добавки, инструментарий для искусственного осеменения сельскохозяйственных животных, бирки для идентификации животных, ветеринарные препараты и многое другое, поделились в ведомстве.
https://radiosputnik.ria.ru/20210528/zhile-1734540198.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578051286_39:0:2768:2047_1920x0_80_0_0_44f9f0de0da8f4e073fe2afd77953559.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, московская область (подмосковье), экономика
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости.
Выставка племенных сельскохозяйственных животных "Звезды Подмосковья
– 2021" пройдет 11 июня в деревне Орлово Ленинского городского округа Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
"Это будет 24-я выставка лучших племенных сельскохозяйственных животных Подмосковья, одно из самых значимых в области животноводства. На данном мероприятии будут представлены лучшие животные ведущих хозяйств области. Выставка будет проходить на территории Национального Конного Парка "Русь" 11 июня", - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресеснкий.
Отмечается, что коровы, отобранные на выставку, должны обладать определенными параметрами: они должны быть типичными для породы, красивыми, крепкими, имеющими правильно поставленные конечности. Высота коровы в крестце – не менее 140 см, для айрширов – не менее 132 см. Для коров черно-пестрой, голштинской и холмогорской пород допускается наличие красно-пестрой масти.
"На мероприятие приглашены руководители и зооветспециалисты сельскохозяйственных предприятий не только Подмосковья, но и многих других регионов РФ
, занятых в сфере племенного молочного животноводства и сервисных организаций, работающих в этой отрасли агропромышленного комплекса", - добавил Сергей Воскресенский.
На выставке также будет демонстрироваться молочное оборудование, кормовые добавки, инструментарий для искусственного осеменения сельскохозяйственных животных, бирки для идентификации животных, ветеринарные препараты и многое другое, поделились в ведомстве.