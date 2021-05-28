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Новости Подмосковья
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Выставка племенных животных "Звезды Подмосковья — 2021" состоится 11 июня
Выставка племенных животных "Звезды Подмосковья — 2021" состоится 11 июня - РИА Новости, 28.05.2021
Выставка племенных животных "Звезды Подмосковья — 2021" состоится 11 июня
Выставка племенных сельскохозяйственных животных "Звезды Подмосковья – 2021" пройдет 11 июня в деревне Орлово Ленинского городского округа Подмосковья, сообщает РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T13:25
2021-05-28T13:47
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Выставка племенных сельскохозяйственных животных "Звезды Подмосковья – 2021" пройдет 11 июня в деревне Орлово Ленинского городского округа Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.Отмечается, что коровы, отобранные на выставку, должны обладать определенными параметрами: они должны быть типичными для породы, красивыми, крепкими, имеющими правильно поставленные конечности. Высота коровы в крестце – не менее 140 см, для айрширов – не менее 132 см. Для коров черно-пестрой, голштинской и холмогорской пород допускается наличие красно-пестрой масти.На выставке также будет демонстрироваться молочное оборудование, кормовые добавки, инструментарий для искусственного осеменения сельскохозяйственных животных, бирки для идентификации животных, ветеринарные препараты и многое другое, поделились в ведомстве.
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россия, московская область (подмосковье), экономика

Выставка племенных животных "Звезды Подмосковья — 2021" состоится 11 июня

13:25 28.05.2021 (обновлено: 13:47 28.05.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкКорова на молочной ферме Совхоза им. Ленина Московской области
Корова на молочной ферме Совхоза им. Ленина Московской области - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Выставка племенных сельскохозяйственных животных "Звезды Подмосковья – 2021" пройдет 11 июня в деревне Орлово Ленинского городского округа Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
"Это будет 24-я выставка лучших племенных сельскохозяйственных животных Подмосковья, одно из самых значимых в области животноводства. На данном мероприятии будут представлены лучшие животные ведущих хозяйств области. Выставка будет проходить на территории Национального Конного Парка "Русь" 11 июня", - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресеснкий.
Отмечается, что коровы, отобранные на выставку, должны обладать определенными параметрами: они должны быть типичными для породы, красивыми, крепкими, имеющими правильно поставленные конечности. Высота коровы в крестце – не менее 140 см, для айрширов – не менее 132 см. Для коров черно-пестрой, голштинской и холмогорской пород допускается наличие красно-пестрой масти.
"На мероприятие приглашены руководители и зооветспециалисты сельскохозяйственных предприятий не только Подмосковья, но и многих других регионов РФ, занятых в сфере племенного молочного животноводства и сервисных организаций, работающих в этой отрасли агропромышленного комплекса", - добавил Сергей Воскресенский.
На выставке также будет демонстрироваться молочное оборудование, кормовые добавки, инструментарий для искусственного осеменения сельскохозяйственных животных, бирки для идентификации животных, ветеринарные препараты и многое другое, поделились в ведомстве.
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