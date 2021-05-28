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Немецкое правление "Петербургского диалога" отказалось от встречи в июле
Немецкое правление "Петербургского диалога" отказалось от встречи в июле - РИА Новости, 28.05.2021
Немецкое правление "Петербургского диалога" отказалось от встречи в июле
Немецкое правление "Петербургского диалога" отказалось от совместного заседания 8-9 июля в Москве из-за признания нежелательной деятельности трех немецких... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T12:33
2021-05-28T12:33
2021-05-28T14:29
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БЕРЛИН, 28 мая - РИА Новости. Немецкое правление "Петербургского диалога" отказалось от совместного заседания 8-9 июля в Москве из-за признания нежелательной деятельности трех немецких неправительственных организаций в России, говорится в заявлении организации, поступившем в РИА Новости."Вследствие этих событий правление "Петербургского диалога" отменило совместное заседание с российской стороной, запланированное на 8 и 9 июля в Москве", - говорится в заявлении.Генпрокуратура РФ в среду приняла решение о признании деятельности ряда иностранных неправительственных организаций из Германии нежелательной на территории Российской Федерации. Речь идет о трех НКО: "Форум русскоязычных европейцев" (Forum Russischsprachiger Europäer e.V.)*, "Центр либеральной современности" (Zentrum für Liberale Moderne GmbH)* и "Немецко-русский обмен" (Deutsch-Russischer Austausch e.V.)*. Отмечается, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал "серьезным ударом" по отношениям с РФ решение о запрете трех немецких НКО, которые "прилагают усилия для достижения взаимопонимания между нашими двумя странами и людьми". Он призвал отменить данное решение и поддерживать свободный обмен мнений между гражданскими обществами Германии и России.В немецкой неправительственной организации "Форум русскоязычных европейцев" (Forum Russischsprachiger Europäer e.V.) не согласны с решением Генпрокуратуры РФ и утверждают, что не вмешиваются в политическую жизнь России, об этом заявили РИА Новости в НКО.*Организация, признанная в России нежелательной.
https://radiosputnik.ria.ru/20210527/es-1734413604.html
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хайко маас, мид германии, генеральная прокуратура рф, россия, германия, в мире
БЕРЛИН, 28 мая - РИА Новости. Немецкое правление "Петербургского диалога" отказалось от совместного заседания 8-9 июля в Москве из-за признания нежелательной деятельности трех немецких неправительственных организаций в России, говорится в заявлении организации, поступившем в РИА Новости.
"Вследствие этих событий правление "Петербургского диалога" отменило совместное заседание с российской стороной, запланированное на 8 и 9 июля в Москве", - говорится в заявлении.
Генпрокуратура
РФ в среду приняла решение о признании деятельности ряда иностранных неправительственных организаций из Германии нежелательной на территории Российской Федерации
. Речь идет о трех НКО: "Форум русскоязычных европейцев" (Forum Russischsprachiger Europäer e.V.)*, "Центр либеральной современности" (Zentrum für Liberale Moderne GmbH)* и "Немецко-русский обмен" (Deutsch-Russischer Austausch e.V.)*. Отмечается, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.
Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас
назвал "серьезным ударом" по отношениям с РФ решение о запрете трех немецких НКО, которые "прилагают усилия для достижения взаимопонимания между нашими двумя странами и людьми". Он призвал отменить данное решение и поддерживать свободный обмен мнений между гражданскими обществами Германии
и России.
В немецкой неправительственной организации "Форум русскоязычных европейцев" (Forum Russischsprachiger Europäer e.V.) не согласны с решением Генпрокуратуры РФ и утверждают, что не вмешиваются в политическую жизнь России, об этом заявили РИА Новости в НКО.
*Организация, признанная в России нежелательной.