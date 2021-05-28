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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210528/vaktsinatsiya-1734532061.html
Роспотребнадзор: вакцинация от COVID-19 снижает вероятность мутаций
Роспотребнадзор: вакцинация от COVID-19 снижает вероятность мутаций - РИА Новости, 28.05.2021
Роспотребнадзор: вакцинация от COVID-19 снижает вероятность мутаций
Вакцинация от коронавируса и соблюдение мер профилактики помогают снизить вероятность мутации вируса, сообщается на сайте Роспотребнадзора. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T09:45
2021-05-28T09:45
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса и соблюдение мер профилактики помогают снизить вероятность мутации вируса, сообщается на сайте Роспотребнадзора."Важно сделать прививку и продолжить меры по сокращению распространения вируса. Всё это помогает снизить вероятность мутации вируса", - говорится в сообщении.Роспотребнадзор ведёт постоянное наблюдение за изменчивостью вируса, включая изучение потенциального влияния на эффективность вакцин от COVID-19, уточнили в ведомстве. Пока значимых изменений патогенов, способных влиять на течение болезни или эпидемический процесс не выявлено, отмечается в материале."Если будет доказано, что какая-либо из вакцин менее эффективна против одного или нескольких из этих вариантов, можно будет изменить состав вакцин для защиты от них", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.
https://radiosputnik.ria.ru/20210522/koronavirus-1733425421.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор: вакцинация от COVID-19 снижает вероятность мутаций

09:45 28.05.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник набирает в шприц российскую вакцину "Спутник V"
Медицинский сотрудник набирает в шприц российскую вакцину Спутник V - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса и соблюдение мер профилактики помогают снизить вероятность мутации вируса, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"Важно сделать прививку и продолжить меры по сокращению распространения вируса. Всё это помогает снизить вероятность мутации вируса", - говорится в сообщении.
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Роспотребнадзор ведёт постоянное наблюдение за изменчивостью вируса, включая изучение потенциального влияния на эффективность вакцин от COVID-19, уточнили в ведомстве. Пока значимых изменений патогенов, способных влиять на течение болезни или эпидемический процесс не выявлено, отмечается в материале.
"Если будет доказано, что какая-либо из вакцин менее эффективна против одного или нескольких из этих вариантов, можно будет изменить состав вакцин для защиты от них", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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