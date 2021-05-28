https://ria.ru/20210528/vaktsinatsiya-1734532061.html

Роспотребнадзор: вакцинация от COVID-19 снижает вероятность мутаций

Роспотребнадзор: вакцинация от COVID-19 снижает вероятность мутаций - РИА Новости, 28.05.2021

Роспотребнадзор: вакцинация от COVID-19 снижает вероятность мутаций

Вакцинация от коронавируса и соблюдение мер профилактики помогают снизить вероятность мутации вируса, сообщается на сайте Роспотребнадзора. РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T09:45

2021-05-28T09:45

2021-05-28T09:45

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

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коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса и соблюдение мер профилактики помогают снизить вероятность мутации вируса, сообщается на сайте Роспотребнадзора."Важно сделать прививку и продолжить меры по сокращению распространения вируса. Всё это помогает снизить вероятность мутации вируса", - говорится в сообщении.Роспотребнадзор ведёт постоянное наблюдение за изменчивостью вируса, включая изучение потенциального влияния на эффективность вакцин от COVID-19, уточнили в ведомстве. Пока значимых изменений патогенов, способных влиять на течение болезни или эпидемический процесс не выявлено, отмечается в материале."Если будет доказано, что какая-либо из вакцин менее эффективна против одного или нескольких из этих вариантов, можно будет изменить состав вакцин для защиты от них", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

https://radiosputnik.ria.ru/20210522/koronavirus-1733425421.html

https://ria.ru/20210520/mutatsiya-1733217559.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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