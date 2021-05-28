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Получены данные о безопасности "Спутник V" для беременных, заявил Мурашко

Получены данные о безопасности "Спутник V" для беременных, заявил Мурашко - РИА Новости, 28.05.2021

Получены данные о безопасности "Спутник V" для беременных, заявил Мурашко

Получены данные по безопасности вакцины от коронавируса "Спутник V" для беременных, вносятся изменения в инструкцию по использованию, заявил РИА Новости министр РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T16:19

2021-05-28T16:19

2021-05-28T16:21

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михаил мурашко

здоровье - общество

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общество

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Получены данные по безопасности вакцины от коронавируса "Спутник V" для беременных, вносятся изменения в инструкцию по использованию, заявил РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Данные по безопасности для беременных уже получены", - сказал Мурашко, сообщив, что вносятся изменения в инструкцию по использованию для этой категории пациенток.По данным пресс-службы минздрава Узбекистана, 28 мая Абдухаким Ходжибаев и его российский коллега Михаил Мурашко в Ташкенте обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, в частности, в области медицинского образования.

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2021

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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, ташкент, общество