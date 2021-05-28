https://ria.ru/20210528/vaktsina-1734544153.html

Лукашенко поблагодарил Россию за вакцину от коронавируса

Лукашенко поблагодарил Россию за вакцину от коронавируса - РИА Новости, 28.05.2021

Лукашенко поблагодарил Россию за вакцину от коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил Россию за то, что она поделилась с республикой технологиями по производству "Спутника V", и заявил, что... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T10:57

2021-05-28T10:57

2021-05-28T10:57

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

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александр лукашенко

белоруссия

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МИНСК, 28 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил Россию за то, что она поделилась с республикой технологиями по производству "Спутника V", и заявил, что Белоруссия производит полмиллиона вакцин в месяц и рассчитает за год "решить все проблемы".Он выразил надежду на то, что эти вакцины будут эффективны от всех штаммов коронавируса."Моя вам благодарность особая. Вы не просто нам продали вакцину, или помогли, вы отдали свои технологии, и мы успешно производим полмиллиона вакцин в месяц. Мы за год решим все проблемы ", - добавил Лукашенко, обращаясь к Мишустину.

https://ria.ru/20210508/sputnik-1731501251.html

россия

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, александр лукашенко, белоруссия, в мире