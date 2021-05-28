Лукашенко поблагодарил Россию за вакцину от коронавируса
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМедицинский работник минской городской поликлиники № 28 проводит вакцинацию добровольцев от COVID-19 российским препаратом "Спутник V"
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 28 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил Россию за то, что она поделилась с республикой технологиями по производству "Спутника V", и заявил, что Белоруссия производит полмиллиона вакцин в месяц и рассчитает за год "решить все проблемы".
"Мы всегда говорим: Россия - лидер, лидер, лидер, вот она и показала, что она действительно лидер, и, Михаил Владимирович (Мишустин), мы вам благодарны: и вам лично, потому что президент принимал решение, а вам пришлось его исполнять, за то, что вы помогли нам, да и всем - вы не прячете эту вакцину ни от кого, их уже четыре, может, ещё раз работаете несколько, учитывая, что коронавирус мутирует", - сказал Лукашенко на встрече с представителями делегаций стран-участниц заседания Совета глав правительств СНГ.
Он выразил надежду на то, что эти вакцины будут эффективны от всех штаммов коронавируса.
"Моя вам благодарность особая. Вы не просто нам продали вакцину, или помогли, вы отдали свои технологии, и мы успешно производим полмиллиона вакцин в месяц. Мы за год решим все проблемы ", - добавил Лукашенко, обращаясь к Мишустину.