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Распространение коронавируса
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Лукашенко поблагодарил Россию за вакцину от коронавируса
Лукашенко поблагодарил Россию за вакцину от коронавируса - РИА Новости, 28.05.2021
Лукашенко поблагодарил Россию за вакцину от коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил Россию за то, что она поделилась с республикой технологиями по производству "Спутника V", и заявил, что... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T10:57
2021-05-28T10:57
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 28 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил Россию за то, что она поделилась с республикой технологиями по производству "Спутника V", и заявил, что Белоруссия производит полмиллиона вакцин в месяц и рассчитает за год "решить все проблемы".Он выразил надежду на то, что эти вакцины будут эффективны от всех штаммов коронавируса."Моя вам благодарность особая. Вы не просто нам продали вакцину, или помогли, вы отдали свои технологии, и мы успешно производим полмиллиона вакцин в месяц. Мы за год решим все проблемы ", - добавил Лукашенко, обращаясь к Мишустину.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко поблагодарил Россию за вакцину от коронавируса

10:57 28.05.2021
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМедицинский работник минской городской поликлиники № 28 проводит вакцинацию добровольцев от COVID-19 российским препаратом "Спутник V"
Медицинский работник минской городской поликлиники № 28 проводит вакцинацию добровольцев от COVID-19 российским препаратом Спутник V - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 28 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил Россию за то, что она поделилась с республикой технологиями по производству "Спутника V", и заявил, что Белоруссия производит полмиллиона вакцин в месяц и рассчитает за год "решить все проблемы".
"Мы всегда говорим: Россия - лидер, лидер, лидер, вот она и показала, что она действительно лидер, и, Михаил Владимирович (Мишустин), мы вам благодарны: и вам лично, потому что президент принимал решение, а вам пришлось его исполнять, за то, что вы помогли нам, да и всем - вы не прячете эту вакцину ни от кого, их уже четыре, может, ещё раз работаете несколько, учитывая, что коронавирус мутирует", - сказал Лукашенко на встрече с представителями делегаций стран-участниц заседания Совета глав правительств СНГ.
Он выразил надежду на то, что эти вакцины будут эффективны от всех штаммов коронавируса.
"Моя вам благодарность особая. Вы не просто нам продали вакцину, или помогли, вы отдали свои технологии, и мы успешно производим полмиллиона вакцин в месяц. Мы за год решим все проблемы ", - добавил Лукашенко, обращаясь к Мишустину.
Вакцина Sputnik V - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
8 мая, 17:26Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
В России проверили партию вакцины "Спутник V", произведенной в Белоруссии
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
 
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