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https://ria.ru/20210528/uzbekistan-1734639393.html
Москва и Ташкент договорились о локализации "Спутника V" в Узбекистане
Москва и Ташкент договорились о локализации "Спутника V" в Узбекистане - РИА Новости, 28.05.2021
Москва и Ташкент договорились о локализации "Спутника V" в Узбекистане
Власти России и Узбекистана договорились о локализации производства вакцины от коронавируса "Спутник V" в республике, узбекская сторона уже подобрала площадку... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T17:33
2021-05-28T17:33
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
абдулла арипов
шавкат мирзиеев
михаил мурашко
узбекистан
в мире
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ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. Власти России и Узбекистана договорились о локализации производства вакцины от коронавируса "Спутник V" в республике, узбекская сторона уже подобрала площадку для выпуска препарата, заявил РИА Новости в пятницу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Мурашко в пятницу находится с визитом в Узбекистане, где встретился с президентом республики Шавкатом Мирзиеевым."Договорились о локализации производства "Спутника V" (в Узбекистане - ред.) в рамках поручения президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и президента Узбекистана", - сказал Мурашко по итогам встречи.Министр добавил, что узбекская сторона подобрала производственную площадку для выпуска российской вакцины, идет проработка проекта.Власти Узбекистана 23 апреля получили первую партию "Спутника V", 27 апреля - еще одну.Ранее премьер Узбекистана Абдулла Арипов на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным в Казани просил Москву увеличить объем поставок "Спутника V" и рассмотреть возможность ее производства в республике.С 1 апреля в Узбекистане стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса. Сейчас узбекистанцы также получают прививки вакциной AstraZeneca, рекомбинантным препаратом китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica. В стране привились уже более 1,2 миллиона человек.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, абдулла арипов, шавкат мирзиеев, михаил мурашко, узбекистан, в мире

Москва и Ташкент договорились о локализации "Спутника V" в Узбекистане

17:33 28.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПрепарат Sputnik V
Препарат Sputnik V - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. Власти России и Узбекистана договорились о локализации производства вакцины от коронавируса "Спутник V" в республике, узбекская сторона уже подобрала площадку для выпуска препарата, заявил РИА Новости в пятницу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Мурашко в пятницу находится с визитом в Узбекистане, где встретился с президентом республики Шавкатом Мирзиеевым.
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"Договорились о локализации производства "Спутника V" (в Узбекистане - ред.) в рамках поручения президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и президента Узбекистана", - сказал Мурашко по итогам встречи.
Министр добавил, что узбекская сторона подобрала производственную площадку для выпуска российской вакцины, идет проработка проекта.
Власти Узбекистана 23 апреля получили первую партию "Спутника V", 27 апреля - еще одну.
Ранее премьер Узбекистана Абдулла Арипов на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным в Казани просил Москву увеличить объем поставок "Спутника V" и рассмотреть возможность ее производства в республике.
С 1 апреля в Узбекистане стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса. Сейчас узбекистанцы также получают прививки вакциной AstraZeneca, рекомбинантным препаратом китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica. В стране привились уже более 1,2 миллиона человек.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияАбдулла АриповШавкат МирзиеевМихаил МурашкоУзбекистанВ мире
 
 
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