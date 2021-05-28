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Москва и Ташкент договорились о локализации "Спутника V" в Узбекистане
Москва и Ташкент договорились о локализации "Спутника V" в Узбекистане - РИА Новости, 28.05.2021
Москва и Ташкент договорились о локализации "Спутника V" в Узбекистане
Власти России и Узбекистана договорились о локализации производства вакцины от коронавируса "Спутник V" в республике, узбекская сторона уже подобрала площадку... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T17:33
2021-05-28T17:33
2021-05-28T17:33
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
абдулла арипов
шавкат мирзиеев
михаил мурашко
узбекистан
в мире
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ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. Власти России и Узбекистана договорились о локализации производства вакцины от коронавируса "Спутник V" в республике, узбекская сторона уже подобрала площадку для выпуска препарата, заявил РИА Новости в пятницу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Мурашко в пятницу находится с визитом в Узбекистане, где встретился с президентом республики Шавкатом Мирзиеевым."Договорились о локализации производства "Спутника V" (в Узбекистане - ред.) в рамках поручения президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и президента Узбекистана", - сказал Мурашко по итогам встречи.Министр добавил, что узбекская сторона подобрала производственную площадку для выпуска российской вакцины, идет проработка проекта.Власти Узбекистана 23 апреля получили первую партию "Спутника V", 27 апреля - еще одну.Ранее премьер Узбекистана Абдулла Арипов на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным в Казани просил Москву увеличить объем поставок "Спутника V" и рассмотреть возможность ее производства в республике.С 1 апреля в Узбекистане стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса. Сейчас узбекистанцы также получают прививки вакциной AstraZeneca, рекомбинантным препаратом китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica. В стране привились уже более 1,2 миллиона человек.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, абдулла арипов, шавкат мирзиеев, михаил мурашко, узбекистан, в мире