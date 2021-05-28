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Первые утята появились в лесопарках Москвы рано из-за теплой погоды
Первые утята появились в лесопарках Москвы рано из-за теплой погоды - РИА Новости, 02.06.2021
Первые утята появились в лесопарках Москвы рано из-за теплой погоды
Первые утята появились в лесопарках Москвы рано благодаря теплой погоде, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей... РИА Новости, 02.06.2021
2021-05-28T11:42
2021-06-02T15:45
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Первые утята появились в лесопарках Москвы рано благодаря теплой погоде, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."На прудах природно-исторического парка "Битцевский лес" пополнение: кряквы вывели утят. Теплая погода способствовала раннему появлению нового поколения крякв", - говорится в сообщении.Отмечается, что по итогам учета птенцов водоплавающих птиц на особо охраняемых природных территориях 2020 года, в Москве за лето у крякв появилось 732 утёнка в 126 выводках. А всего в природных парках Москвы все водоплавающие птицы вывели 861 птенца.
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городское хозяйство москвы, москва, общество

Первые утята появились в лесопарках Москвы рано из-за теплой погоды

11:42 28.05.2021 (обновлено: 15:45 02.06.2021)
 
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© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Первые утята появились в лесопарках Москвы рано благодаря теплой погоде, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"На прудах природно-исторического парка "Битцевский лес" пополнение: кряквы вывели утят. Теплая погода способствовала раннему появлению нового поколения крякв", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что по итогам учета птенцов водоплавающих птиц на особо охраняемых природных территориях 2020 года, в Москве за лето у крякв появилось 732 утёнка в 126 выводках. А всего в природных парках Москвы все водоплавающие птицы вывели 861 птенца.
 
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