https://ria.ru/20210528/utyata-1735274378.html

Первые утята появились в лесопарках Москвы рано из-за теплой погоды

Первые утята появились в лесопарках Москвы рано из-за теплой погоды - РИА Новости, 02.06.2021

Первые утята появились в лесопарках Москвы рано из-за теплой погоды

Первые утята появились в лесопарках Москвы рано благодаря теплой погоде, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей... РИА Новости, 02.06.2021

2021-05-28T11:42

2021-05-28T11:42

2021-06-02T15:45

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Первые утята появились в лесопарках Москвы рано благодаря теплой погоде, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."На прудах природно-исторического парка "Битцевский лес" пополнение: кряквы вывели утят. Теплая погода способствовала раннему появлению нового поколения крякв", - говорится в сообщении.Отмечается, что по итогам учета птенцов водоплавающих птиц на особо охраняемых природных территориях 2020 года, в Москве за лето у крякв появилось 732 утёнка в 126 выводках. А всего в природных парках Москвы все водоплавающие птицы вывели 861 птенца.

https://ria.ru/20210526/ptitsy-1733872432.html

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городское хозяйство москвы, москва, общество