https://ria.ru/20210528/tovarooborot-1734658151.html

Товарооборот России и Белоруссии превзойдет доковидный, заявил Лукашенко

Товарооборот России и Белоруссии превзойдет доковидный, заявил Лукашенко - РИА Новости, 28.05.2021

Товарооборот России и Белоруссии превзойдет доковидный, заявил Лукашенко

Белоруссия и Россия в текущем году превзойдут допандемийный уровень товарооборота, заявил в пятницу белорусский лидер Александр Лукашенко. РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T18:59

2021-05-28T18:59

2021-05-28T19:08

россия

александр лукашенко

владимир путин

сочи

белоруссия

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МИНСК, 28 мая - РИА Новости. Белоруссия и Россия в текущем году превзойдут допандемийный уровень товарооборота, заявил в пятницу белорусский лидер Александр Лукашенко."Вы правильно отметили рост товарооборота. Мы просчитываем сейчас буквально каждую долю процента, и мы видим, что мы - Беларусь и Россия - в этом году превзойдем свой товарооборот доковидного, допандемийного уровня. А там у нас больше 35 миллиарда долларов", - сказал Лукашенко в Сочи на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20210528/tovarooborot-1734655766.html

россия

сочи

белоруссия

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россия, александр лукашенко, владимир путин, сочи, белоруссия