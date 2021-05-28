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Товарооборот России и Белоруссии превзойдет доковидный, заявил Лукашенко
Товарооборот России и Белоруссии превзойдет доковидный, заявил Лукашенко - РИА Новости, 28.05.2021
Товарооборот России и Белоруссии превзойдет доковидный, заявил Лукашенко
Белоруссия и Россия в текущем году превзойдут допандемийный уровень товарооборота, заявил в пятницу белорусский лидер Александр Лукашенко. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T18:59
2021-05-28T18:59
2021-05-28T19:08
россия
александр лукашенко
владимир путин
сочи
белоруссия
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МИНСК, 28 мая - РИА Новости. Белоруссия и Россия в текущем году превзойдут допандемийный уровень товарооборота, заявил в пятницу белорусский лидер Александр Лукашенко."Вы правильно отметили рост товарооборота. Мы просчитываем сейчас буквально каждую долю процента, и мы видим, что мы - Беларусь и Россия - в этом году превзойдем свой товарооборот доковидного, допандемийного уровня. А там у нас больше 35 миллиарда долларов", - сказал Лукашенко в Сочи на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
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