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Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210528/tikhanovskaya-1734527830.html
Тихановская встретится с президентом Эстонии
Тихановская встретится с президентом Эстонии - РИА Новости, 28.05.2021
Тихановская встретится с президентом Эстонии
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская 31 мая прибудет с визитом в Эстонию, где встретится с президентом страны Керсти Кальюлайд, сообщила РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T09:12
2021-05-28T09:12
протесты в белоруссии
светлана тихановская
керсти кальюлайд
эстония
белоруссия
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 28 мая - РИА Новости. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская 31 мая прибудет с визитом в Эстонию, где встретится с президентом страны Керсти Кальюлайд, сообщила в пятницу канцелярия главы эстонского государства."Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская 31 мая посетит Эстонию. Визит Тихановской начнется утром в понедельник с посещения дворца в парке Кадриорг, где она встретится с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд. После встречи Кальюлайд и Тихановская дадут совместную пресс-конференцию", - говорится в сообщении.В течение дня также запланированы встречи Тихановской со спикером парламента Юри Ратасом, министром иностранных дел Эвой-Марией Лийметс, председателем парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсоном и депутатом Урмасом Рейнсалу.В понедельник вечером Тихановская посетит театр Vaba Lava, где будет показан спектакль "Error 403", посвященный событиям "белорусской революции".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи.
https://ria.ru/20210528/lukashenko-1734526471.html
https://ria.ru/20210526/tikhanovskaya-1733940877.html
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светлана тихановская, керсти кальюлайд, эстония, белоруссия, в мире

Тихановская встретится с президентом Эстонии

09:12 28.05.2021
 
© AP Photo / Mindaugas KulbisСветлана Тихановская в Вильнюсе, Литва
Светлана Тихановская в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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ХЕЛЬСИНКИ, 28 мая - РИА Новости. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская 31 мая прибудет с визитом в Эстонию, где встретится с президентом страны Керсти Кальюлайд, сообщила в пятницу канцелярия главы эстонского государства.
"Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская 31 мая посетит Эстонию. Визит Тихановской начнется утром в понедельник с посещения дворца в парке Кадриорг, где она встретится с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд. После встречи Кальюлайд и Тихановская дадут совместную пресс-конференцию", - говорится в сообщении.
В течение дня также запланированы встречи Тихановской со спикером парламента Юри Ратасом, министром иностранных дел Эвой-Марией Лийметс, председателем парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсоном и депутатом Урмасом Рейнсалу.
В понедельник вечером Тихановская посетит театр Vaba Lava, где будет показан спектакль "Error 403", посвященный событиям "белорусской революции".
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Лукашенко заявил о прямой угрозе суверенитету и целостности страны
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяКерсти КальюлайдЭстонияБелоруссияВ мире
 
 
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