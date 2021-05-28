https://ria.ru/20210528/tikhanovskaya-1734527830.html

Тихановская встретится с президентом Эстонии

Тихановская встретится с президентом Эстонии - РИА Новости, 28.05.2021

Тихановская встретится с президентом Эстонии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская 31 мая прибудет с визитом в Эстонию, где встретится с президентом страны Керсти Кальюлайд, сообщила РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T09:12

2021-05-28T09:12

2021-05-28T09:12

протесты в белоруссии

светлана тихановская

керсти кальюлайд

эстония

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0a/1592478089_0:0:2934:1650_1920x0_80_0_0_c1d81751d6d378bcca228748ca90b62f.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 28 мая - РИА Новости. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская 31 мая прибудет с визитом в Эстонию, где встретится с президентом страны Керсти Кальюлайд, сообщила в пятницу канцелярия главы эстонского государства."Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская 31 мая посетит Эстонию. Визит Тихановской начнется утром в понедельник с посещения дворца в парке Кадриорг, где она встретится с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд. После встречи Кальюлайд и Тихановская дадут совместную пресс-конференцию", - говорится в сообщении.В течение дня также запланированы встречи Тихановской со спикером парламента Юри Ратасом, министром иностранных дел Эвой-Марией Лийметс, председателем парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсоном и депутатом Урмасом Рейнсалу.В понедельник вечером Тихановская посетит театр Vaba Lava, где будет показан спектакль "Error 403", посвященный событиям "белорусской революции".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи.

https://ria.ru/20210528/lukashenko-1734526471.html

https://ria.ru/20210526/tikhanovskaya-1733940877.html

эстония

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, керсти кальюлайд, эстония, белоруссия, в мире