Тихановская встретится с президентом Эстонии
© AP Photo / Mindaugas KulbisСветлана Тихановская в Вильнюсе, Литва
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
ХЕЛЬСИНКИ, 28 мая - РИА Новости. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская 31 мая прибудет с визитом в Эстонию, где встретится с президентом страны Керсти Кальюлайд, сообщила в пятницу канцелярия главы эстонского государства.
"Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская 31 мая посетит Эстонию. Визит Тихановской начнется утром в понедельник с посещения дворца в парке Кадриорг, где она встретится с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд. После встречи Кальюлайд и Тихановская дадут совместную пресс-конференцию", - говорится в сообщении.
В течение дня также запланированы встречи Тихановской со спикером парламента Юри Ратасом, министром иностранных дел Эвой-Марией Лийметс, председателем парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсоном и депутатом Урмасом Рейнсалу.
В понедельник вечером Тихановская посетит театр Vaba Lava, где будет показан спектакль "Error 403", посвященный событиям "белорусской революции".
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи.