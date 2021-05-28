https://ria.ru/20210528/taksi-1734617591.html

Таксисты из Подмосковья получат цифровые профили

Таксисты из Подмосковья получат цифровые профили - РИА Новости, 28.05.2021

Таксисты из Подмосковья получат цифровые профили

Цифровые профили получат таксисты в Московской области. Губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что новая система сделает поездки безопаснее. Об этом... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T16:27

2021-05-28T16:27

2021-05-28T16:27

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Цифровые профили получат таксисты в Московской области. Губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что новая система сделает поездки безопаснее. Об этом сообщил телеканал "360".Цифровые профили — это электронный портрет водителя, в котором приведены сведения о штрафах, техосмотрах, наличии разрешения на перевозку. Новая система поможет сделать поездки безопаснее, отметил глава региона.Об этом глава Подмосковья рассказал на внеочередном заседании антитеррористической комиссии региона. Главной темой встречи стало усиление безопасности в школах и местах отдыха, но также был поднят вопрос и о контроле за работой такси.Благодаря системе цифровых профилей таксистов можно следить за тем, чтобы каждый водитель проходил медицинский и технический осмотры до начала смены, а также не нарушал правила дорожного движения и ездил с официальным на это разрешением.Электронная система отображает количество отработанных за день часов. Ресурс учитывает график водителей, не дает подключиться к другому агрегатору и принимать заказы по окончании смены.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев, московская область (подмосковье)