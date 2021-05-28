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Таксисты из Подмосковья получат цифровые профили
Таксисты из Подмосковья получат цифровые профили - РИА Новости, 28.05.2021
Таксисты из Подмосковья получат цифровые профили
Цифровые профили получат таксисты в Московской области. Губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что новая система сделает поездки безопаснее. Об этом... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T16:27
2021-05-28T16:27
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Цифровые профили получат таксисты в Московской области. Губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что новая система сделает поездки безопаснее. Об этом сообщил телеканал "360".Цифровые профили — это электронный портрет водителя, в котором приведены сведения о штрафах, техосмотрах, наличии разрешения на перевозку. Новая система поможет сделать поездки безопаснее, отметил глава региона.Об этом глава Подмосковья рассказал на внеочередном заседании антитеррористической комиссии региона. Главной темой встречи стало усиление безопасности в школах и местах отдыха, но также был поднят вопрос и о контроле за работой такси.Благодаря системе цифровых профилей таксистов можно следить за тем, чтобы каждый водитель проходил медицинский и технический осмотры до начала смены, а также не нарушал правила дорожного движения и ездил с официальным на это разрешением.Электронная система отображает количество отработанных за день часов. Ресурс учитывает график водителей, не дает подключиться к другому агрегатору и принимать заказы по окончании смены.
московская область (подмосковье)
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)

Таксисты из Подмосковья получат цифровые профили

16:27 28.05.2021
 
© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобили службы "Яндекс Такси"
Автомобили службы Яндекс Такси - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Цифровые профили получат таксисты в Московской области. Губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что новая система сделает поездки безопаснее. Об этом сообщил телеканал "360".
Цифровые профили — это электронный портрет водителя, в котором приведены сведения о штрафах, техосмотрах, наличии разрешения на перевозку. Новая система поможет сделать поездки безопаснее, отметил глава региона.
"Такие мероприятия проводятся уже в ряде городов. И нам нужно сделать все, чтобы перевозки в общественном транспорте, на такси были безопасными и под контролем", — заявил Воробьев.
Об этом глава Подмосковья рассказал на внеочередном заседании антитеррористической комиссии региона. Главной темой встречи стало усиление безопасности в школах и местах отдыха, но также был поднят вопрос и о контроле за работой такси.
Благодаря системе цифровых профилей таксистов можно следить за тем, чтобы каждый водитель проходил медицинский и технический осмотры до начала смены, а также не нарушал правила дорожного движения и ездил с официальным на это разрешением.
Электронная система отображает количество отработанных за день часов. Ресурс учитывает график водителей, не дает подключиться к другому агрегатору и принимать заказы по окончании смены.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
 
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