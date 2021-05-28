https://ria.ru/20210528/sportsmeny-1734662652.html

В 2021 году рязанские спортсмены принесли более 900 медалей

В 2021 году рязанские спортсмены принесли более 900 медалей - РИА Новости, 28.05.2021

В 2021 году рязанские спортсмены принесли более 900 медалей

Спортсмены из Рязанской области завоевали в этом году более 900 медалей, в том числе почти 260 золотых наград на всероссийских соревнованиях, сообщил губернатор РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T19:21

2021-05-28T19:21

2021-05-28T19:22

рязанская область

россия

николай любимов

рязанская область

общество

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РЯЗАНЬ, 28 мая - РИА Новости. Спортсмены из Рязанской области завоевали в этом году более 900 медалей, в том числе почти 260 золотых наград на всероссийских соревнованиях, сообщил губернатор Николай Любимов.Глава региона в пятницу встретился с членами сборных команд Рязанской области, победителями и призерами чемпионатов и первенств России 2021 года по легкой атлетике, стрельбе из лука, рукопашному бою, тхэквондо, дзюдо, смешанному боевому единоборству, бильярдному спорту, плаванию, по лыжным гонкам и биатлону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.Любимов поблагодарил спортсменов за успехи, которыми они прославляют Рязанскую область, а также обсудил потребности, необходимые для дальнейшего развития различных видов спорта в регионе. "Ваши победы и достижения служат примером того, как целеустремленная работа и упорный каждодневный труд помогают человеку добиваться любых поставленных целей. В этом году копилку побед рязанских спортсменов уже пополнили свыше 930 медалей, почти 260 из них – это золото соревнований всероссийского уровня", – сказал губернатор.Глава региона отметил, что такие успехи повышают интерес людей разных возрастов к занятиям физкультурой и спортом. Правительство области, со своей стороны, старается использовать все возможности для того, чтобы создать необходимую современную инфраструктуру в каждом муниципальном образовании.По словам Николая Любимова, только за два последних года в регионе построено несколько физкультурно-оздоровительных комплексов с бассейнами, физкультурно-​оздоровительный комплекс открытого типа, крытый каток, многие другие объекты, которые уже доказали свою востребованность у населения."Мы обязательно будем продолжать эту работу, будем строить спорткомплексы, физкультурные залы, универсальные площадки шаговой доступности. Этому уделяет огромное внимание президент РФ, действуют национальные проекты, это все позволяет нам получать большую помощь из федерального бюджета", – сказал губернатор.Глава региона отметил, что все пожелания молодых спортсменов будут учтены в дальнейшей работе и реализованы. Пожелания, в частности, касаются финансового обеспечения участия членов сборных команд Рязанской области и их тренеров в соревнованиях, закупки спортивного оборудования, создания дополнительных возможностей для проведения тренировочных занятий по разным видам спорта.

https://ria.ru/20210527/sektsiya-1734342153.html

https://ria.ru/20210423/region-1729593354.html

россия

рязанская область

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россия, николай любимов, рязанская область, общество