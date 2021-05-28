https://ria.ru/20210528/spartakiada-1734629845.html
Спартакиада трудящихся стартовала в Липецкой области
Спартакиада трудящихся стартовала в Липецкой области - РИА Новости, 28.05.2021
Спартакиада трудящихся стартовала в Липецкой области
Одно из самых массовых спортивных мероприятий Липецкой области XXI областной финал Спартакиады трудящихся стартовал в регионе, сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T17:14
2021-05-28T17:14
2021-05-28T17:14
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
общество
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ЛИПЕЦК, 28 мая — РИА Новости. Одно из самых массовых спортивных мероприятий Липецкой области XXI областной финал Спартакиады трудящихся стартовал в регионе, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он уточнил, что в соревнованиях примут участие почти 500 человек в возрасте от 25 до 60 лет из городских округов и муниципальных образований Липецкой области. Спартакиада пройдет в рамках нацпроекта "Демография" с 28 по 30 мая на базе отдыха "Бригантина" на берегу Матырского водохранилища. На протяжении трёх дней представители трудовых коллективов региона будут бороться за звание сильнейших в соревнованиях по лёгкой атлетике, гиревому спорту, шахматам, настольному теннису. Также в программу вошли полиатлон (плавание, стрельба, силовая гимнастика), эстафета "Гонка чемпионов" и любимое всеми участниками перетягивание каната.В перерывах между соревнованиями участников ждёт специальная развлекательная программа: пляжный волейбол, лазертаг, бадминтон, мини-футбол, полоса препятствий (веревочный городок) и многое другое.По словам губернатора, в конце лета сборная команда Липецкой области примет участие во Всероссийском финале Спартакиады.
https://ria.ru/20210527/blagoustroystvo-1734468914.html
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игорь артамонов, липецкая область, общество
ЛИПЕЦК, 28 мая — РИА Новости.
Одно из самых массовых спортивных мероприятий Липецкой области
XXI областной финал Спартакиады трудящихся стартовал в регионе, сообщил губернатор Игорь Артамонов
.
Он уточнил, что в соревнованиях примут участие почти 500 человек в возрасте от 25 до 60 лет из городских округов и муниципальных образований Липецкой области. Спартакиада пройдет в рамках нацпроекта "Демография" с 28 по 30 мая на базе отдыха "Бригантина" на берегу Матырского водохранилища. На протяжении трёх дней представители трудовых коллективов региона будут бороться за звание сильнейших в соревнованиях по лёгкой атлетике, гиревому спорту, шахматам, настольному теннису. Также в программу вошли полиатлон (плавание, стрельба, силовая гимнастика), эстафета "Гонка чемпионов" и любимое всеми участниками перетягивание каната.
В перерывах между соревнованиями участников ждёт специальная развлекательная программа: пляжный волейбол, лазертаг, бадминтон, мини-футбол, полоса препятствий (веревочный городок) и многое другое.
"Занятия спортом – это то, что объединяет людей всех возрастов и профессий, поэтому мы всячески стараемся поддерживать подобные мероприятия", - прокомментировал Игорь Артамонов.
По словам губернатора, в конце лета сборная команда Липецкой области примет участие во Всероссийском финале Спартакиады.