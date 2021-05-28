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Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 28.05.2021
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совбеза, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T12:34
2021-05-28T12:34
2021-05-28T12:34
россия
дмитрий песков
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совбеза, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня два важных мероприятия. Первое: где-то через час-полтора мы ожидаем совещание с постоянными членами Совбеза. Оно пройдет в режиме видеоконференции. И затем во второй половине дня начнется рабочий визит президента Белоруссии Лукашенко в Россию, состоится беседа Лукашенко с президентом Путиным", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что затем президенты продолжат общение за рабочим обедом.
https://ria.ru/20210527/arktika-1734266024.html
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