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Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 28.05.2021
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совбеза, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T12:34
2021-05-28T12:34
россия
дмитрий песков
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совбеза, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня два важных мероприятия. Первое: где-то через час-полтора мы ожидаем совещание с постоянными членами Совбеза. Оно пройдет в режиме видеоконференции. И затем во второй половине дня начнется рабочий визит президента Белоруссии Лукашенко в Россию, состоится беседа Лукашенко с президентом Путиным", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что затем президенты продолжат общение за рабочим обедом.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, безопасность

Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза

12:34 28.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совбеза, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня два важных мероприятия. Первое: где-то через час-полтора мы ожидаем совещание с постоянными членами Совбеза. Оно пройдет в режиме видеоконференции. И затем во второй половине дня начнется рабочий визит президента Белоруссии Лукашенко в Россию, состоится беседа Лукашенко с президентом Путиным", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что затем президенты продолжат общение за рабочим обедом.
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