https://ria.ru/20210528/soveschanie-1734566862.html

Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза

Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 28.05.2021

Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза

Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совбеза, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T12:34

2021-05-28T12:34

2021-05-28T12:34

россия

дмитрий песков

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совбеза, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня два важных мероприятия. Первое: где-то через час-полтора мы ожидаем совещание с постоянными членами Совбеза. Оно пройдет в режиме видеоконференции. И затем во второй половине дня начнется рабочий визит президента Белоруссии Лукашенко в Россию, состоится беседа Лукашенко с президентом Путиным", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что затем президенты продолжат общение за рабочим обедом.

https://ria.ru/20210527/arktika-1734266024.html

россия

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россия, дмитрий песков, владимир путин, безопасность