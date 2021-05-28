https://ria.ru/20210528/siriya-1734554364.html

МИД назвал выборы в Сирии важным шагом на пути к стабильности в стране

МИД назвал выборы в Сирии важным шагом на пути к стабильности в стране - РИА Новости, 28.05.2021

МИД назвал выборы в Сирии важным шагом на пути к стабильности в стране

Прошедшие выборы президента Сирии - суверенное дело страны и важный шаг на пути укрепления ее внутренней стабильности, заявил российский МИД. РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T11:44

2021-05-28T11:44

2021-05-28T11:44

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

башар асад

сирия

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в мире

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Прошедшие выборы президента Сирии - суверенное дело страны и важный шаг на пути укрепления ее внутренней стабильности, заявил российский МИД."По итогам выборов уверенную победу одержал действующий глава государства Башар Асад, который получил поддержку 95,1% участвовавших в голосовании избирателей", - говорится в заявлении. Конкурентами Асада на выборах стали представитель оппозиции Махмуд Мараи и бывший государственный министр и депутат сирийского парламента Абдалла Абдалла, они получили 3,3% и 1,5% голосов соответственно."Рассматриваем состоявшиеся выборы как суверенное дело САР и важный шаг на пути укрепления ее внутренней стабильности. Исходим из того, что интересам всех сирийцев отвечает обеспечение нормального функционирования государственных институтов на основе законодательства САР, тем более в условиях продолжающейся вооруженной борьбы с террористами", - отметили в МИД.В министерстве добавили, что для мониторинга избирательного процесса в Сирии находились наблюдатели из ряда стран, в том числе российская делегация в составе членов Совета Федерации и Госдумы, а также Общественной палаты.Очередные президентские выборы в Сирии состоялись в среду. Для избирателей были открыты 12 тысяч участков во всех провинциях страны, а также 46 участков в диппредставительствах САР за рубежом, включая посольство в Москве и Генконсульство в Санкт-Петербурге. Всего в выборах приняли участие 14,2 миллиона сирийцев, явка составила 78,64%.

https://ria.ru/20210528/siriya-1734479315.html

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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), башар асад, сирия, выборы, в мире