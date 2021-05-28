Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210528/siriya-1734554364.html
МИД назвал выборы в Сирии важным шагом на пути к стабильности в стране
МИД назвал выборы в Сирии важным шагом на пути к стабильности в стране - РИА Новости, 28.05.2021
МИД назвал выборы в Сирии важным шагом на пути к стабильности в стране
Прошедшие выборы президента Сирии - суверенное дело страны и важный шаг на пути укрепления ее внутренней стабильности, заявил российский МИД. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T11:44
2021-05-28T11:44
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
башар асад
сирия
выборы
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733698841_0:58:2889:1683_1920x0_80_0_0_00141fc64daa376ef3b53b0180e960f1.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Прошедшие выборы президента Сирии - суверенное дело страны и важный шаг на пути укрепления ее внутренней стабильности, заявил российский МИД."По итогам выборов уверенную победу одержал действующий глава государства Башар Асад, который получил поддержку 95,1% участвовавших в голосовании избирателей", - говорится в заявлении. Конкурентами Асада на выборах стали представитель оппозиции Махмуд Мараи и бывший государственный министр и депутат сирийского парламента Абдалла Абдалла, они получили 3,3% и 1,5% голосов соответственно."Рассматриваем состоявшиеся выборы как суверенное дело САР и важный шаг на пути укрепления ее внутренней стабильности. Исходим из того, что интересам всех сирийцев отвечает обеспечение нормального функционирования государственных институтов на основе законодательства САР, тем более в условиях продолжающейся вооруженной борьбы с террористами", - отметили в МИД.В министерстве добавили, что для мониторинга избирательного процесса в Сирии находились наблюдатели из ряда стран, в том числе российская делегация в составе членов Совета Федерации и Госдумы, а также Общественной палаты.Очередные президентские выборы в Сирии состоялись в среду. Для избирателей были открыты 12 тысяч участков во всех провинциях страны, а также 46 участков в диппредставительствах САР за рубежом, включая посольство в Москве и Генконсульство в Санкт-Петербурге. Всего в выборах приняли участие 14,2 миллиона сирийцев, явка составила 78,64%.
https://ria.ru/20210528/siriya-1734479315.html
россия
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733698841_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_a526b9e02605251cbeb91d9c19e102c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), башар асад, сирия, выборы, в мире

МИД назвал выборы в Сирии важным шагом на пути к стабильности в стране

11:44 28.05.2021
 
© REUTERS / Mohamed AzakirДосрочное голосование перед президентскими выборами 26 мая в посольстве Сирии, Ливан
Досрочное голосование перед президентскими выборами 26 мая в посольстве Сирии, Ливан - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© REUTERS / Mohamed Azakir
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Прошедшие выборы президента Сирии - суверенное дело страны и важный шаг на пути укрепления ее внутренней стабильности, заявил российский МИД.
"По итогам выборов уверенную победу одержал действующий глава государства Башар Асад, который получил поддержку 95,1% участвовавших в голосовании избирателей", - говорится в заявлении. Конкурентами Асада на выборах стали представитель оппозиции Махмуд Мараи и бывший государственный министр и депутат сирийского парламента Абдалла Абдалла, они получили 3,3% и 1,5% голосов соответственно.
Демонстрация против президента Сирии Башара Асада и президентских выборов в Идлибе, Сирия - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
Вчера, 08:00Война в Сирии
"Выборы — позор страны". Сможет ли Запад отменить победу Асада
"Рассматриваем состоявшиеся выборы как суверенное дело САР и важный шаг на пути укрепления ее внутренней стабильности. Исходим из того, что интересам всех сирийцев отвечает обеспечение нормального функционирования государственных институтов на основе законодательства САР, тем более в условиях продолжающейся вооруженной борьбы с террористами", - отметили в МИД.
В министерстве добавили, что для мониторинга избирательного процесса в Сирии находились наблюдатели из ряда стран, в том числе российская делегация в составе членов Совета Федерации и Госдумы, а также Общественной палаты.
Очередные президентские выборы в Сирии состоялись в среду. Для избирателей были открыты 12 тысяч участков во всех провинциях страны, а также 46 участков в диппредставительствах САР за рубежом, включая посольство в Москве и Генконсульство в Санкт-Петербурге. Всего в выборах приняли участие 14,2 миллиона сирийцев, явка составила 78,64%.
Президентские выборы в Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Более 12 тысяч избирательных участков открылось по всей стране ровно в семь часов утра.

Люди на одном из избирательных участков Дамаска, где проходит голосование на выборах президента Сирии
1 из 13

Более 12 тысяч избирательных участков открылось по всей стране ровно в семь часов утра.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Отдать голос за своего кандидата можно до 19.00.

Женщина голосует на выборах президента Сирии на одном из избирательных участков Дамаска
2 из 13

Отдать голос за своего кандидата можно до 19.00.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

При необходимости работа избирательных участков может быть продлена еще на пять часов.

Люди возле одного из избирательных участков Дамаска, где проходит голосование на выборах президента Сирии
3 из 13

При необходимости работа избирательных участков может быть продлена еще на пять часов.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© REUTERS / SANA

Башар Асад и его супруга Асма проголосовали в городе Дума в пригороде сирийской столицы.

Асма Асад опускает бюллетень в урну во время выборов президента Сирии
4 из 13

Башар Асад и его супруга Асма проголосовали в городе Дума в пригороде сирийской столицы.

© REUTERS / SANA
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Всего принять участие в выборах могут более 18 миллионов человек.

Женщина голосует на выборах президента Сирии на одном из избирательных участков Дамаска
5 из 13

Всего принять участие в выборах могут более 18 миллионов человек.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

На участках во всех провинциях страны с самого утра наблюдается высокая явка избирателей.

Люди на одном из избирательных участков Дамаска, где проходят на выборы президента Сирии
6 из 13

На участках во всех провинциях страны с самого утра наблюдается высокая явка избирателей.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Глава избиркома участка "Аль-Фиджи" в Дамаске рассказал, что за первые полтора часа только здесь проголосовали несколько сотен человек.

Мужчина сдает отпечатки пальцев для принятия участия в голосовании на выборах президента Сирии на одном из избирательных участков Дамаска
7 из 13

Глава избиркома участка "Аль-Фиджи" в Дамаске рассказал, что за первые полтора часа только здесь проголосовали несколько сотен человек.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Действующий президент Сирии Башар Асад назвал активность сирийцев достаточным ответом на критику выборов со стороны Запада.

Люди голосуют на выборах президента Сирии на одном из избирательных участков Дамаска
8 из 13

Действующий президент Сирии Башар Асад назвал активность сирийцев достаточным ответом на критику выборов со стороны Запада.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

За выборами следят журналисты со всего мира и приглашенные из разных стран наблюдатели.

Девушка голосует на выборах президента Сирии на одном из избирательных участков Дамаска
9 из 13

За выборами следят журналисты со всего мира и приглашенные из разных стран наблюдатели.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Наблюдатели отмечают, что были удивлены организованностью процесса — от проверки документов до защиты от попыток повторного голосования.

Мужчина голосует на выборах президента Сирии на одном из избирательных участков Дамаска
10 из 13

Наблюдатели отмечают, что были удивлены организованностью процесса — от проверки документов до защиты от попыток повторного голосования.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Многие сирийцы объясняли наблюдателям решение голосовать желанием быть причастными к победе и будущему своей страны, которая только восстанавливается после многолетней войны.

Люди у одного из избирательных участков Дамаска, где проходит голосование на выборах президента Сирии
11 из 13

Многие сирийцы объясняли наблюдателям решение голосовать желанием быть причастными к победе и будущему своей страны, которая только восстанавливается после многолетней войны.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В числе наблюдателей на участках в Дамаске работает и парламентская делегация из России.

Делегация российских парламентариев на одном из избирательных участков Дамаска, где проходит голосование на выборах президента Сирии
12 из 13

В числе наблюдателей на участках в Дамаске работает и парламентская делегация из России.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Страны Запада должны признать право сирийцев на самоопределение, считает глава делегации наблюдателей от Госдумы Дмитрий Саблин.

Люди у одного из избирательных участков Дамаска, где проходит голосование на выборах президента Сирии
13 из 13

Страны Запада должны признать право сирийцев на самоопределение, считает глава делегации наблюдателей от Госдумы Дмитрий Саблин.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
1 из 13

Более 12 тысяч избирательных участков открылось по всей стране ровно в семь часов утра.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
2 из 13

Отдать голос за своего кандидата можно до 19.00.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
3 из 13

При необходимости работа избирательных участков может быть продлена еще на пять часов.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
4 из 13

Башар Асад и его супруга Асма проголосовали в городе Дума в пригороде сирийской столицы.

© REUTERS / SANA
5 из 13

Всего принять участие в выборах могут более 18 миллионов человек.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
6 из 13

На участках во всех провинциях страны с самого утра наблюдается высокая явка избирателей.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
7 из 13

Глава избиркома участка "Аль-Фиджи" в Дамаске рассказал, что за первые полтора часа только здесь проголосовали несколько сотен человек.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
8 из 13

Действующий президент Сирии Башар Асад назвал активность сирийцев достаточным ответом на критику выборов со стороны Запада.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
9 из 13

За выборами следят журналисты со всего мира и приглашенные из разных стран наблюдатели.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
10 из 13

Наблюдатели отмечают, что были удивлены организованностью процесса — от проверки документов до защиты от попыток повторного голосования.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
11 из 13

Многие сирийцы объясняли наблюдателям решение голосовать желанием быть причастными к победе и будущему своей страны, которая только восстанавливается после многолетней войны.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
12 из 13

В числе наблюдателей на участках в Дамаске работает и парламентская делегация из России.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
13 из 13

Страны Запада должны признать право сирийцев на самоопределение, считает глава делегации наблюдателей от Госдумы Дмитрий Саблин.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
 
РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Башар АсадСирияВыборыВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:41Многодетная россиянка выиграла квартиру и тут же ее лишилась
02:17Специалист научил, как распознать лекарство-пустышку
01:53В Сочи потушили пожар в торговых павильонах
01:52Назван размер ущерба, нанесенного США "королем мошенников" из России
01:27Россия установила рекорд по числу безаварийных космических пусков подряд
01:25Все спутники OneWeb выведены на целевые орбиты
01:16Россиян научили проверять деньги на подлинность дома
01:15В Сочи загорелись торговые павильоны
00:58На Украине испугались перспектив превращения в нищую страну третьего мира
00:57Мэр Риги назвал возбуждение против него дела Минском "безумием режима"
00:37Минск опубликовал список попавших под лицензирование украинских товаров
00:14Глава НАСА назвал Россию жизненно важным партнером по МКС
00:11В Москве откроется новый железнодорожный вокзал Восточный
23:58НАСА не будет покупать места для астронавтов на "Союзах"
23:56Под Саратовом школьника насмерть придавила стена
23:45Байден представил проект бюджета на рекордные шесть триллионов долларов
23:39США призвали проявлять повышенную осторожность, пролетая над Белоруссией
23:29OneWeb сможет предоставлять услуги связи в России в конце года
23:27В Сочи нарушитель протаранил полицейскую машину, уходя от погони
23:16В Москве мужчину ранили ножом во время конфликта
Лента новостейМолния