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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20210528/siriya-1734530530.html
Российские наблюдатели оценили обстановку на выборах в Сирии
Российские наблюдатели оценили обстановку на выборах в Сирии - РИА Новости, 28.05.2021
Российские наблюдатели оценили обстановку на выборах в Сирии
Наблюдатели от Совфеда отметили спокойную обстановку на президентских выборах в Сирии, заявил РИА Новости в пятницу вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T09:34
2021-05-28T10:12
война в сирии
константин косачев
сирия
в мире
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Наблюдатели от Совфеда отметили спокойную обстановку на президентских выборах в Сирии, заявил РИА Новости в пятницу вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Прежде всего – факты: президентские выборы в Сирии состоялись. Явка была высокой – 76-78%; сообщают, что к урнам пришли более 14 миллионов человек. Наши коллеги-сенаторы, которые присутствовали на месте в качестве наблюдателей, сообщают, что обстановка была абсолютно спокойной, правила проведения агитации и иных предвыборных мероприятий не нарушались, а интерес граждан к выборам был чрезвычайно высоким", - отметил сенатор.
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константин косачев, сирия, в мире

Российские наблюдатели оценили обстановку на выборах в Сирии

09:34 28.05.2021 (обновлено: 10:12 28.05.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПодсчет голосов на президентских выборах в Сирии на одном из избирательных участков Дамаска
Подсчет голосов на президентских выборах в Сирии на одном из избирательных участков Дамаска - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Наблюдатели от Совфеда отметили спокойную обстановку на президентских выборах в Сирии, заявил РИА Новости в пятницу вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Прежде всего – факты: президентские выборы в Сирии состоялись. Явка была высокой – 76-78%; сообщают, что к урнам пришли более 14 миллионов человек. Наши коллеги-сенаторы, которые присутствовали на месте в качестве наблюдателей, сообщают, что обстановка была абсолютно спокойной, правила проведения агитации и иных предвыборных мероприятий не нарушались, а интерес граждан к выборам был чрезвычайно высоким", - отметил сенатор.
Люди радуются победе на президентских выборах Башара Асада на центральной площади Дамаска - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
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Война в СирииКонстантин КосачевСирияВ мире
 
 
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