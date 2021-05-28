https://ria.ru/20210528/siriya-1734530530.html

Российские наблюдатели оценили обстановку на выборах в Сирии

Российские наблюдатели оценили обстановку на выборах в Сирии - РИА Новости, 28.05.2021

Российские наблюдатели оценили обстановку на выборах в Сирии

Наблюдатели от Совфеда отметили спокойную обстановку на президентских выборах в Сирии, заявил РИА Новости в пятницу вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T09:34

2021-05-28T09:34

2021-05-28T10:12

война в сирии

константин косачев

сирия

в мире

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Наблюдатели от Совфеда отметили спокойную обстановку на президентских выборах в Сирии, заявил РИА Новости в пятницу вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Прежде всего – факты: президентские выборы в Сирии состоялись. Явка была высокой – 76-78%; сообщают, что к урнам пришли более 14 миллионов человек. Наши коллеги-сенаторы, которые присутствовали на месте в качестве наблюдателей, сообщают, что обстановка была абсолютно спокойной, правила проведения агитации и иных предвыборных мероприятий не нарушались, а интерес граждан к выборам был чрезвычайно высоким", - отметил сенатор.

https://ria.ru/20210528/asad-1734513720.html

сирия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

константин косачев, сирия, в мире