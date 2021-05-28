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Президент Германии будет баллотироваться на второй срок
Президент Германии будет баллотироваться на второй срок - РИА Новости, 28.05.2021
Президент Германии будет баллотироваться на второй срок
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о намерении баллотироваться на второй срок. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T12:06
2021-05-28T12:10
франк-вальтер штайнмайер
германия
в мире
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БЕРЛИН, 28 мая - РИА Новости. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о намерении баллотироваться на второй срок."Я хотел бы баллотироваться на второй срок в качестве президента ФРГ. Я хотел бы сопровождать нашу страну на ее пути в будущее", - сказал Штайнмайер в специальном телеобращении, которое транслируется немецкими телеканалами в прямом эфире.
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франк-вальтер штайнмайер, германия, в мире

Президент Германии будет баллотироваться на второй срок

12:06 28.05.2021 (обновлено: 12:10 28.05.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Маркив / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер . 2016 год
Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер . 2016 год - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Михаил Маркив
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БЕРЛИН, 28 мая - РИА Новости. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о намерении баллотироваться на второй срок.
"Я хотел бы баллотироваться на второй срок в качестве президента ФРГ. Я хотел бы сопровождать нашу страну на ее пути в будущее", - сказал Штайнмайер в специальном телеобращении, которое транслируется немецкими телеканалами в прямом эфире.
Канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
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Франк-Вальтер ШтайнмайерГерманияВ мире
 
 
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