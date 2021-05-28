https://ria.ru/20210528/shtaynmayer-1734559546.html

Президент Германии будет баллотироваться на второй срок

Президент Германии будет баллотироваться на второй срок - РИА Новости, 28.05.2021

Президент Германии будет баллотироваться на второй срок

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о намерении баллотироваться на второй срок. РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T12:06

2021-05-28T12:06

2021-05-28T12:10

франк-вальтер штайнмайер

германия

в мире

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БЕРЛИН, 28 мая - РИА Новости. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о намерении баллотироваться на второй срок."Я хотел бы баллотироваться на второй срок в качестве президента ФРГ. Я хотел бы сопровождать нашу страну на ее пути в будущее", - сказал Штайнмайер в специальном телеобращении, которое транслируется немецкими телеканалами в прямом эфире.

https://radiosputnik.ria.ru/20210525/merkel-1733880387.html

германия

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2021

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франк-вальтер штайнмайер, германия, в мире