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Видеомост Москва–Кемерово–Бийск–Новосибирск–США о школьных олимпиадах
Видеомост Москва–Кемерово–Бийск–Новосибирск–США о школьных олимпиадах - РИА Новости, 28.05.2021
Видеомост Москва–Кемерово–Бийск–Новосибирск–США о школьных олимпиадах
1 июня в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в формате видеомоста Москва - Кемерово - Бийск - Новосибирск - Вашингтон (США) на тему: "Победы российских школьников на международных олимпиадах и конкурсах проектов".
2021-05-28T10:30
2021-05-28T13:34
анонсы
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Задать вопросУчастники в Москве:- генеральный директор АО СУЭК Степан СОЛЖЕНИЦЫН;- исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко Александр ЧЕРЕДНИК;- декан химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, член-корреспондент РАН, председатель Оргкомитета Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии Степан КАЛМЫКОВ.В Вашингтоне (США): - президент и СЕО Society for Science - организатора Regeneron ISEF Майя АДЖМЕРА.В Кемерово, Бийске, Новосибирске:- школьники и студенты - победители и призеры олимпиад: Вадим САННИКОВ, Андрей МИНАКОВ, Степан ЕПИФАНЦЕВ, Павел ХАКИМОВ, Егор ПЕТЕРС, Михаил ЛУЗИН.Модератор:- начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Наталья ТЮРИНА.Завершается учебный год, и уже можно подвести предварительные итоги. Как удалось российским школьникам блестяще подготовиться к ключевым олимпиадам и конкурсам проектов в ситуации пандемии? Как ведется отбор в состав национальных сборных? Какова цена успеха на международных турнирах? Что дают победы в престижных олимпиадах и конкурсах проектов? Каковы перспективы, в том числе профессиональные, у талантливых ребят? Мероприятие проводится по результатам успешных выступлений школьников из российских регионов на престижных международных турнирах, в числе которых – крупнейшая в мире ярмарка исследовательских и инженерных проектов школьников Regeneron International Science and Engineering Fair (Regeneron ISEF, США), Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии (IMChO), Балтийская олимпиада по физике (NBPhO), Международный конкурс исследовательских проектов школьников Future Engineer Project (КНР). Среди победителей и призеров - воспитанники образовательных центров Фонда Андрея Мельниченко, созданных в рамках "Программы поддержки одаренных школьников в регионах присутствия компаний ЕВРОХИМ, СУЭК и СГК", и его партнеров. Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Видеомост Москва–Кемерово–Бийск–Новосибирск–США о школьных олимпиадах

10:30 28.05.2021 (обновлено: 13:34 28.05.2021)
 
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1 июня в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в формате видеомоста Москва - Кемерово - Бийск - Новосибирск - Вашингтон (США) на тему: "Победы российских школьников на международных олимпиадах и конкурсах проектов".
Задать вопрос

Участники в Москве:
- генеральный директор АО СУЭК Степан СОЛЖЕНИЦЫН;
- исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко Александр ЧЕРЕДНИК;
- декан химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, член-корреспондент РАН, председатель Оргкомитета Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии Степан КАЛМЫКОВ.

В Вашингтоне (США):
- президент и СЕО Society for Science - организатора Regeneron ISEF Майя АДЖМЕРА.

В Кемерово, Бийске, Новосибирске:
- школьники и студенты - победители и призеры олимпиад: Вадим САННИКОВ, Андрей МИНАКОВ, Степан ЕПИФАНЦЕВ, Павел ХАКИМОВ, Егор ПЕТЕРС, Михаил ЛУЗИН.

Модератор:
- начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Наталья ТЮРИНА.

Завершается учебный год, и уже можно подвести предварительные итоги. Как удалось российским школьникам блестяще подготовиться к ключевым олимпиадам и конкурсам проектов в ситуации пандемии? Как ведется отбор в состав национальных сборных? Какова цена успеха на международных турнирах? Что дают победы в престижных олимпиадах и конкурсах проектов? Каковы перспективы, в том числе профессиональные, у талантливых ребят?
Мероприятие проводится по результатам успешных выступлений школьников из российских регионов на престижных международных турнирах, в числе которых – крупнейшая в мире ярмарка исследовательских и инженерных проектов школьников Regeneron International Science and Engineering Fair (Regeneron ISEF, США), Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии (IMChO), Балтийская олимпиада по физике (NBPhO), Международный конкурс исследовательских проектов школьников Future Engineer Project (КНР). Среди победителей и призеров - воспитанники образовательных центров Фонда Андрея Мельниченко, созданных в рамках "Программы поддержки одаренных школьников в регионах присутствия компаний ЕВРОХИМ, СУЭК и СГК", и его партнеров.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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