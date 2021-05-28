https://ria.ru/20210528/ryanair-1734650680.html

Запад распространяет фейки о Ryanair, заявил зампостпреда России при ООН

Запад распространяет фейки о Ryanair, заявил зампостпреда России при ООН - РИА Новости, 28.05.2021

Запад распространяет фейки о Ryanair, заявил зампостпреда России при ООН

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал фейками заявления Запада о том, что посадка самолета Ryanair в Белоруссии была принудительной. РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T18:21

2021-05-28T18:21

2021-05-28T18:21

задержание основателя telegram-канала nexta

россия

дмитрий полянский

ryanair

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ООН, 28 мая – РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал фейками заявления Запада о том, что посадка самолета Ryanair в Белоруссии была принудительной.В среду Франция, Ирландия и Эстония инициировали закрытое обсуждение в СБ ООН ситуации вокруг посадки самолета в Минске. По его итогам Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США, Бельгия и Германия сделали заявление. В нем они утверждают, что рейс Ryanair был по ложным причинам принужден к совершению посадки белорусским военным самолетом."На закрытых консультациях, где мы обсуждали этот вопрос, я указал нашим коллегам, что заявляя, что это принудительная посадка, они по сути распространяют фейк ньюз", - сказал Полянский на пресс-конференции.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Департамент по авиации минтранса Белоруссии 25 мая опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.

https://radiosputnik.ria.ru/20210528/samolet-1734594790.html

https://ria.ru/20210528/belorussiya-1734643906.html

https://ria.ru/20210528/ryanair-1734616199.html

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