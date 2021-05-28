https://ria.ru/20210528/rpts-1734611261.html

Межсоборное присутствие РПЦ одобрило все рассмотренные документы

Межсоборное присутствие РПЦ одобрило все рассмотренные документы - РИА Новости, 28.05.2021

Межсоборное присутствие РПЦ одобрило все рассмотренные документы

Пленум Межсоборного присутствия Русской православной церкви (РПЦ) одобрил все рассмотренные проекты документов, сообщил журналистам в пятницу председатель... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T15:56

2021-05-28T15:56

2021-05-28T15:56

религия и мировоззрение

московский патриархат

владимир легойда

русская православная церковь

москва

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Пленум Межсоборного присутствия Русской православной церкви (РПЦ) одобрил все рассмотренные проекты документов, сообщил журналистам в пятницу председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.Пленум рассматривал проекты документов, посвященные благословению православных на исполнение воинского долга, неприкосновенности жизни человека с момента зачатия, разрешенным и запрещенным священникам профессиям и дисциплинарным наказаниям для священнослужителей."Все четыре документа были одобрены", - сказал Легойда.Пленарные заседания Межсоборного присутствия прошли с 26 по 28 мая в зале церковных соборов храма Христа Спасителя в Москве под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Межсоборное присутствие РПЦ – совещательный орган, содействующий высшей церковной власти в подготовке решений о церковной жизни. Его задачей является, в том числе, предварительное изучение вопросов, рассматриваемых Поместным и Архиерейским соборами, и подготовка проектов решений по этим вопросам.В тексты документов, отметил Легойда, в ходе обсуждения было внесено множество терминологических уточнений, поэтому одобренные пленумом к представлению Архиерейскому собору РПЦ документы будут отличаться от публиковавшихся ранее.

https://ria.ru/20210515/ekzortsizm-1732453700.html

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московский патриархат, владимир легойда, русская православная церковь, москва