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Межсоборное присутствие РПЦ одобрило все рассмотренные документы
Межсоборное присутствие РПЦ одобрило все рассмотренные документы - РИА Новости, 28.05.2021
Межсоборное присутствие РПЦ одобрило все рассмотренные документы
Пленум Межсоборного присутствия Русской православной церкви (РПЦ) одобрил все рассмотренные проекты документов, сообщил журналистам в пятницу председатель... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T15:56
2021-05-28T15:56
2021-05-28T15:56
религия и мировоззрение
московский патриархат
владимир легойда
русская православная церковь
москва
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Пленум Межсоборного присутствия Русской православной церкви (РПЦ) одобрил все рассмотренные проекты документов, сообщил журналистам в пятницу председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.Пленум рассматривал проекты документов, посвященные благословению православных на исполнение воинского долга, неприкосновенности жизни человека с момента зачатия, разрешенным и запрещенным священникам профессиям и дисциплинарным наказаниям для священнослужителей."Все четыре документа были одобрены", - сказал Легойда.Пленарные заседания Межсоборного присутствия прошли с 26 по 28 мая в зале церковных соборов храма Христа Спасителя в Москве под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Межсоборное присутствие РПЦ – совещательный орган, содействующий высшей церковной власти в подготовке решений о церковной жизни. Его задачей является, в том числе, предварительное изучение вопросов, рассматриваемых Поместным и Архиерейским соборами, и подготовка проектов решений по этим вопросам.В тексты документов, отметил Легойда, в ходе обсуждения было внесено множество терминологических уточнений, поэтому одобренные пленумом к представлению Архиерейскому собору РПЦ документы будут отличаться от публиковавшихся ранее.
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московский патриархат, владимир легойда, русская православная церковь, москва