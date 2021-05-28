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Московские энергетики переведены на усиленный режим работы на период ЕГЭ

Московские энергетики переведены на усиленный режим работы на период ЕГЭ - РИА Новости, 28.05.2021

Московские энергетики переведены на усиленный режим работы на период ЕГЭ

Московские энергетические компании переведены на усиленный режим работы на время проведения единого государственного экзамена, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T16:42

2021-05-28T16:42

2021-05-28T16:42

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общество

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Московские энергетические компании переведены на усиленный режим работы на время проведения единого государственного экзамена, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Городские энергетические компании переведены на усиленный режим работы на время проведения единого государственного экзамена. Для бесперебойного энергоснабжения пунктов проведения ЕГЭ: проведены внеплановые осмотры объектов энергетики, участвующих в снабжении экзаменационных пунктов. В дни экзаменов их проверят повторно, плановые работы на этих объектах приостановлены", - говорится в сообщении.Отмечается, что назначены оперативные дежурные для круглосуточного взаимодействия со всеми городскими службами. А также подготовлено необходимое количество резервных генераторов.В 2021 году ЕГЭ пройдет в основной период с 31 мая по 25 июня, также предусмотрены два периода резервных сроков – с 28 июня по 2 июля и 12-17 июля.

https://radiosputnik.ria.ru/20210528/posobie-1734617111.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество