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"Белавиа" отменила рейсы в Таллин до конца августа
"Белавиа" отменила рейсы в Таллин до конца августа - РИА Новости, 28.05.2021
"Белавиа" отменила рейсы в Таллин до конца августа
Белорусская авиакомпания "Белавиа" отменяет рейсы в Таллин с 28 мая до 28 августа, сообщила пресс-служба авиаперевозчика на официальном сайте. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T10:05
2021-05-28T10:05
2021-05-28T10:17
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МИНСК, 28 мая - РИА Новости. Белорусская авиакомпания "Белавиа" отменяет рейсы в Таллин с 28 мая до 28 августа, сообщила пресс-служба авиаперевозчика на официальном сайте."Авиакомпания "Белавиа" вынужденно отменяет выполнение рейсов в Таллин с 28 мая до 28 августа. Данное решение принято в связи с наличием запрета на выполнение полетов от авиационных властей Эстонии", - говорится в сообщении.Ранее правительство Эстонии запретило летать в своем воздушном пространстве и приземляться на своей территории белорусским авиакомпаниям или отдельным самолетам.Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией после инцидента с незапланированной посадкой в Минске 23 мая самолета ирландской авиакомпании Ryanair.
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эстония, задержание основателя telegram-канала nexta, белавиа, белоруссия, в мире