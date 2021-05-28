https://ria.ru/20210528/restavratsiya-1734623060.html

Глеб Никитин покрасил забор реставрируемого здания вместе с волонтерами

Глеб Никитин покрасил забор реставрируемого здания вместе с волонтерами - РИА Новости, 28.05.2021

Глеб Никитин покрасил забор реставрируемого здания вместе с волонтерами

Губернатор Глеб Никитин вместе с участниками фестиваля восстановления исторической среды "Том Сойер Фест" в пятницу покрасил забор у старинного здания в центре... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T16:50

2021-05-28T16:50

2021-05-28T16:50

нижегородская область

россия

волонтеры

глеб никитин

нижний новгород

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мая — РИА Новости. Губернатор Глеб Никитин вместе с участниками фестиваля восстановления исторической среды "Том Сойер Фест" в пятницу покрасил забор у старинного здания в центре Нижнего Новгорода.Первый Всероссийский съезд "Том Сойер Фест" - фестиваль восстановления исторических домов совместными силами активистов и волонтеров на средства партнеров и спонсоров - стартовал в Нижнем Новгороде 21 мая. Проект направлен на сохранение ценной исторической среды."Вроде бы мелочь - забор я сейчас покрасил, ребята чистят фасады домов. Но за счёт этих мелочей город преображается по-настоящему", – сказал Никитин.Глава региона не впервые берет в руки кисть и краски, чтобы обновить старинные дома. В 2019 году он вместе с волонтерами красил исторический деревянный дом на улице Новой. Позже наличник с этого дома был презентован как нижегородский объект сохранения исторической среды на Петербургском международном экономическом форуме.Глава региона посетил волонтерский кампус и пообщался с участниками съезда "Том Сойер Фест". После покраски забора у объекта культурного наследия дома №47 на улице Студеной Никитин посадил дуб в саду между домами №1 и №3 по улице Славянской. Эти здания находятся в историческом квартале церкви Трех Святителей."Конечно, есть большие проекты благоустройства, но все запущенные пространства можно привести в порядок только вместе, объединив усилия и все инструменты государства, инвесторов, частных собственников домов и волонтеров, которые своим безвозмездным трудом на преображение города показывают пример всем остальным", - заявил губернатор.Впервые фестиваль "Том Сойер Фест" прошел в Самаре в 2015 году, далее инициативу подхватили другие города. Начиная с 2015 года, к "Том Сойер Фест" присоединились 58 населенных пунктов России (городов и сел). В Нижнем Новгороде "Том Сойер Фест" стартовал в 2018 году. За три сезона отремонтировано семь домов. Все они находятся на одной исторической территории – в квартале церкви Трех Святителей (улицы Новая-Короленко-Славянская).

https://realty.ria.ru/20210513/nikitin-1732165126.html

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россия, волонтеры, глеб никитин, нижний новгород, общество