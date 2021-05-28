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Нижегородская область
https://ria.ru/20210528/restavratsiya-1734623060.html
Глеб Никитин покрасил забор реставрируемого здания вместе с волонтерами
Глеб Никитин покрасил забор реставрируемого здания вместе с волонтерами - РИА Новости, 28.05.2021
Глеб Никитин покрасил забор реставрируемого здания вместе с волонтерами
Губернатор Глеб Никитин вместе с участниками фестиваля восстановления исторической среды "Том Сойер Фест" в пятницу покрасил забор у старинного здания в центре... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T16:50
2021-05-28T16:50
нижегородская область
россия
волонтеры
глеб никитин
нижний новгород
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мая — РИА Новости. Губернатор Глеб Никитин вместе с участниками фестиваля восстановления исторической среды "Том Сойер Фест" в пятницу покрасил забор у старинного здания в центре Нижнего Новгорода.Первый Всероссийский съезд "Том Сойер Фест" - фестиваль восстановления исторических домов совместными силами активистов и волонтеров на средства партнеров и спонсоров - стартовал в Нижнем Новгороде 21 мая. Проект направлен на сохранение ценной исторической среды."Вроде бы мелочь - забор я сейчас покрасил, ребята чистят фасады домов. Но за счёт этих мелочей город преображается по-настоящему", – сказал Никитин.Глава региона не впервые берет в руки кисть и краски, чтобы обновить старинные дома. В 2019 году он вместе с волонтерами красил исторический деревянный дом на улице Новой. Позже наличник с этого дома был презентован как нижегородский объект сохранения исторической среды на Петербургском международном экономическом форуме.Глава региона посетил волонтерский кампус и пообщался с участниками съезда "Том Сойер Фест". После покраски забора у объекта культурного наследия дома №47 на улице Студеной Никитин посадил дуб в саду между домами №1 и №3 по улице Славянской. Эти здания находятся в историческом квартале церкви Трех Святителей."Конечно, есть большие проекты благоустройства, но все запущенные пространства можно привести в порядок только вместе, объединив усилия и все инструменты государства, инвесторов, частных собственников домов и волонтеров, которые своим безвозмездным трудом на преображение города показывают пример всем остальным", - заявил губернатор.Впервые фестиваль "Том Сойер Фест" прошел в Самаре в 2015 году, далее инициативу подхватили другие города. Начиная с 2015 года, к "Том Сойер Фест" присоединились 58 населенных пунктов России (городов и сел). В Нижнем Новгороде "Том Сойер Фест" стартовал в 2018 году. За три сезона отремонтировано семь домов. Все они находятся на одной исторической территории – в квартале церкви Трех Святителей (улицы Новая-Короленко-Славянская).
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россия, волонтеры, глеб никитин, нижний новгород, общество

Глеб Никитин покрасил забор реставрируемого здания вместе с волонтерами

16:50 28.05.2021
 
© РИА Новости / Елена Жаркова Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин красит забор
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин красит забор - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Елена Жаркова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мая — РИА Новости. Губернатор Глеб Никитин вместе с участниками фестиваля восстановления исторической среды "Том Сойер Фест" в пятницу покрасил забор у старинного здания в центре Нижнего Новгорода.
Первый Всероссийский съезд "Том Сойер Фест" - фестиваль восстановления исторических домов совместными силами активистов и волонтеров на средства партнеров и спонсоров - стартовал в Нижнем Новгороде 21 мая. Проект направлен на сохранение ценной исторической среды.
© РИА Новости / Елена Жаркова Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин с волонтерами
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин с волонтерами - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Елена Жаркова
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин с волонтерами
"Вроде бы мелочь - забор я сейчас покрасил, ребята чистят фасады домов. Но за счёт этих мелочей город преображается по-настоящему", – сказал Никитин.
Глава региона не впервые берет в руки кисть и краски, чтобы обновить старинные дома. В 2019 году он вместе с волонтерами красил исторический деревянный дом на улице Новой. Позже наличник с этого дома был презентован как нижегородский объект сохранения исторической среды на Петербургском международном экономическом форуме.
"Сегодня даже больше эмоций, чем было раньше. Начинаешь воспринимать это своим детищем... Это очень светлое и созидательное начинание. Здорово, что есть неравнодушные люди, есть этот фестиваль "Том Сойер фест". Вместе мы обязательно город благоустроили и сделаем его таким, каким он должен быть - историческим, но красивым и современным", - отметил Никитин.
Глава региона посетил волонтерский кампус и пообщался с участниками съезда "Том Сойер Фест". После покраски забора у объекта культурного наследия дома №47 на улице Студеной Никитин посадил дуб в саду между домами №1 и №3 по улице Славянской. Эти здания находятся в историческом квартале церкви Трех Святителей.
"Конечно, есть большие проекты благоустройства, но все запущенные пространства можно привести в порядок только вместе, объединив усилия и все инструменты государства, инвесторов, частных собственников домов и волонтеров, которые своим безвозмездным трудом на преображение города показывают пример всем остальным", - заявил губернатор.
Города России. Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
13 мая, 16:14
Первый всероссийский съезд "Том Сойер Фест" пройдет в Нижнем Новгороде
Впервые фестиваль "Том Сойер Фест" прошел в Самаре в 2015 году, далее инициативу подхватили другие города. Начиная с 2015 года, к "Том Сойер Фест" присоединились 58 населенных пунктов России (городов и сел). В Нижнем Новгороде "Том Сойер Фест" стартовал в 2018 году. За три сезона отремонтировано семь домов. Все они находятся на одной исторической территории – в квартале церкви Трех Святителей (улицы Новая-Короленко-Славянская).
 
Нижегородская областьРоссияВолонтерыГлеб НикитинНижний НовгородОбщество
 
 
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