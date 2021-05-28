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Сквозь минные поля и водные преграды: конкурс войсковых разведчиков
Сквозь минные поля и водные преграды: конкурс войсковых разведчиков - РИА Новости, 28.05.2021
Сквозь минные поля и водные преграды: конкурс войсковых разведчиков
Марш-бросок, тропа разведчика, стрельба, минно-взрывные участки и труднопроходимые препятствия — участники конкурса "Отличники войсковой разведки — 2021"... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T12:25
2021-05-28T12:25
новосибирская область
армия
фото
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Марш-бросок, тропа разведчика, стрельба, минно-взрывные участки и труднопроходимые препятствия — участники конкурса "Отличники войсковой разведки — 2021" борются за звание победителя и право выступить на Международных армейских играх. Кадры многодневных испытаний — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новосибирская область, армия, фото, фото

Сквозь минные поля и водные преграды: конкурс войсковых разведчиков

12:25 28.05.2021
 
Читать ria.ru в
Марш-бросок, тропа разведчика, стрельба, минно-взрывные участки и труднопроходимые препятствия — участники конкурса "Отличники войсковой разведки — 2021" борются за звание победителя и право выступить на Международных армейских играх. Кадры многодневных испытаний — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Соревнования войсковых разведчиков проходят проходят на полигоне Кольцово в Новосибирской области.

Команда разведывательного подразделения преодолевает водную преграду на всеармейском конкурсе Отличники войсковой разведки во время этапа Выход разведывательного отделения в район сбора после выполнения задачи на полигоне в Новосибирской области
1 из 12

Соревнования войсковых разведчиков проходят проходят на полигоне Кольцово в Новосибирской области.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

За победу борются 11 команд.

Участник команды разведывательного подразделения преодолевает водную преграду на всеармейском конкурсе Отличники войсковой разведки во время этапа Выход разведывательного отделения в район сбора после выполнения задачи на полигоне в Новосибирской области
2 из 12

За победу борются 11 команд.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Участники представляют Центральный, Западный, Восточный и Южный военные округа, Северный флот, ВДВ, Росгвардию, Дальневосточное и Новосибирское командные училища.

Боевая машина пехоты БМП-2 на всеармейском конкурсе Отличники войсковой разведки во время этапа Выход разведывательного отделения в район сбора после выполнения задачи на полигоне в Новосибирской области
3 из 12

Участники представляют Центральный, Западный, Восточный и Южный военные округа, Северный флот, ВДВ, Росгвардию, Дальневосточное и Новосибирское командные училища.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Конкурсанты демонстрируют мастерство в нескольких дисциплинах.

Участник команды разведывательного подразделения преодолевает водную преграду на всеармейском конкурсе Отличники войсковой разведки во время этапа Выход разведывательного отделения в район сбора после выполнения задачи на полигоне в Новосибирской области
4 из 12

Конкурсанты демонстрируют мастерство в нескольких дисциплинах.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

В числе заданий — десантирование, конкурс механиков-водителей, прохождение тропы разведчика, стрельба.

Команда разведывательного подразделения преодолевает водную преграду на всеармейском конкурсе Отличники войсковой разведки во время этапа Выход разведывательного отделения в район сбора после выполнения задачи на полигоне в Новосибирской области
5 из 12

В числе заданий — десантирование, конкурс механиков-водителей, прохождение тропы разведчика, стрельба.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Участники всеармейского конкурса "Отличники войсковой разведки".

Команда разведывательного подразделения преодолевает водную преграду на всеармейском конкурсе Отличники войсковой разведки во время этапа Выход разведывательного отделения в район сбора после выполнения задачи на полигоне в Новосибирской области
6 из 12

Участники всеармейского конкурса "Отличники войсковой разведки".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Самый продолжительный этап — стрельба — длился четыре дня.

Участник команды разведывательного подразделения преодолевает водную преграду на всеармейском конкурсе Отличники войсковой разведки во время этапа Выход разведывательного отделения в район сбора после выполнения задачи на полигоне в Новосибирской области
7 из 12

Самый продолжительный этап — стрельба — длился четыре дня.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Он включал в себя преодоление заминированного участка, стрельбу по мишеням, метание ножа, пехотной лопатки и учебной гранаты.

Команда разведывательного подразделения на финише этапа Выход разведывательного отделения в район сбора после выполнения задачи всеармейского конкурса Отличники войсковой разведки на полигоне учебного комплекса в Новосибирской области
8 из 12

Он включал в себя преодоление заминированного участка, стрельбу по мишеням, метание ножа, пехотной лопатки и учебной гранаты.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

На финальном этапе конкурса участники должны преодолеть водную преграду вплавь и на бронированных машинах пехоты, сдать нормативы по инженерной подготовке и совершить марш-бросок.

Команда разведывательного подразделения преодолевает водную преграду на всеармейском конкурсе Отличники войсковой разведки во время этапа Выход разведывательного отделения в район сбора после выполнения задачи на полигоне в Новосибирской области
9 из 12

На финальном этапе конкурса участники должны преодолеть водную преграду вплавь и на бронированных машинах пехоты, сдать нормативы по инженерной подготовке и совершить марш-бросок.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Команда-победитель представит Россию на Армейских международных играх 2021.

Участник команды разведывательного подразделения на финише этапа Выход разведывательного отделения в район сбора после выполнения задачи всеармейского конкурса Отличники войсковой разведки на полигоне учебного комплекса в Новосибирской области
10 из 12

Команда-победитель представит Россию на Армейских международных играх 2021.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Пока лидирует команда Новосибирского высшего военно-командного училища, но расстановка сил еще может измениться.

Команда разведывательного подразделения на финише этапа Выход разведывательного отделения в район сбора после выполнения задачи всеармейского конкурса Отличники войсковой разведки на полигоне учебного комплекса в Новосибирской области
11 из 12

Пока лидирует команда Новосибирского высшего военно-командного училища, но расстановка сил еще может измениться.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Впереди — соревнования по рукопашному бою, ими и завершатся соревнования.

Команда разведывательного подразделения на финише этапа Выход разведывательного отделения в район сбора после выполнения задачи всеармейского конкурса Отличники войсковой разведки на полигоне учебного комплекса в Новосибирской области
12 из 12

Впереди — соревнования по рукопашному бою, ими и завершатся соревнования.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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Новосибирская областьАрмияФото
 
 
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