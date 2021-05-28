https://ria.ru/20210528/razvedka-1734420047.html

Сквозь минные поля и водные преграды: конкурс войсковых разведчиков

Сквозь минные поля и водные преграды: конкурс войсковых разведчиков - РИА Новости, 28.05.2021

Сквозь минные поля и водные преграды: конкурс войсковых разведчиков

Марш-бросок, тропа разведчика, стрельба, минно-взрывные участки и труднопроходимые препятствия — участники конкурса "Отличники войсковой разведки — 2021"... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T12:25

2021-05-28T12:25

2021-05-28T12:25

новосибирская область

армия

фото

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Марш-бросок, тропа разведчика, стрельба, минно-взрывные участки и труднопроходимые препятствия — участники конкурса "Отличники войсковой разведки — 2021" борются за звание победителя и право выступить на Международных армейских играх. Кадры многодневных испытаний — в фотоленте Ria.ru.

новосибирская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новосибирская область, армия, фото, фото