Сквозь минные поля и водные преграды: конкурс войсковых разведчиков
Соревнования войсковых разведчиков проходят проходят на полигоне Кольцово в Новосибирской области.
Соревнования войсковых разведчиков проходят проходят на полигоне Кольцово в Новосибирской области.
За победу борются 11 команд.
Участники представляют Центральный, Западный, Восточный и Южный военные округа, Северный флот, ВДВ, Росгвардию, Дальневосточное и Новосибирское командные училища.
Участники представляют Центральный, Западный, Восточный и Южный военные округа, Северный флот, ВДВ, Росгвардию, Дальневосточное и Новосибирское командные училища.
Конкурсанты демонстрируют мастерство в нескольких дисциплинах.
Конкурсанты демонстрируют мастерство в нескольких дисциплинах.
В числе заданий — десантирование, конкурс механиков-водителей, прохождение тропы разведчика, стрельба.
В числе заданий — десантирование, конкурс механиков-водителей, прохождение тропы разведчика, стрельба.
Участники всеармейского конкурса "Отличники войсковой разведки".
Участники всеармейского конкурса "Отличники войсковой разведки".
Самый продолжительный этап — стрельба — длился четыре дня.
Самый продолжительный этап — стрельба — длился четыре дня.
Он включал в себя преодоление заминированного участка, стрельбу по мишеням, метание ножа, пехотной лопатки и учебной гранаты.
Он включал в себя преодоление заминированного участка, стрельбу по мишеням, метание ножа, пехотной лопатки и учебной гранаты.
На финальном этапе конкурса участники должны преодолеть водную преграду вплавь и на бронированных машинах пехоты, сдать нормативы по инженерной подготовке и совершить марш-бросок.
На финальном этапе конкурса участники должны преодолеть водную преграду вплавь и на бронированных машинах пехоты, сдать нормативы по инженерной подготовке и совершить марш-бросок.
Команда-победитель представит Россию на Армейских международных играх 2021.
Команда-победитель представит Россию на Армейских международных играх 2021.
Пока лидирует команда Новосибирского высшего военно-командного училища, но расстановка сил еще может измениться.
Пока лидирует команда Новосибирского высшего военно-командного училища, но расстановка сил еще может измениться.
Впереди — соревнования по рукопашному бою, ими и завершатся соревнования.
Впереди — соревнования по рукопашному бою, ими и завершатся соревнования.