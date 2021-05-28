https://ria.ru/20210528/razresheniya-1734561987.html

Росавиация объяснила задержки с выдачей разрешений на полеты

Росавиация объяснила задержки с выдачей разрешений на полеты - РИА Новости, 28.05.2021

Росавиация объяснила задержки с выдачей разрешений на полеты

Росавиация уведомила авиакомпании, что при изменении маршрутов из Европы через воздушное пространство РФ возможно увеличение времени выдачи разрешений на полеты РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T12:17

2021-05-28T12:17

2021-05-28T13:15

новости - туризм

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Росавиация уведомила авиакомпании, что при изменении маршрутов из Европы через воздушное пространство РФ возможно увеличение времени выдачи разрешений на полеты из-за роста общего количества запросов от перевозчиков."Вчера Росавиация издала извещение, в котором уведомила авиакомпании о том, что при изменении ранее утверждённых маршрутов из/в пунктов Европы в/через воздушное пространство России следует принимать во внимание возможное увеличение времени выполнения процедур для получения разрешения на прилет, вылет и пролет транзитом воздушного пространства РФ. Увеличение времени выполнения процедур обусловлено увеличением общего количества запросов от авиакомпаний", - говорится в сообщении Росавиации.Ведомство отмечает, что регулирование потоков воздушного движения будет осуществляться российскими органами обслуживания воздушного движения в соответствии с установленными правилами, изложенными в сборнике аэронавигационной информации РФ, в целях обеспечения установленной пропускной способности затрагиваемого воздушного пространства и обеспечения должного уровня безопасности полетов.О сложностях с получением разрешений от РФ на новые маршруты в Россию в облет Белоруссии ранее заявляли авиакомпании Austrian Airlines и Air France.В начале недели лидеры Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе приняли решение закрыть воздушное пространство ЕС для рейсов белорусских авиалиний, призвали европейские компании избегать использование воздушного пространства Белоруссии, а также распорядились как можно скорее принять санкции против причастных к авиаинциденту с самолетом Ryanair.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Европейский гуманитарный университет сообщал о задержании россиянки Софьи Сапеги, летевшей вместе с Протасевичем. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair.

https://ria.ru/20210527/aviasoobschenie-1734476551.html

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новости - туризм, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)