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Путин поздравил Алиева с Днем республики
Путин поздравил Алиева с Днем республики - РИА Новости, 28.05.2021
Путин поздравил Алиева с Днем республики
Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с Днем республики выразил уверенность, что совместными усилиями страны... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T10:07
2021-05-28T10:07
2021-05-28T10:47
ильхам алиев
владимир путин
азербайджан
в мире
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с Днем республики выразил уверенность, что совместными усилиями страны укрепят стратегическое партнерство, сообщила пресс-служба Кремля."Высоко ценим отношения с Азербайджаном, основывающиеся на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее всемерно укреплять стратегическое партнерство, плодотворное сотрудничество во всех областях – на благо наших народов, в интересах обеспечения региональной безопасности и стабильности", – говорится в телеграмме.Путин отметил, что Азербайджан добился признанных успехов в социально-экономической, научно-технической и других областях и пользуется значительным авторитетом на мировой арене, играет активную роль в решении многих важных вопросов международной повестки дня.
https://ria.ru/20210111/politika-1592482486.html
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ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, в мире