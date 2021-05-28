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Путин поздравил Алиева с Днем республики
Путин поздравил Алиева с Днем республики - РИА Новости, 28.05.2021
Путин поздравил Алиева с Днем республики
Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с Днем республики выразил уверенность, что совместными усилиями страны... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T10:07
2021-05-28T10:47
ильхам алиев
владимир путин
азербайджан
в мире
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с Днем республики выразил уверенность, что совместными усилиями страны укрепят стратегическое партнерство, сообщила пресс-служба Кремля."Высоко ценим отношения с Азербайджаном, основывающиеся на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее всемерно укреплять стратегическое партнерство, плодотворное сотрудничество во всех областях – на благо наших народов, в интересах обеспечения региональной безопасности и стабильности", – говорится в телеграмме.Путин отметил, что Азербайджан добился признанных успехов в социально-экономической, научно-технической и других областях и пользуется значительным авторитетом на мировой арене, играет активную роль в решении многих важных вопросов международной повестки дня.
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ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, в мире

Путин поздравил Алиева с Днем республики

10:07 28.05.2021 (обновлено: 10:47 28.05.2021)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с видеоприветствием к участникам онлайн-марафона "Новое знание"
Президент РФ Владимир Путин выступает с видеоприветствием к участникам онлайн-марафона Новое знание - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с Днем республики выразил уверенность, что совместными усилиями страны укрепят стратегическое партнерство, сообщила пресс-служба Кремля.
"Высоко ценим отношения с Азербайджаном, основывающиеся на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее всемерно укреплять стратегическое партнерство, плодотворное сотрудничество во всех областях – на благо наших народов, в интересах обеспечения региональной безопасности и стабильности", – говорится в телеграмме.
Путин отметил, что Азербайджан добился признанных успехов в социально-экономической, научно-технической и других областях и пользуется значительным авторитетом на мировой арене, играет активную роль в решении многих важных вопросов международной повестки дня.
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи на полях второго форума международного сотрудничества Один пояс - один путь в Пекине - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
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