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Новости Подмосковья
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Дополнительные проверки школ и мест отдыха детей пройдут в Подмосковье
Дополнительные проверки школ и мест отдыха детей пройдут в Подмосковье - РИА Новости, 28.05.2021
Дополнительные проверки школ и мест отдыха детей пройдут в Подмосковье
Для безопасности детей во всех подмосковных школах и местах отдыха проведут дополнительные проверки, сообщает пресс-служба правительств Московской области. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T14:34
2021-05-28T14:34
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Для безопасности детей во всех подмосковных школах и местах отдыха проведут дополнительные проверки, сообщает пресс-служба правительств Московской области.Ранее президент Владимир Путин поручил разработать и внедрить единый подход в сфере антитеррористической защищенности школ."Поручение президента предполагает дополнительную проверку всех учебных заведений. Прошел последний звонок, начинаются экзамены. Летом более 1 тысячи школ примут ребятишек на отдых, еще будут работать около 100 летних лагерей. Мы должны лишний раз убедиться, что все необходимые меры безопасности нами предусмотрены", - сказал губернатор региона Андрей Воробьев на заседании антитеррористической комиссии Московской области.Он также отметил, что к 1 сентября должны ввести дополнительный стандарт по обеспечению безопасности. Прежде всего, это касается внешнего контура и видеонаблюдения.
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андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество

Дополнительные проверки школ и мест отдыха детей пройдут в Подмосковье

14:34 28.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНадпись "Каникулы" на мониторе в учебном классе в школе
Надпись Каникулы на мониторе в учебном классе в школе - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Для безопасности детей во всех подмосковных школах и местах отдыха проведут дополнительные проверки, сообщает пресс-служба правительств Московской области.
Ранее президент Владимир Путин поручил разработать и внедрить единый подход в сфере антитеррористической защищенности школ.
"Поручение президента предполагает дополнительную проверку всех учебных заведений. Прошел последний звонок, начинаются экзамены. Летом более 1 тысячи школ примут ребятишек на отдых, еще будут работать около 100 летних лагерей. Мы должны лишний раз убедиться, что все необходимые меры безопасности нами предусмотрены", - сказал губернатор региона Андрей Воробьев на заседании антитеррористической комиссии Московской области.
Он также отметил, что к 1 сентября должны ввести дополнительный стандарт по обеспечению безопасности. Прежде всего, это касается внешнего контура и видеонаблюдения.
Рубли - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
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Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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