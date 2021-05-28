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Дополнительные проверки школ и мест отдыха детей пройдут в Подмосковье

Дополнительные проверки школ и мест отдыха детей пройдут в Подмосковье - РИА Новости, 28.05.2021

Дополнительные проверки школ и мест отдыха детей пройдут в Подмосковье

Для безопасности детей во всех подмосковных школах и местах отдыха проведут дополнительные проверки, сообщает пресс-служба правительств Московской области. РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T14:34

2021-05-28T14:34

2021-05-28T14:34

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Для безопасности детей во всех подмосковных школах и местах отдыха проведут дополнительные проверки, сообщает пресс-служба правительств Московской области.Ранее президент Владимир Путин поручил разработать и внедрить единый подход в сфере антитеррористической защищенности школ."Поручение президента предполагает дополнительную проверку всех учебных заведений. Прошел последний звонок, начинаются экзамены. Летом более 1 тысячи школ примут ребятишек на отдых, еще будут работать около 100 летних лагерей. Мы должны лишний раз убедиться, что все необходимые меры безопасности нами предусмотрены", - сказал губернатор региона Андрей Воробьев на заседании антитеррористической комиссии Московской области.Он также отметил, что к 1 сентября должны ввести дополнительный стандарт по обеспечению безопасности. Прежде всего, это касается внешнего контура и видеонаблюдения.

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московская область (подмосковье)

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андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество