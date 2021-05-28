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Ключевого фигуранта дела Голунова приговорили к 12 годам и лишили звания
Ключевого фигуранта дела Голунова приговорили к 12 годам и лишили звания - РИА Новости, 28.05.2021
Ключевого фигуранта дела Голунова приговорили к 12 годам и лишили звания
Мосгорсуд в пятницу приговорил к срокам от 5 до 12 лет колонии пятерых экс-полицейских за подброшенные журналисту Ивану Голунову наркотики, передает... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T13:18
2021-05-28T14:36
россия
иван голунов
дело журналиста ивана голунова
гумвд
юрий девяткин
следственный комитет россии (ск рф)
владимир колокольцев
москва
происшествия
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Мосгорсуд в пятницу приговорил к срокам от 5 до 12 лет колонии пятерых экс-полицейских за подброшенные журналисту Ивану Голунову наркотики, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Самое строгое наказание получил бывший глава отдела по борьбе с оборотом наркотиков в Западном административном округе Москвы подполковник Игорь Ляховец.Голунова задержали в Москве в июне 2019 года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное дело закрыли "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.Впоследствии ряд сотрудников полиции, включая двух генералов - главу управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова - уволили по решению министра внутренних дел Владимира Колокольцева, а против пятерых стражей закона возбудили уголовное дело. Игорь Ляховец, которого СК РФ считает организатором провокации, назвал обвинение "нагромождением обстоятельств и событий" и "полетом фантазии".
https://ria.ru/20210118/golunov-1593506501.html
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Подбросивший Голунову наркотики Ляховец улыбался во время вынесения приговора
Подбросивший Голунову наркотики Ляховец улыбался во время вынесения приговора
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россия, иван голунов, дело журналиста ивана голунова, гумвд, юрий девяткин, следственный комитет россии (ск рф), владимир колокольцев, москва, происшествия

Ключевого фигуранта дела Голунова приговорили к 12 годам и лишили звания

13:18 28.05.2021 (обновлено: 14:36 28.05.2021)
 
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Мосгорсуд в пятницу приговорил к срокам от 5 до 12 лет колонии пятерых экс-полицейских за подброшенные журналисту Ивану Голунову наркотики, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Самое строгое наказание получил бывший глава отдела по борьбе с оборотом наркотиков в Западном административном округе Москвы подполковник Игорь Ляховец.
"По совокупности преступлений назначать Ляховцу наказание в виде 12 лет лишения свободы с лишением звания подполковника", - огласил решение судья Сергей Груздев.
Голунова задержали в Москве в июне 2019 года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное дело закрыли "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.
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РоссияИван ГолуновДело журналиста Ивана ГолуноваГУМВДЮрий ДевяткинСледственный комитет России (СК РФ)Владимир КолокольцевМоскваПроисшествия
 
 
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